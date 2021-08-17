نزار الفارس يطلب من ملكة جمال آسيا إزالة المكياج لإثبات جمالها الطبيعي وهذا ما حدث!

فاجأ الإعلامي العراقي نزار الفارس، ملكة جمال آسيا شنيار أحمد، والمعروفة في العراق باسم (يارجان)، بطلبه منها إزالة المكياج على الهواء.

نزار الفارس يحرج يارجان

وقال نزار الفارس أثناء استضافته ليارجان في برنامجه (مع الفارس) على قناة (الرشيد): (أنتي اليوم ملكة جمال، ولكنك تضعين الكثير من المكياج، هل يمكنك الذهاب لغسل وجهك جيداً، والعودة لاستكمال الحوار).

وهو ما قابلته يارجان بالقبول والإيجاب، وقالت: (عادي، أكيد)، ليرد الفارس: (البعض يقول إن هذا كله مكياج، وإنتي ملكة جمال آسيا، لنرى بنفسنا هل هو جمال طبيعي أم لا).

وظهرت ملكة جمال آسيا بعد دقائق بدون مساحيق تجميل، وأثنى الفارس على جرأتها مفسراً الأمر بثقتها بنفسها، وسألها ماذا تعتقد أن الجمهور سيقول عنها.

(المكياج لا يخلق شكلاً جديداً)

وأجابت ملكة جمال آسيا: (المكياج يبرز الجمال، واللي مو جميلة، مع أنه مافي فتاة ليست جميلة، المكياج لا يستطيع أن يخلق شكلاً جديداً).

العراق – الإعلامي نزار الفارس لـ ملكة جمال آسيا شنيار أحمد :

قومي إغسلي وجهك يله وارجعي نتحاور

ليتفاجأ مقدم البرنامج بقيامها بكل ثقة تلبية لطلبه ومسحت كل المكياج من على وجهها واكملت اللقاء بدون مكياج pic.twitter.com/hbHhLxhqOo — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 17, 2021

وتباينت ردود الأفعال على تصرف يارجان، فمنهم من رأى أنها جميلة على الطبيعة حقاً، ومنهم من أكد أن عمليات التجميل أصبحت تغني عن مساحيق المكياج.

ردود أفعال متباينة

وجاء في التعليقات: (بعيد عن انها ما غسلتش وجهها وخففت المكياج بس الحقيقة شكلها بالمكياج الخفيف احلى).

بعيد عن انها ما غسلتش وجهها وخففت المكياج بس 😂 الحقيقة شكلها بالمكياج الخفيف احلى https://t.co/4hDemf18hJ — Amal Alhajj (@DobaBenghazi) August 17, 2021

وفسرت شيماء الأمر بالقول: (اللي ما يفهمه نزار واي رجل ثاني حتى لو البنت مسحت مكياج الوجه يبقى نظر وحلو بعد المسح يصير باقي شوي كريم اساس من هنا يعطي اشراقة طبيعية شويه كحل يعطي لون لرمش العين وغيره).

اللي ما يفهمه نزار واي رجل ثاني حتى لو البنت مسحت مكياج الوجه يبقى نظر وحلو بعد المسح يصير باقي شوي كريم اساس من هنا يعطي اشراقة طبيعية شويه كحل يعطي لون لرمش العين

وغيره — شيماء ⛈ (@lola10101070) August 17, 2021

وكتبت أخرى: (هي واضح مسوية عمليات تجميل بس بشكل عام المكياج الخفيف حلو).

هي واضح مسوية عمليات تجميل بس بشكل عام المكياج الخفيف حلو — Shsho (@SH00_____) August 17, 2021

وسخر آخر في تعليقه وكتب: (طيب شلون تغسل عمليات التجميل اوكي هي حلوة بس فيه انامل تجميليه مشت على وجهها).

طيب شلون تغسل عمليات التجميل اوكي هي حلوة بس فيه انامل تجميليه مشت ع وجهها — 😁👌🏼 (@jewelm7md) August 17, 2021

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ووافقه آخر الرأي قائلاً: (مسحت وجهها اوكي طيب العمليات؟ غير إن اللوك النهائي يبينها عاديه جدًا يعني مو جميلة).

مسحت وجهها اوكي طيب العمليات؟ غير إن اللوك النهائي يبينها عاديه جدًا يعني مو جميلة. — أروى (@ARWA77_) August 18, 2021

وأكد آخر أن يارجان مسحت القليل فقط، وكتب: (من كثر المكياج وقوته مسحت ربع وخلت الباقي واضح كل شي وجهها مفلل مكياج قبل وبعد المسح).

من كثر المكياج وقوته مسحت ربع وخلت الباقي واضح كل شي وجهها مفلل مكياج قبل وبعد المسح ✋✋✋✋ — 💙 هلال المجد يحكم آسيا 💙 (@3h30vNvXIQ5pNhS) August 18, 2021

انتقادات وهجوم

بينما انتقد آخرون تصرف نزار الفارس، فكتب مغرد: (مستحيل يتطورون الاعلاميين العرب يموتون اذا ما قالوا عادي تمسحين مكياجك ولا عادي تلبسين حجاب نشوفه عليك هذا بس همهم).

مستحيل يتطورون الاعلاميين العرب

يموتون اذا ما قالوا عادي تمسحين مكياجك ولا عادي تلبسين حجاب نشوفه عليك

هذا بس همهم 🙂 https://t.co/W0UJtznVR8 — Loode (@93__lod) August 17, 2021

وكتب آخر: (مادري كيف اعطى نفسه الحق في انه يسولف في لبسها او مكياجها او غيره).

مادري كيف اعطى نفسه الحق ف انه يسولف ف لبسها او مكياجها او غيره — NADO (@Nanouchaaa1) August 17, 2021

ووافقتهم الرأي متابعة كتبت: (كانت حلوه وصارت آحلى ، بس مو من الذوق ولا اللباقه في الحوار ان يطلب المذيع من الضيف هالطلب ، صار اللي قال وبعدين وش استفاد يبي يثبت شي صار وانتهى ..غبي).

كانت حلوه وصارت آحلى ، بس مو من الذوق ولا اللباقه في الحوار ان يطلب المذيع من الضيف هالطلب ، صار اللي قال وبعدين وش استفاد يبي يثبت شي صار وانتهى ..غبي — هند العذراء (@AwqatHind) August 18, 2021

يارجان: أجبرت على نزع الحجاب

ولم يكن غسل المكياج الأمر الوحيد المثير للجدل خلال الحلقة، فقد سأل الفارس ملكة جمال آسيا عن خلعها للحجاب، وكشفت الأخيرة أنها ارتدته لمدة 6 أشهر فقط.

وقالت: (وايد ناس يسألوني ليش نزعتي الحجاب، راح أجاوب كلمة وحدة ويسد الموضوع، انجبرت على نزع الحجاب).

وتابع الفارس سؤالها عن مدى التزامها دينياً، فأجابت: (كنت أصلي ولا زلت الحمدلله، وكنت محجبة قبل الشهرة).

يارجان: (كل المسابقات باتفاق مسبق)

ولمحت يارجان إلى وجود فساد في مسابقات ملكات جمال العراق، وقالت: (جميع هذه المسابقات في العالم كله مثل السياسة، ويتعمدون إثارة الفوضى والجدل قبلها بفترة).

وتابعت: (قبل بدء المسابقة، تكون الملكة قد تم اختيارها مسبقاً بعد اتفاق بينهم، وما يحدث بعد ذلك شكليات).

وفي سياق آخر، قررت النيابة المصرية حفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد نزار الفارس لعدم وصول التحريات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة “الرشيد” العراقية.

وكان الإعلامي نزار الفارس قد أقام دعوى ضد الفنانة رانيا يوسف، طالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفنانة المصرية.

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وكانت رانيا يوسف أنها أقامت ضد الفارس بلاغاً تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنه بلا شرف.

بعد صدور الحكم، شكر الفارس القضاء المصري، وتوعد بأن القادم سيكون صادماً، في إشارة إلى أن هناك مفاجآت في القضايا مع رانيا يوسف.

نزار الفارس يتراجع عن الاعتزال

وكان نزار الفارس قد فاجأ متابعيه بقرار عودته لتقديم البرامج بعدما أعلن مؤخراً اعتزاله نهائياً، بسبب تعرضه لتهديدات بالقتل، خاصة بعد أزمته مع الفنانة المصرية رانيا يوسف.

ونشر الفارس مقطع فيديو مقتضب عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ ظهر فيه مع الفنانة ومقدمة البرامج أروى، وهما يحمّسان الجمهور لانتظار حلقتها مع نزار الفارس قريبًا.

وأرفق الفارس حينها المقطع بتعليق كتب فيه:“قريبًا موسم جديد مع الفارس، النجمة الجميلة أروى ما شفت أجمل منها في كل شيء، راقية جدًا، وحلقة نار تابعونا“.

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