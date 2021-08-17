الزمالك ينفرد في صدارة الدوري المصري بعد هزيمة وادي دجلة (فيديو)

نجح فريق الزمالك المصري في العودة في الانفراد مجددًا في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف دون رد، في مباراة جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد الدفاع الجوي”.

الزمالك والهدف الوحيد في شباك وادي دجلة

وسجل المهاجم في فريق الزمالك المصري مروان حمدي هدف الفوز والانفراد في صدارة ترتيب الدوري المصري في الدقيقة ال59 برأسية كروية سجلها اللاعب بقوة على يسار شباك مرمى وادي دجلة.

وحاول فريق وادي دجلة من ممارسة الضغط على لاعبي فريق الزمالك بعد تلقيه الهدف في شباك مرماه، إلا أن لم يمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق وسط صلابة دفاع الزمالك، لينتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف دون مقابل.

تشكيلة فريق الزمالك

ودخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام نظيره وادي دجلة، حيث تواجد في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

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بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة فريق وادي دجلة

ولعب المدير الفني لفريق وادي دجلة عبد الباقي جمال في مواجهة منافسه الزمالك، حيث كان في حراسة المرمى محمد عبد المنصف.

أما في دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: كريم الدبيس، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي، إيهاب المباركي، حسام عرفات.

بينما في وسط الفريق جاء الثلاثي، أحمد سعيد، أحمد شريف، محمد عبد العاطي، وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، أحمد عاطف، محمد هلال.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، يليه فريق الأهلي في وصافة الترتيب برصيد 69 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 49 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 47 نقطة.

وبفارق نقطة وحيدة عن فريق بيراميدز الذي جاء في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن صاحب المركز السادس فريق الاتحاد السكندري برصيد 42 نقطة.

الزمالك يؤكد صدارته و أحقيته باللقب 🥇

إليكم ترتيب الدوري المصري بعد نتائج اليوم👇 pic.twitter.com/DUEYVBu15D — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 17, 2021

وفي المركز السابع من الترتيب جاء فريق إنبي برصيد 39 نقطة، متساويًا بذلك فريق طلائع الجيش الذي جاء في المركز الثامن من الترتيب.

وجاء فريق سيراميكا كليو باترا بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة، وآتى فريق الجونة في عاشر مركز الترتيب برصيد 37 نقطة خلال منافسات الدوري المصري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى الإسماعيلي على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف عن المهاجم عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعدي برصيد 12 هدفًا، متساويًا بذلك مع لاعب فريق سموحة مصطفى فتحي بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء في خامس جدول الترتيب اللاعب أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا خلال منافسات الموسم الجاري.

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