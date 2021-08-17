الإله فينوس في الكويت
الإله فينوس في الكويت
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إزالة صنم الآلهة فينوس من أحد المحلات التجارية في الكويت بعد ضجة واسعة “شاهد”

كتب محمد أبو يوسف
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أثار تمثال الآلهة فينوس أو ما يعرف بـ “اله الحب” في أحد المحلات التجارية في الكويت، ضجة واسعة على منصات التواصل، الامر الذي دفع قسم الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة الكويتية للتدخل.

وأعلنت وزارة التجارة الكويتية عن إزالة صنم الآلهة فينوس الذي كان قد نُصب في أحد المحلات التجارية في مجمع 360، لمخالفتها للشريعة الإسلامية ، حسبما نشرت الصحف المحلية.

صنم الآلهة فينوس

وأشارت وزارة التجارة الكويتية إلى أن قرار إزالة التمثال المنصوب في المحل التجاري جاء استجابة لشكوى عدد من المواطنين الذين شبهوه بعصر الجاهلية حيث كانوا يعبدون الأصنام، فيما شببه البعض بالغرب وطقوسهم التي لا علاقة لها بالدين والعقيدة الإسلامية.

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في سياق متصل رحب المسئولين في الكويت بهذا القرار لتهدئة الرأي العام الذي أثار تواجد تلك التماثيل حفيظته.

جدير بالذكر أنه تم تداول صور لآلهة الحب ” فينوس” في  أحد المحال التجارية الذي أشار إلي أنها تمثل رمز للبضاعة الجديدة في المحل التجاري .

الهة الحب يثير ضجة واسعة

وأثارت الحادثة ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في الكويت حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات.

الآلهةفينوس

آمن الرومان بأن “فينوس” هو إلهَةُ الحب والجمال والرغبة والجنس والخصوبة والرخاء والنصر واسمها في اليونانية الآلهة أفروديت.

اعتقد الرومان أن الآلهة فينوس ولدت في البحر وجاءت إلى شواطئ قبرص في محارة.

 

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