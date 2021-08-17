صورة تثير ضجة واسعة لفارين أفغان على متن طائرة شحن أمريكية.. إلى أين اتجهت الطائرة ؟

تداول ناشطون صورة لمئات الأفغان المكدسين على متن طائرة عسكرية أمريكية، أثارت جدلاً واسعاً، وسط التكهنات حول وجهتها من جهة وصحتها وتوقيتها من جهة أخرى.

وقال موقع “defenseone” إن “طائرة شحن أمريكية أجْلت رقماً قياسياً من المسافرين على متنها وصل إلى 640 أفغانياً، وذلك في وقت متأخر من مساء يوم الأحد الماضي الذي سيطرت فيه حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل”.

وأشار إلى أن وجهة الطائرة المذكورة كانت قاعدة العديد الجوية في دولة قطر.

وذكر الموقع أن عملية الإجلاء حدثت على متن طائرة عسكرية “Reach 871” من طراز “C-17” التي تتبع الجناح الجوي رقم 436 الموجود في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي للموقع إن “الطائرة لم تكن تنوي حمل هذا العدد الكبير لكن الأفغان المذعورين دفعوا أنفسهم نحوها فاتخذ الطاقم قرار المغادرة بدلاً من إجبارهم على النزول من الطائرة”.

وأشار إلى أن الرحلة تعد واحدة فقد من عدة رحلات استطاعت الإقلاع وعلى متنها مئات الأفغان، “وقد تكون بعض الرحلات أقلعت وعلى متنها أكثر من 640 شخصاً”.

مواطنون أفغان يهربون على متن طائرة عسكرية

يذكر أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع كثيرة لأفغان يحاولون الفرار من خلال التسلق على طائرات عسكرية أمريكية وغيرها خلال الأيام الماضية، وسقط بعضهم بشكل مروع عن متن الطائرات وهي تحلق في السماء.

فوضى وقتلى في مطار كابل

وتكدس مئات الأفغان في مطار كابل في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة كابل أمس الأحد.

وقال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الجموع في مطار كابل كانت خارج السيطرة، وإن القوات الأميركية أطلقت النار لمنع الفوضى.

وأفاد مسؤول أميركي ثان بأن إطلاق النار في الهواء في مطار كابل جاء لمنع المواطنين من ركوب طائرات عسكرية.

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وأشار إلى أن الرحلات الجوية العسكرية من كابل مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين في السفارات.

ويتولى جنود أميركيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأميركية ومدنيين آخرين.

وأكد مصدر أمني إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرين جراء التدافع في مطار كابل.

وذكر مراسل قناة الجزيرة القطرية أن الحشود توجهت إلى المطار بعد انتشار شائعات بين سكان العاصمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أن دولا غربية ستقوم بنقل الراغبين بالهجرة إليها من دون حاجة إلى تأشيرات أو وثائق سفر.

ومنذ مايو/أيار الماضي بدأت “طالبان” توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وسيطرت الحركة خلال أقل من 10 أيام على أفغانستان كلها تقريباً، على الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال نحو 20 عاماً لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وفي 2001 أسقط تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن حكم “طالبان” لارتباطها آنذاك بتنظيم “القاعدة” الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول من ذلك العام.

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