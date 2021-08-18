الأهلي يسقط من جديد في فخ التعثر أمام طلائع الجيش في الدوري المصري (شاهد)

تعثر حامل اللقب السابق الأهلي المصري أمام منافسه طلائع الجيش بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة ال31 من الدوري المصري، ليبتعد بذلك خطوة واحدة نحو مشوار الصراع على اللقب مع غريمه التقليدي الزمالك.

الأهلي والتعثر أمام طلائع الجيش

ودخل فريق الأهلي المباراة بممارسة الضغط على منافسه لاعبي فريق طلائع الجيش داخل أرضية الملعب، مع إهداره العديد من الفرص الضائعة في هز شباك الفريق المنافس طيلة مجريات أحداث المباراة.

وقد أهدر بذلك فريق الأهلي مجددًا مهمتين في الصراع على لقب الدوري المصري مع غريمه التقليدي الزمالك الذي نجح في الفوز في مباراته الأخيرة على منافسه وادي دجلة بهدف نظيف دون مقابل بفارق أربع نقاط بين كلا الفريقين.

وسيواجه فريق الأهلي المصري في الجولات الثلاثة الحاسمة على ختام الدوري الممتاز، حيث سيلتقي المصري البورسعيدي والجونة وأسوان في مواجهات ليست بالسهلة على فريق المارد الأحمر.

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه طلائع الجيش، حيث كان في حراسة المرمي محمد الشناوي.

لقطات من شوط المباراة الأول بين الأهلي والطلائع 📸🦅💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/UsupjtdYPT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 17, 2021

وفي خط مركز الدفاع، آتى كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون.

اقرأ المزيد: الزمالك ينفرد في صدارة الدوري المصري بعد هزيمة وادي دجلة (فيديو)

بينما مركز خط الوسط تواجد كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر، واعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، صلاح محسن، محمود كهربا، والتر بواليا.

تشكيلة فريق طلائع الجيش

ودخل مدرب فريق طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني، في مواجهة قوية أمام منافسه حامل اللقب الأهلي المصري، حيث كان في حراسة المرمى محمد بسام.

عبد الحفيظ |🗣

💬” نعتذر عن بعض المباريات التي كانت في المتناول ولا أريد أن ينسى أحد أن هذه المجموعة من اللاعبين حصلت على بطولتي إفريقيا والسوبر الإفريقي وثالث العالم "

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/sRePkR0wzC — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 17, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أحمد علاء، محمد عبد العزيز، محمد ناصف، بينما في وسط الفريق لعب في التشكيلة كلاً من: أحمد سمير، مهند مصطفى، إسلام محارب، فاسيلسوس بوزاس.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من اللاعبين، عمرو جمال، ناصر منسي، عمرو مرعي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وعقب هذا التعادل لفريق الأهلي الذي جاء بطعم الخسارة أمام منافسه طلائع الجيش، ليحتل في وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، خلف المنفرد في صدارة الترتيب فريق الزمالك برصيد 70 نقطة.

بينما جاء فريق طلائع الجيش في المركز الثامن من الترتيب برصيد 39 نقطة خلال منافسات الدوري المصري الحالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك