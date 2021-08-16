مروان محسن يثير أزمة في الأهلي بسبب شروطه من أجل الرحيل

أثار نجم فريق الأهلي المصري مروان محسن موجة من الاستياء لدى إدارة فريق المارد الأحمر، بعد فرض اللاعب العديد من الشروط من أجل الموافقة على الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

مروان محسن وعرض فاركو

وكشف الإعلامي مجدي عبد الغني، بأن نادي فاركو المصري قد تراجع في الآونة الأخيرة عن ضم مروان محسن مهاجم فريق الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما فوجئ النادي الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز بطلبات اللاعب المبالغ فيها من أجل الانتقال.

مروان محسن مع الاهلى فى 5 مواسم دورى = 17 هدف

محمد شريف فى موسم واحد مع الاهلى دورى = 18 هدف

ربنا يحفظك 🤲🏻♥🦅#نسور_الاهلى_الدورى_اهلاوى pic.twitter.com/a8AS8zcLwA — Dōáà Ėł kårôäñ (@DrDoaa06129038) August 10, 2021

وأردف عبد الغني في تصريح له عبر وسائل الاعلام المصرية، قائلاً: ” مروان محسن طلب الحصول على 12 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد، الأمر الذي أثار حالة من الدهشة لدى إدارة نادي فاركو المصري”.

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وأضاف، ” مروان اشترط الحصول على هذا المبلغ الكبير لتأمين مستقبله، ولأنه يحصل على مبلغ مماثل في الأهلي، كما أن اللاعب على علمه بأن نادي فاركو سيدفع رواتب كبيرة لاعبيه في الموسم الجديد بعد قيامه في رصد ميزانية ضخمة للصفقات الجديدة”.

#عاجل.. سبب مثير وراء تعثر انتقال مروان محسن لنادي فاركو – حيث طلب مروان مبلغ 12 مليون جنيه في الموسم والذي قبل بالرفض من إدارة نادي فاركو pic.twitter.com/D8sF1ALA5O — 🦅أخبار الأهلى🦅 (@ALAHLYNEYWS) August 16, 2021

فاركو ورفض طلب مروان محسن

وتابع عبد الغني، ” طلب مروان محسن تم رفضه من قبل إدارة فريق فاركو، حيث ينتظر اللاعب في الوقت الحالي العديد من العروض الأخرى بعدما أصبح رحيل اللاعب عن صفوف فريق الأهلي مسألة وقت لعدم حاجة الفريق لجهوده”.

بعد العروض المقدمة لـ بواليا ورحيل مروان محسن المؤكد

وإعارة ريان لـ تركيا، شادي حسين هيكون الخيار الأول للاهلي عشان يبقا بديل محمد شريف الموسم الجديد pic.twitter.com/eaM3ArW8hC — 🇵🇸Fi AlAhly – فى الأهلي (@FiAlAhly) August 13, 2021

وختم، ” إدارة التسويق في نادي الأهلي غاضبة من شروط مروان محسن على نادي فاركو، حيث أن الناديين قد اتفقا على كافة تفاصيل الشروط من أجل رحيل اللاعب، وهو ما تسبب في إحراج أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي”.

وانضم مروان محسن إلى صفوف فريق الأهلي خلال موسم عام 2016، قادمًا من صفوف فريق الإسماعيلي “الدراويش” في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه مصري، إلا أن اللاعب لم قد واجه العقم التهديفي مع الفريق، حيث أنه أحرز 5 أهداف منذ قدومه في 59 مباراة شارك فيها مع الفريق.

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