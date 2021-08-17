تعرف على موعد ومعلق مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك المصري لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره وادي دجلة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع ال31 من الدوري المصري الممتاز والتي ستجمع الفريقين على ملعب “استاد الدفاع الجوي”.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

وستقام المباراة بين متصدر الدوري فريق الزمالك أمام منافسه وادي دجلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، البحرين، قطر، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الذي يمتلك حقوق البث لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما وستبث عبر قناة “ON Time Sport 2″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة قمة الجولة بين الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري مؤمن حسن.

لا وقت للراحة .. فريقنا يواصل استعداداته لمواجهة وادي دجلة المقبلة 📸

حان وقت الدعم .. الزمالك أقوى بجمهوره✊🏹#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/OCmZR3R5IX — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 15, 2021

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام نظيره وادي دجلة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة فريق وادي دجلة

وسيلعب المدير الفني لفريق وادي دجلة عبد الباقي جمال في مواجهة منافسه الزمالك، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد عبد المنصف.

المباراة القادمة ⚽️ ⚪️ الزمالك

🆚

🟡 #وادي_دجلة 🏆 الدوري المصري موسم 2020-2021

الاسبوع 31

🏟 ستاد الدفاع الجوي

🕘 09:00 PM

📆 الثلاثاء 17 اغسطس 2021#الزمالك_دجلة#شجع_وادي_دجلة 💛🦌🖤 pic.twitter.com/gSDZCDzG18 — Wadi Degla FC (@wadideglafc) August 16, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: كريم الدبيس، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي، إيهاب المباركي، حسام عرفات.

بينما في وسط الفريق سيكون الثلاثي، أحمد سعيد، أحمد شريف، محمد عبد العاطي، وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، أحمد عاطف، محمد هلال.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي الذي يحتل في وصافة الترتيب برصيد 68 نقطة.

بينما يحتل وادي دجلة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير من ترتيب الدوري والمهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية برصيد 25 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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