نادين نجيم تتعرض لهجوم عنيف بعد رقصها بالمايوه وحركات غير لائقة مع صديقها!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثير للجدل للفنانة اللبنانية نادين نجيم، احتوى مشاهد خادشة للحياء برفقة صديقها.

نادين نجيم وصديقها بوضع غير لائق!

وظهرت نادين نجيم بالفيديو المتداول الذي تعتذر (وطن) عن نشره، برفقة صديقها في أحد الأماكن السياحية الجبلية بمنطقة فقرا في لبنان.

وكانت نادين ترقص بالبكيني مع صديقها الذي اقترب منها ووضع يده على منطقة حساسة في جسدها، وهو ما فجر موجة غضب ضدها، خاصة في ظل المأساة التي يعيشها لبنان بعد انفجار صهريج بنزين في عكار.

وأعاد الإعلامي اللبناني إيلي باسيل نشر الفيديو عبر حسابه على (انستجرام)، وعلق: (بالوقت اللي أغلب الناس ولعان قلبها على يلّي صار بهالبلد… في ناس مولعتها بغير طريقة).

إيلي باسيل: (مولعتها بغير طريقة)

وتابع باسيل: (نادين نسيب نجيم قلبي، عكار جزء من لبنان والشهداء لبنانيّي أو لأن هالإنفجار بعيد عن بيتك وما في مجال للإستثمار فيه…المفروض نلمّ حالنا أقلّه اليوم بس!!).

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لكن إيلي عاد وحذف الفيديو، وكتب: (للأسف لما نزلت بوست نادين نجيم ركز على الشاب اللي معها، ومش على رسالة الملامة الإنسانية اللي بدي وصلها).

وتابع: (ولأن المنحى راح على غير محل، بعيداً عن الواجبات الوطنية اللي كلنا، يعني كلنا مسؤولين، واللي كنت وما زلت طالب فيها من هالوسط الانتهازي المقرف، ولأنه تحول الموضوع لفضيحة فنية مش وقتها أبدا، واحتراماً لأرواح قتلى المجزرة، اللي مابدي ياكن تلتهوا عن اللي صار فيهم، ارتأيت ببساطة وبإصرار مني أنا شخصياً إني أمحيه).

ليست نادين!

من جهتها لم تعلق نادين على الفيديو، ولا زالت تحتفل بأصداء نجاح مسلسلها الجديد (صالون زهرة).

لكن صحيفة الجديد اللبنانية، نقلت عن مصادرها تأكيدهم أن من ظهرت بالفيديو ليست الفنانة اللبنانية، بل سيدة تشبهها.

هذا وقد قتل 20 شخصاً وأصيب نحو 80 في انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنّ عملية بحث مستمرة في محيط انفجار خزان البنزين عن مفقودين محتملين في التليل عكار.

كما وجهت نداءات استغاثة للتبرع بالدم في مستشفيات المنطقة لمساعدة المصابين بحروق، اذ ان غالبيتهم حالتهم حرجة للغاية.

#شاهد📸| مع ساعات الصباح الأولى.. لا تزال آثار انفجار خزانات الوقود فجراً في #التليل #عكار في الموقع، حيث يتواصل البحث عن مفقودين محتملين في محيط موقع الانفجار، الذي خلف عشرات الضحايا والجرحى.#لبنان pic.twitter.com/jyJNh5v56Y — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 15, 2021

وذكرت الوكالة أن ظروف وملابسات حصول انفجار التليل عكار لا تزال غير واضحة، بانتظار نتائج التحقيقات.

وأشارت الى أنه سيتم الاستماع الى إفادات المصابين الذين كانوا يتجمعون حول الخزان لتعبئة البنزين من المستودع المموه الذي كان “ثوار عكار” قد كشفوا عنه بعد ظهر امس، وحضرت قوة من الجيش في حينه لمعالجة الامور.

وبعد مغادرة الجيش المكان ليلا حصل تدافع كبير من قبل أبناء المنطقة لتعبئة ما تبقى من البنزين في الخزان، حيث حصل الانفجار.

نادين نجيم: المتنمرون خلف ظهري

وعودة لنادين، فقد تعرضت الفنانة اللبنانية الشهر الماضي إلى موجة تنمر وانتقادات بسبب عمليات التجميل الأخيرة التي أجرتها وصدمت الجمهور.

وبدأ بعض الناشطون بنشر صور لنادين نجيم قبل وبعد التجميل، وهو ما دفع الفنانة اللبنانية إلى الرد عليهم عبر برنامج ET بالعربي، وأكدت أنها ترمي جميع كلام المتنمرين خلف ظهرها.

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وقالت نادين نجيم: (الحلو حلو والبشع بشع مع أو بدون عمليات تجميل).

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها اضطرت إلى إجراء عدد من عمليات التجميل بعد إصابتها إثر انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

نادين نجيم تعلق على صورها قبل وبعد التجميل

وأوضحت نادين نجيم أنها خضعت لعملية استمرت لـ6 ساعات متواصلة، وكان في وجهها نحو 40 قطبة.

وحول عمليات التجميل الأخرى، قالت نادين إن وجه الإنسان يتغير مع التقدم في العمر وهذا شيء طبيعي، منتقدةً ما قام به البعض من عقد مقارنة بين صورها الحالية مع صور سابقة عندما كانت لا تزال شابة صغيرة بحسب تعبيرها.

وكان أحد الحسابات الفنية بموقع انستغرام قد نشر فيديو يُظهر نادين نجيم في أول مقابله لها قبل الشهرة وعمليات التجميل.

شكل نادين قبل الشهرة

وظهرت نادين نجيم بملامح مختلفة كليا عن هيئتها الحالية، حيث عبّر البضع عن صدمتهم من خضوعها لعمليات تجميل غّيرت من شكلها بشكل كبير، كغيرها من الفنانات، حسب الجمهور.

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فيما علّق بعض معجبيها بسخرية وقالوا: (كانت نجيم صارت نادين قبل التحديث).

نادين نجيم والشورت

وقبلها بأيام، أثارت الفنانة اللبنانية ضجة واسعة بعد نشرها صوراً جديدة، ظهرت فيها وكأنها لا ترتدي ملابس من المنطقة السفلى لجسدها.

وبدت نادين في الصور، ترتدي جاكيت أبيض اللون، وتجلس على كرسي، فيما ظهرت عارية الساقين، الأمر الذي دفع المتابعين للقول إنها لا ترتدي بنطالاً أو حتى تنورة قصيرة أو ما شابه .

لكن نادين ردّت على احد المتابعين علّق على صورتها: (يمكن ناسية البنطلون)، بقولها: (يخرب بيتك لابسة شورت).

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