حساب سعودي يكشف تفاصيل تهديد وزير التعليم حمد آل الشيخ: أما الدفع أو تفعيل ملفات الفساد

كشف حساب سعودي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، ما قال إنها فضيحة ابتزاز جديدة في السعودية طالت وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ.

وقال حساب “العهد الجديد” إن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تحول إلى ضحية من ضحايا الابتزاز المالي الذي يُمارسه ولي العهد محمد بن سلمان- حسب قوله- على المسؤولين والتجار ورجال الأعمال.

وأضاف الحساب السعودي الشهير في تغريدة رصدتها “وطن”، أن حمد بن محمد آل الشيخ خُيّر بين الدفع وبين تفعيل ملفات الفساد ضده فاختار الدفع!. وفق كلامه.

وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ يتحول إلى ضحية من ضحايا الابتزاز المالي الذي يُمارسه ابن سلمان على المسؤولين والتجار ورجال الأعمال. حمد خُيّر بين الدفع وبين تفعيل ملفات الفساد ضده فاختار الدفع! — العهد الجديد (@Ahdjadid) August 17, 2021

من هو حمد بن محمد آل الشيخ

وكان حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، قد صدر قرار تعيينه في 27 ديسمبر 2018.

وآل الشيخ حاصل على الدكتوراه في التخطيط والتنمية الاقتصادية من جامعة ستانفورد.

عمل نائباً لوزير التعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة في وزارة التعليم خلال الفترة (1433 – 1436هـ).

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السيرة التعليمية

دكتوراه بالفلسفة (تخطيط وتنمية اقتصادية) من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ماجستير تخطيط وتنمية من جامعة ستانفورد.

ماجستير اقتصاد من جامعة سان فرانسيسكو .

بكالوريوس علوم إدارية من جامعة الملك سعود.

المناصب السابقة

مستشار بالديوان الملكي السعودي، منذ يونيو 2017م.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم منذ فبراير 2018م.

مساعد تدريس بقسم الاقتصاد بجامعة سان فرانسيسكو 1404-1403هـ.

أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود 1416هـ.

أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود 1426هـ.

رئيس قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود 1427 – 1428هـ.

وكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد بجامعة الملك سعود 1428هـ.

وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود 1429 – 1430هـ.

عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود 1428 – 1430هـ

نائب لوزير التعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة في وزارة التعليم 1433 – 1436هـ.

اللواء منصور التركي

وكان حساب العهد الجديد ذكر أن اللواء منصور التركي الذي كان معتقلاً، أُطلق سراحه بتسوية مالية.

وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إن السلطات السعودية طلبت من اللواء منصور التركي دفع 200 مليون ريال في البداية، لكنه أصرّ أنه لا يملك هذا المبلغ.

وبعد الاطلاع على حساباته البنكية اتفقوا معه على 100 مليون، ثم أطلقوا سراحه بهذا المبلغ.وفقاً لـ”العهد الجديد”

كان حساب (العهد الجديد) كشف في شهر مايو/ايار الماضي، عن أوامر أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لاعتقال اللواء منصور التركي وقال الحساب الشهير على (تويتر) في تغريدة رصدتها (وطن)، ( جرى اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي، عضو مجلس الشورى الحالي، والمتحدث الأمني السابق لوزارة الداخلية، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم فيها).

وأوضح (العهد الجديد) في تغريدته أن سبب اعتقال اللواء منصور التركي أنه من رجال العهد القديم.!

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