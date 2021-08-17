أنشيلوتي يرد على فكرة عودة رونالدو إلى ريال مدريد

رد مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي على التقارير الإسبانية، التي تحدثت بشأن عودة النجم البرتغالي الدولي وهداف فريق يوفنتوس الإيطالي الموسم المنصرم “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا إلى صفوف الفريق الملكي مرة أخرى.

أنشيلوتي وعودة رونالدو

وقال المدرب أنشيلوتي في تغريده له عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” كريستيانو رونالدو هو أسطورة ريال مدريد وله حبي واحترامي، ولكن لم أفكر في التوقيع معه”.

أنشيلوتي : كريستيانو رونالدو هو أسطورة ريال مدريد ويملك كل الحب والإحترام من طرفي ولكن أبداً لم أفكر بالتعاقد معه .. نسعى للنظر للأمام pic.twitter.com/ZTzU7hgIIZ — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) August 17, 2021

طلب أنشيلوتي

وقد كشفت تقارير إسبانية في وقت سابق بأن مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد طلب عودة صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو 36 عامًا من جديد إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني.

وقال الصحفي إيدو أغيري مقدم البرنامج التشيرينغيتو الإسباني الشهير، بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد قرر عودة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، وأنه بدأ بالفعل العديد من الاتصالات مع المحيطين باللاعب لمعالجة مسألة عودته إلى الفريق الملكي.

🚨🚨🚨 إيدو أغيري (CHTV) (صديق مقرب من كرستيانو رونالدو وخورخي مينديز وكيل أعماله) : أنشيلوتي يريد كريستيانو رونالدو في ريال مدريد. كارلو أنشيلوتي تحدث مع بيئة رونالدو، العلاقة بينهما جميلة ويريده العودة pic.twitter.com/jQc00YXpbq — محمد الكعبي (@Qatari) August 16, 2021

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ريال مدريد ومبابي

وكذلك يكثف ريال مدريد من جهوده واتصالاته من أجل حسم صفقة قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى الفريق الإسباني، في ظل المدة الزمنية المتبقية على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية وهي 14 يومًا فقط.

ويرغب الفرنسي مبابي في الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان رغم تمسك إدارة الفريق الباريسي في بقائه، حيث أن اللاعب سيحسم أمره خلال الأيام القادمة مع فريق “البي أس جي”.

رونالدو ويوفنتوس

وتحدثت تقارير إسبانية عن رغبة الإيطالي أنشيلوتي في عودة الدون البرتغالي إلى فريق ريال مدريد، إلا أن اللاعب قد عرض نفسه في الآونة الأخيرة على إدارة فريق يوفنتوس من أجل تجديد عقده لموسم إضافي أخر ورغبته في البقاء.

لكن رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”، خلال حوار صحفي أجراه مع برنامج “التشيرينغيتو” الإسباني الشهير رفض فكرة عودة كريستيانو رونالدو خلال حديثه عن فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي.

⚠️ فابريزيو رومانو : يوفنتوس صرّح دائمًا أنه لم يتلق أي عرض حتى الآن من اجل رونالدو باريس سان جيرمان غير مهتم بالتعاقد معه ويخططون للإبقاء على مبابي مانشستر سيتي لايُريده , هُم يركزون الآن على هاري كين فقط pic.twitter.com/WC5BG8jzes — E P L W O R L D (@EPLworld) August 17, 2021

ورغم المفاوضات المستمرة بين وكيل أعمال رونالدو “خورخي مينديز” ونادي يوفنتوس الإيطالي، بشأن حسم أمر اللاعب مع السيدة العجوز، إلى جانب التقارير التي تحدثت عن عرض اللاعب نفسه على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقد انضم رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال صيف عام 2018، قادمًا من صفوف ريال مدريد بصفقة بلغت قيمتها بنحو 100 مليون يورو، وينتهي عقده مع فريق السيدة العجوز في عام 2022.

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