إزالة صنم الآلهة فينوس من أحد المحلات التجارية في الكويت بعد ضجة واسعة “شاهد”

أثار تمثال الآلهة فينوس أو ما يعرف بـ “اله الحب” في أحد المحلات التجارية في الكويت، ضجة واسعة على منصات التواصل، الامر الذي دفع قسم الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة الكويتية للتدخل.

وأعلنت وزارة التجارة الكويتية عن إزالة صنم الآلهة فينوس الذي كان قد نُصب في أحد المحلات التجارية في مجمع 360، لمخالفتها للشريعة الإسلامية ، حسبما نشرت الصحف المحلية.

وزارة "التجارة": إزالة تمثال إله الحب من محل تجاري pic.twitter.com/VEyH58qXZl — LiveNews (@livenewskw) August 16, 2021

صنم الآلهة فينوس

وأشارت وزارة التجارة الكويتية إلى أن قرار إزالة التمثال المنصوب في المحل التجاري جاء استجابة لشكوى عدد من المواطنين الذين شبهوه بعصر الجاهلية حيث كانوا يعبدون الأصنام، فيما شببه البعض بالغرب وطقوسهم التي لا علاقة لها بالدين والعقيدة الإسلامية.

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في سياق متصل رحب المسئولين في الكويت بهذا القرار لتهدئة الرأي العام الذي أثار تواجد تلك التماثيل حفيظته.

جدير بالذكر أنه تم تداول صور لآلهة الحب ” فينوس” في أحد المحال التجارية الذي أشار إلي أنها تمثل رمز للبضاعة الجديدة في المحل التجاري .

الهة الحب يثير ضجة واسعة

وأثارت الحادثة ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في الكويت حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات.

لو إدارة المحل حاطة حجر الحب الروز كوارتز مع مجسمات الآلهة فينوس جان حبهم/تهم بدال لا تحرض/يحرض عليهم😅

بعد لو تكملون على البيوت الي فيها أسود و تشلعونهم ليطمئن قلبي على سماحتكم☺️ pic.twitter.com/eJB1QaO8uQ — أنور عبدالصمد دشتي 🇰🇼 (@Anwar_Liberal) August 16, 2021

للعلم ، تمثال الألهة فينوس الأغريقية كانت ملتزمة بالزي المحتشم في محل بربري لمراعاة عاداتكم وتقاليدكم وهم ماعجبكم وأزلتم تمثالها … 😂😂😂#كوميديا_سوداء المضحك المبكي 💔😂 pic.twitter.com/h0dXd8Jtfp — 🇰🇼﮼ناصردشتي🇰🇼 (@Na9eR_Dashti) August 17, 2021

الآلهةفينوس

آمن الرومان بأن “فينوس” هو إلهَةُ الحب والجمال والرغبة والجنس والخصوبة والرخاء والنصر واسمها في اليونانية الآلهة أفروديت.

اعتقد الرومان أن الآلهة فينوس ولدت في البحر وجاءت إلى شواطئ قبرص في محارة.

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