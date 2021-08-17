مباراة بايرن ميونيخ و بوروسيا دورتموند في نهائي السوبر الألماني
مباراة بايرن ميونيخ و بوروسيا دورتموند في نهائي السوبر الألماني
Videoرياضة

بايرن ميونيخ يتوج بطلاً لكأس السوبر الألماني على حساب بوروسيا دورتموند (شاهد)

كتب وطن
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توج فريق بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الألماني أمام نظيره بوروسيا دورتموند للمرة الثانية على التوالي بثلاثية أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت القوة والإثارة بين الفريقين في المباراة التي جمعتهم على أرض ملعب “سيجنال إيدونا بارك”.

بايرن ميونيخ وثنائية ليفاندوفسكي

وأحرز فريق بايرن ميونيخ أولى أهداف اللقاء النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال41 برأسية كروية سجلها اللاعب على يمين شباك مرمى بوروسيا دورتموند بعد عرضية جميلة.

بينما سجل الألماني توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة ال49 بعد هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بأقدامه داخل شباك مرمى الفريق المنافس، وعاد الهداف ليفاندوفسكي لهز الشباك المرمى في الدقيقة ال74 سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء.

بوروسيا دورتموند والهدف الوحيد

وسجل فريق بوروسيا دورتموند هدف الوحيد في شباك حراسة مرمى بايرن ميونيخ توماس مولر في الدقيقة ال64 عن طريق اللاعب ماركو رويس، لينتهي المباراة النهائية بفوز بايرن ميونيخ بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد ليتوج الفريق البافاري للمرة الثانية على التوالي.

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تشكيلة فريق بايرن ميونيخ

ولعب المدرب الألماني “يوليان ناجلزمان” في تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه بوروسيا دورتموند، حيث تواجد في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما جاء في دفاع الفريق كلاً من: دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيس، جوشوا كيميش، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: ليون غوريتسكا، كورينتين توليسو، جمال موسيالا.

وكان في خط هجوم الفريق كلاً من: روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، كينغسلي كومان.

تشكيلة بوروسيا دورتموند

ودخل مدرب فريق بوروسيا دورتموند “إدين تيرزيك” أمام منافسه بايرن ميونيخ، حيث جاء في حراسة المرمى رومان بوركي.

أما في دفاع الفريق لعب كلاً من: ماتيو جاومي، ماتس هوملز، مارسيل شميلزر، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: تورغان هازارد، جيوفاني رينا، جوليان براندت، جود بيلينغهام.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، إرلينغ براوت هولاند، ماركو رويس، دونيل مالين.

وقد استهل فريق بايرن ميونيخ “البافاري” الموسم الجديد 2021-2022، بأول بطولة له تحت قيادة المدرب الألماني الشاب يوليان ناجلزمان بعد رحيل هانسي فليك عن الفريق مع نهاية الموسم المنصرم.

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