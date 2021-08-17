شاهد أول ظهور للفنان علي ربيع وزوجته الجديدة التي تزوجها سراً

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور تجمع الممثل المصري علي ربيع وزوجته الجديدة سلسبيل، بعد عقد قرانهما سراً قبل أسابيع.

علي ربيع وزوجته الجديدة

وظهر علي ربيع في الصور وهو يحتضن زوجته الجديدة التي تزوجها في سرية تامة دون مراسم احتفال بسبب وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، حيث تربطه علاقة صداقة وطيدة بالفنانة الراحلة وابنتيها إيمي ودنيا التي شاركها بطولة مسلسل (لهفة).

وأقام نجم مسرح مصر حفل زواجه الثاني على فتاة من خارج الوسط الفني سرا منذ 4 أسابيع فقط، وتدعى سلسبيل محمد.

وأشار برنامج ET بالعربي إلى أن علي ربيع عقد قرانه في سرية تامة خاصة لأنه لم يكن قد مر أكثر من يوم على وفاة دلال عبد العزيز.

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تسريب صور الحفل

وأكدت مصادر مقربة من علي ربيع أنه طلب عدم تسريب صور الحفل، أو الكتابة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا للتعرض لانتقادات، ولكن تم تسريب عدة صور له برفقة البطل الأوليمبي كرم جابر والفنان مصطفى خاطر، وتم تداول عدة صور له برفقة فتاة ولكن لم يتم التأكد من كونها العروس حينها.

هذا وقد تزوج علي ربيع للمرة الأولى عام 2017، من فتاة خارج الوسط الفني أيضاً تدعى ندى محمود.

وأقام علي ربيع حينها حفل زفاف وسط سرية تامة وبحضور عدد قليل من النجوم، واستقبل طفلته الأولى (مليكة) وحرص على إخفاء أسرته الصغيرة عن الإعلام.

انفصال علي ربيع وندى محمود

وبعد عامين فقط، أعلنت ندى محمود عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انفصالها عن علي ربيع، ولمحت إلى تعرضها للظلم بسبب والدته التي أمرته بطرد زوجته وابنته من منزل الزوجية (بحسب روايتها).

وكتبت ندى أولى منشوارتها وجاء في نصه: (أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة).

وتضامن عدد كبير من المتابعين مع طليقة علي ربيع، وأكدوا أن والدته تتدخل في كل أموره، وترافقه في كل مكان، وكانت متواجدة معهما حتى في شهر العسل.

ثم كتبت ندى منشوراً آخر قالت فيه: (أنا خصيمة أي أحد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليّ تأثير سلبي في حياتي وخربها لي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقى أمام الله .. إليك فوضت امرى يا الله وأنت خير وكيل).

عودة وطلاق

وفي عام 2020، أعلنت ندى التصالح مع علي ربيع وعودتها إلى عصمته، وأكدت حينها أن علاقتها وحماتها صارت ممتازة بعد خلافات شديدة بينهما، وذلك من أجل ضمان مستقبل ابنتها مليكة.

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وكتبت ندي حينها عبر حسابها على (انستجرام): (النهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة وبيتمنوا لنا الخير وكانوا بيدعوا لنا زى ما أنتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دي لمصلحة بيتنا أولًا وأخيرًا ورجعنا لبعض).

وتابعت حينها: (كان ممكن نتخطاها من زمن أقصر لولا إن كان في صحافة شرسة ومواقع نشروا على لساننا أكاذيب إحنا الإتنين، النهاردة بقول لأي حد زعل مني حقك عليه ولماما علي كمان حقك عليه أنتي في مقام ماما ولو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي وغالية عندي زي ماما).

إلا أنا ندى عادت وأكدت انفصالها عن علي ربيع بشكل غير مباشر دون أن توضح أسباب الخلاف هذه المرة.

علي ربيع: لن أتزوج!

أما علي ربيع، فقد أعلن قبل ثلاثة أشعر فقط عدم رغبته بالزواج مرة أخرى، وقراره التفرغ للفن فقط.

وقال ربيع خلال لقاءه مع عمرو الليثي ببرنامج (واحد من الناس) على فضائية الحياة، إنه بدأ التفكير في تغيير إطلالته التي عرفه الناس بها، والبدء في تنويع أدواره وعدم الاقتصار على تقديم الأعمال الكوميدية.

وأشار ربيع حينها إلى استعداده لخوض تجربة أعمال الرعب، ولكنه سيؤجل خوض تجربة اللون التراجيدي، لأن معظم المسلسلات حاليا دراما والناس تريد الضحك بحسب قوله.

وأكد ربيع حينها أنه يفكر في حلق شعره وأنه تعاقد بالفعل على بطولة فيلم بعنوان “زومبي” أكشن رعب ويتضمن مواقف كوميدية بنفس الوقت، منوهاً عن عزوفه عن الزواج من أجل التفرغ للفن، قائلا: (وهبت نفسي للفن فقط).