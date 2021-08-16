محكمة مصرية تؤجل قرار طعن مرتضى منصور بشأن حل مجلس إدارة الزمالك

أصدرت محكمة القضاء الإدارية المصرية، تأجيل الطعن الذي تقدم به رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور ومجلس إدارته وقرار وقف استبعاده عن إدارة مجلس الزمالك المصري إلى ال29 من شهر أغسطس الجاري.

دعوى مرتضى منصور

وكانت الدعوى قد ألغت قرار مديرية الشباب والرياضة المصرية الصادر في ال29 من شهر نوفمبر من عام 2020، والذي تضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتيسير أعمال نادي الزمالك لألعاب الرياضية.

تأجيل طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة الزمالك لـيوم 29 أغسطس pic.twitter.com/XDmU4aPTHw — 𝙕𝘼𝙈𝘼𝙇𝙀𝙆 𝙋𝘼𝙂𝙀 ⁦🏹 (@Zamaleksc1911) August 15, 2021

وكان قد تقدم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق هاني زاده، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري والذي طالب فيه بإلغاء القرار بوقف واستبعاد إدارة مجلس إدارة الزمالك المعزول بقرار من وزير الشباب الرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

مرتضى منصور وقرار عزله

وقررت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي في وقت سابق، عن إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك المصري وما تضمنه من مخالفات للنيابة العامة.

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وقد تم استبعاد مجلس إدارة الزمالك الذي يترأسه مرتضى منصور بسبب تلك المخالفات المالية والشبه بالفساد المالي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي إلى حين انتهاء التحقيقات مع النيابة العامة وما يترتب عليه من نتائج.

وزارة الشباب والرياضة والطعن

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن وزارة الشباب والرياضة قد تقدمت طعنًا في وقت سابق أمام المحكمة العليا المصرية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوتين المقدمة من رئيس إدارة الزمالك المعزول مرتضى منصور ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين.

كابتن خالد الغندور عبر برنامج زملكاوي 🗣️📺

💬 بوجه سؤالي ل هشام حطب.. ما هي نجاحاتك سوى قرار رحيل رئيس الزمالك المنتخب مرتضى منصور بحجة المبادئ والأخلاق ؟!.. واللجنة الأولمبية اقامت انتخابات الاتحادات قبل الأولمبياد لأنها تعلم ان النتائج كارثية ونجحت الأسماء بالتزكية.#ZamalekOn pic.twitter.com/xofgVxcnsD — ZamalekOn1 (@Zamalek_On1) August 14, 2021

وجاء الحكم بقبول تلك الدعوتين، بينما تم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المصرية بالامتناع عن ممارسة رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي مصري لمدة أربع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه مصري، الصادرة عن مجلس الجنة الأولمبية المصرية.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، قد قام بعزل مجلس إدارة الزمالك المصري السابق الذي يترأسه مرتضى منصور، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة النادي إلى حين إجراء الانتخابات التي لم يتم تحديد موعد إجرائها بعد.

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