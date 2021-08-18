شاهدوا كيف بدت ريهام سعيد بعد اعتزالها الإعلام والتفرغ للتمثيل

فاجأت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، متابعيها بتغيير كبير في شكلها، بعدما قررت إعتزال الإعلام والتفرغ للتمثيل.

ريهام سعيد و(الجبر الإلهي)

ونشرت ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام) بدت فيها بشعر أشقر قصير، واعتمدت نظام الغرة، كما بدا لون بشرتها برونزياً وأغمق مما عليه في الواقع.

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وعلقت ريهام على الصورة قائلة: (اللي جاي أحلى أوي، شكرا يا رب، مفاجأة، الجبر الالهي اذا اتي لا ياتي عاديا).

ورأى متابعو ريهام سعيد أنها تُقلد الفنانة اللبنانية مايا دياب في إطلالتها، وأصبحت تشبهها كثيراً حتى في لون البشرة.

وكانت الإعلامية المصرية قد فاجأت الجميع بإعلان اعتزالها الإعلام نهائياً في يوليو الماضي.

وفي رسالة طويلة مرفقة بصورتها عبر حسابها على (انستجرام)، كتبت ريهام حينها: (فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده. أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015 لأني حسيت إن صاحب بالين كداب وأن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي أنا بدأتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله).

وتابعت: (لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسة في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل).

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وأضافت ريهام : “كنت عارفة إن عشان آخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي مع حفظ الألقاب داليا البحيري وبسمة ودينا فؤاد ودينا الشربيني وغيرهم بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي إللي كانت مهمة أوي وقتها).

مشاكل ومنافسين وأعداء!

وأشارت ريهام سعيد إلى الأزمات التي تعرضت لها خلال عملها في الإعلام، مضيفة: (أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدًا والنجاح أنا تعبت وحاسة أني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدولة عاملة اللي عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس).

وأكدت ريهام سعيد أنها فخورة بعملها في الإعلام، وقالت: (لكن أنا ليا الشرف أني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة وليا الشرف أني كنت إعلامية في أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح ومتغيرش ولا دقيقة).

View this post on Instagram A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial)

واستطردت: (أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل اللي اشتغلته مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمة بس بعد ما جالي السكر وشوية مشكلات تانية قررت أعمل اللي بحبه أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تمامًا وهركز كممثلة وهأطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يساعدني إني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين إني مذيعة).

ووجهت ريهام سعيد رسالة للمخرجة المصرية كاملة أبو ذكري وقالت: (ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكري ومش مكسوفة، نفسي أوي أمثل معاكي حتى لو مشهد ده من أحلامي، خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس على الأقل أجري ورا حلمي حتى وأنا في السن ده. جه الوقت إني أستمتع باللي بعمله وبحبه خصوصًا لما يكون في عصر ولا في واسطة ولا محسوبية اللي هيجتهد هيوصل. ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت).

وختمت ريهام سعيد رسالتها: (بشكر جمهوري من الأمهات والشباب والأطفال اللي دائمًا بيدعموني وحبة برامجي واتعلموا منها وبشكر ربنا على عشرين سنة أداني الفرصة فيهم أني أقضي حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد، فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 20 سنة تعب وسهر. أنا آسفة ليكوا بس التمثيل رسالة برضه وهو حلمي الأساسي اللي اتأخرت أوي عشان أحققه يا رب وفقني وساعدني).

ريهام سعيد: انتهى العقد فقط

وقبلها بشهر، أعلنت ريهام سعيد وقف برنامجها (صبايا الخير) مؤكدة أن السبب ليس حلقة اليوتيوبر المصرية الشهيرة (أم نور) كما يُشاع.

وقالت ريهام سعيد في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، إن انتهاء البرنامج جاء بعد انتهاء عقدها مع قناة النهار، حيث كان عقدها عبارة عن سنة واحدة فقط، وانتهى العقد بين الطرفين دون وجود مشاكل على حد تعبيرها.

وتابعت ريهام: (لم أتعرض للوقف مثلما انتشر عبر السوشيال ميديا، وأنا حبيت أظهر وأوضح للناس أنا ما اتوقفتش، لكن عقدي انتهى مع القناة ولم يحدث أي خلاف مادي أو مهني بسبب حلقة أم نور التى عرضت بموافقة القناة والرقابة وكل الجهات التى راجعتها قبل عرضها).

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وأضافت: (أنا محتاجة ارتاح وأشوف ولادى وأصيف، استراحة محارب زي ما بيقولوا لحد ما نعرف اللي جاي).

لكن أخبار متداولة حينها أكدت أن الرقابة في مصر رفضت عرض حلقتين مصورتين لبرنامج ريهام سعيد، بذريعة احتوائهما على أعمال عنف، وهو ما جهل ريهام سعيد تعقد جلسة مع إدارة قناة (النهار) لإنهاء ظهورها عبر شاشتها.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقرر بها ريهام سعيد الاعتزال، ففي عام 2019 أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، عقب حلقة السمنة، التي اتهمت فيها بإهانة أصحاب الأوزان الثقيلة.

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