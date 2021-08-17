السلطان هيثم بن طارق.. ظهور جديد لسلطان عمان بالزي العسكري يلقى تفاعلاً واسعاً (شاهد)

في أحدث إطلالة له على الشعب العماني ظهر السلطان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، بالزي العسكري الرسمي العماني، وقوبل هذا الظهور بتفاعل واسع من قبل العمانيين.

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم القائد الاعلى /حفظه الله ورعاه/ pic.twitter.com/0qbwXdsSXr — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) August 17, 2021

وبحسب وسائل إعلام عمانية فإن السلطان هيثم بن طارق، ظهر بزيه العسكري عندما كان يزور قيادة لواء المشاة/11 بمعسكر “أم الغوارف” بمدينة صلالة اليوم، الثلاثاء 17 أغسطس 2021.

صورة السلطان هيثم بن طارق تلقى تفاعلاً واسعاً

وتفاعل آلاف العمانيين على تويتر مع الظهور الأخير للسلطان هيثم، والذي ظهر على زيه رتبة المشير.

المُشير جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه القائد الاعلى للقوات المسلحة يظهر اليوم ولأول مرة منذ توليه الحكم بالزي العسكري وهذه دلالة لدعم وتحفيز جلالته لقوات عُمان السلطانية الباسلة pic.twitter.com/aUVEvoCn8S — سالم عمر الهاشمي (@salimalnimr) August 17, 2021

ونشر حساب الشاهين العماني البارز، صورا قديمة للسلطان هيثم بالزي العسكري بالإضافة لصورته الحديثة اليوم، وعلق عليها بالقول:”الزي العسكري لا يفارق من زاده بهاءً”.

الزي العسكري لا يفارق من زاده بهاءً pic.twitter.com/gJ79a9kIR4 — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 17, 2021

فيما نشر ناشطون صور السلطان هيثم بالزي العسكري، إلى جانب صور قديمة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد وهو يرتدي الزي العسكري أيضا.

#السلطان_هيثم_بن_طارق. ما غاب نجمٍ تهتويه العواطف

إلا أتى نجمٍ من العز وقاد. pic.twitter.com/Pe7ieL2fe4 — رحـابـھه🤍' (@f22821944) August 17, 2021

ظهور قديم بالزي العسكري

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بصورة قديمة عمرها زهاء 35 عاماً، يظهر فيها السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، وهو يرتدي زيه العسكري.

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ووثقت الصورة التي لقيت تداولاً واسعاً وقتها، ورصدتها “وطن” وقوف السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، مرتدياً الزي العسكري، في أحد المواقع العسكرية.

#عمان_لايف | حضرة صاحب الجلاله السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرتدياً الزي العسكري ويظهر معه في الصورة المغفور له بإذن الله الرائد السيد بدر بن هلال بن حمد السمار البوسعيدى اثناء مناورة رعد عام 1985م pic.twitter.com/aQPq9HdK7P — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) April 3, 2021

وكان يقف بجوار السلطان الرائد السيد بدر بن هلال بن حمد السمار البوسعيدى، وذلك أثناء مناورة رعد عام 1985م”.

إنجازات السلطان هيثم

وكان تقرير صادر عن “معهد واشنطن” للدراسات، سلط الضوء على إنجازات السلطان هيثم بن طارق، خلال عامه الأول في الحكم والنقلة النوعية التي أحدثها في السلطنة.

وقال المعهد، في دراسة أعدتها الكاتبة، إلينا ديلوجر، إنه وبعد مرور عام على حكمه، أعاد السلطان هيثم هيكلة نظام الخلافة في عمان ليصبح قائماً على البكورة.

وأضاف المعهد: “شمل ذلك تعيين ابنه كوريث، وإقالة بعض القادة، وتسليط الضوء على نفوذ أخيه. إلّا أن تركيز الحكومة الأساسي. لا يزال ينصب بشكل مباشر على الإصلاح الاقتصادي”.

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وتابع المعهد الأمريكي: “يبدو أن السلطان هيثم يضع اللمسات الأخيرة على عملية تغيير الصيغة الحكومية والتراتبية الهرمية للعائلة المالكة. في عمان. بما يتناسب مع رؤيته للتحديات المقبلة”.

وأشار المعهد الأمريكي، إلى أن هذه التغيرات تُعتبر خطوة هائلة وتاريخية للبلاد، حتى لو لم تحظَ باهتمام يذكر من الخارج.

خطة عُمان ورؤية 2040

وأشارت الكاتبة إلى أن السلطان العُماني استبدل معظم القادة العسكريين، وأصدر ميزانية تتماشى مع الأهداف الاقتصادية لخطة سلطنة عمان. المعروفة بـ «رؤية 2040».

وتشير الإصلاحات التي قام بها السلطان حتى الآن، وفق الدراسة، إلى أنه يفضّل إضفاء الطابع المهني على الحكومة. وتوضيح المسؤوليات. وتفويض المهام على نطاق أوسع.

هيكلة النظام بشكل جوهري

وترى الباحثة الأمريكية، أن التغيير الأكثر لفتاً للنظر هو إعادة هيكلة نظام الخلافة بشكل جوهري ليصبح نظاماً قائماً على البكورة.

وأضافت: “في عهد السلطان الراحل قابوس، كانت الخلافة تقوم على إجماع العائلة المالكة. أو في حال تعذّر ذلك، كان يُفتح مظروف. يكون السلطان قد دوّن فيه اسم خليفته المختار”.

وتابعت: “حين توفي قابوس في 10 كانون الثاني/يناير، اختارت العائلة أن يفتح مجلس الدفاع المظروف. ليظهر عليه اسم هيثم”.

وأكملت: “لطالما كان العُمانيون والجهات الفاعلة في المنطقة قلقين بشأن نظام المظروف هذا – الذي لم يتم استحداثه إلا بعد. أن تجنب السلطان قابوس. الموت بأعجوبة في حادث سيارة عام 1995”.

وبينت الباحثة، أن ذلك أثار مخاوف من حدوث فراغ في القيادة، قائلةً: “لا شك في أن المواطنين والدبلوماسيين الأجانب رحّبوا بالخطوة. التي اتخذها السلطان هيثم بالانتقال إلى نظام أكثر شفافية”.

الدستور الجديد وصلاحيات ولي العهد

ووفقاً للدستور الجديد، يكون الابن الأكبر للسلطان هو الوريث المعيّن. وإذا كان عمر الوريث أقل من واحد وعشرين عاماً. فيتم إنشاء مجلس استشاري داخل العائلة المالكة.

وحسب الدستور الجديد، فإنه في حال عدم وجود ولد، يكون الوريث هو الأخ الأكبر للسلطان.

كما يحدد الدستور بوضوح أن لقب الوريث لا يتضمن واجبات محددة؛ وبدلاً من ذلك، “يختار السلطان واجبات وريثه ومنصبه”.

ويقول المعهد: “توحي هذه اللغة ببعض التشابه مع النظام البريطاني، حيث لا يحمل اللقب سلطة رسمية إلى أن يتوفى السلطان. أو يتنازل عن العرش”.

واستدرك المعهد: “لكن قد يمنح الحاكم ذلك الشخص مسؤوليات معينة في هذه الأثناء”، حيث أنه وبموجب هذه القواعد، فإن نجل هيثم الأكبر، ذي يزن، هو الآن وريث العرش.

ألقاب جديدة لولي العهد

وقالت الباحثة: “السؤال هو ما إذا كان سيمنح منصباً/ لقباً جديداً بالإضافة إلى تعيينه وريثاً، على غرار أولياء العهد في دول الخليج الأخرى”.

وأكملت: “الأرجح أنه سيحتفظ بحقيبته الثانوية في الحكومة في الوقت الحالي وزير الثقافة والرياضة والشباب وسيستمر بالترقّي بمرور الوقت”.

واستكملت: “لقد تم تعيينه لتلك الحقيبة قبل بضعة أشهر، فمن المرجح أن تصدر في المستقبل مراسيم ملكية تزيد من مهامه ومسؤولياته.

من هو ذي يزن؟

وحسب الدراسة، فإنه وحتى قبل تعيين ذي يزن وريثاً، كثيراً ما استشهد به العمانيون على أنه الخلف الأكثر ترجيحاً، وقد اعتبر تعيينه الوزاري. في آب/أغسطس على أنه الخطوة الأولى نحو توسيع مؤهلاته.

ويبلغ ذي يزن من العمر ثلاثين عاماً ويحمل شهادة في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد، وقد التحق بوزارة الخارجية في عام 2013. وتم تعيينه سكرتيراً ثانياً في سفارة عُمان في لندن عام 2018.

وبعد وصول والده إلى العرش، عاد ذي يزن إلى مسقط وشارك مع هيثم في عدة اجتماعات ذات أهمية رمزية، بما فيها لقاءات مع القبائل. وشرائح مهمة من المجتمع العُماني خلال الخريف الماضي.

ومن المرجح أن يرحب الكثير من العمانيين بخطوة الانتقال نحو القيادة الشابة. بالإضافة إلى ذلك أن مبدأ البكورة ليس غريباً ولا جذرياً بالنسبة لهم. وفق الدراسة الأمريكية.

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وتستشهد الباحثة بأن العادة جرت في الماضي بأن يتبع الأبناء آباءهم في السلطة حتى وإن لم يتم تقنين هذه الممارسة في القانون.

ووفق المعهد، فإن قرار تعيين الوريث رسمياً يشير إلى أن السلطان هيثم لا يشارك سلفه مخاوفه بشأن ظهور مصادر بديلة للسلطة أو الشعبية في عُمان.

بروز الأخ

ويرى المعهد الأمريكي، أن بعض المراسيم الأخيرة حملت أيضاً بصمات شهاب بن طارق، الأخ الشقيق لهيثم.

وقال المعهد: “عُيّن شهاب نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع العام الماضي، وتولى مهام وزير الدفاع من السلطان”.

وتابع: “في الدستور الذي أعيدت صياغته، أوضح السلطان هيثم أنه من واجبه تعيين القادة العسكريين وإقالتهم”.

وأكمل: “استخدم هذه الصلاحية على نطاق واسع في 18 كانون الثاني/يناير، عندما أمر باستبدال رؤساء جميع الفروع العسكرية باستثناء الجيش”.

واستطرد المعهد: “تمت ترقية قائد البحرية السابق إلى رتبة رئيس أركان “القوات المسلحة” للسلطان – وهو قرار كان لشهاب. حتماً رأي فيه بالنظر إلى أنه ترأس سلاح البحرية بنفسه سابقاً”.

تعزيز مهنية الدولة

وحسب المعهد الأمريكي، فإنه وفي خضم التغييرات في الحكومة، لا تزال المشاكل الاقتصادية في عُمان ذات أهمية قصوى.

وأضاف المعهد: “تُظهر ميزانية 2021 والخطة الخمسية التي صدرت في 1 كانون الثاني/يناير، تركيزاً متجدداً على رؤية 2040. التي قادها هيثم قبل وصوله إلى العرش. وتحدد الميزانية سقوفاً للهيئات الحكومية، وتخفض النفقات، وتفترض سعراً أقل للنفط (45 دولاراً للبرميل).

وتابع المعهد: “وبالمثل، تؤكد الخطة الخمسية على الاستدامة المالية. ويشير هذا الأمر، إلى جانب التعديل الوزاري في أغسطس الماضي. والذي ركّز على تشكيل فريق اقتصادي قوي”.

كما واستدرك المعهد: “إلا أن رؤية 2040 والتغييرات الاقتصادية التي حث عليها التكنوقراط بهدوء لسنوات أصبحت أخيراً قيد التحقيق”.

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