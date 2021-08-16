اعتداء وقنابل مسيلة للدموع في حفل عمرو دياب.. ووزارة الداخلية تُعلق! (شاهد)

أثار حفل الفنان المصري عمرو دياب، في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روى بعض الحضور اندلاع أعمال شغب خلاله.

إسعاف وقنابل مسيلة للدموع

وتداول الناشطون فيديو لفتاة تدعى سما، تروي باكية ما تعرضت له مع والدتها وشقيقتها في الحفل، قائلة: (أنا أمام حفل عمرو دياب في العلمين منذ نصف ساعة والأمر عبارة عن بهدلة وقنابل مسيلة للدموع وناس تجري فوق بعضها وناس تفقد الوعي وإسعاف تنقل ناس).

وتابعت سما: (كان خطأي أنا ووالدتي وشقيقتي عندما جاءتنا تذاكر VIP وقررنا أن نذهب رغم أنني أمشي بعكاز، وعندما وصلنا كان هناك زحام شديد ولكننا لم نهتم لأننا معنا تذاكر).

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واستطردت سما: (ثم وجدنا رجال الأمن يصيحون بنا وفي الجمهور الذي دفع البعض منهم 4000 آلاف جنيه مقابل ثمن التذكرة، ليخبرونا أن الحفلة اكتملت منذ الساعة 8 وبدأ الجمهور يتعصب، ثم بدأوا برمي قنابل مسيلة للدموع وكأننا حشرات، ولا كأننا سندخل الجنة).

شغب في حفل عمرو دياب

وأكدت سما أنها حاولت التفاوض مع رجال الأمن، مضيفة: (قلت لهم هذه التذكرة، لو بها مشكلة أخبرني وسأرحل لوحدي، ولكن لم يكن هناك أي نوع من التفاهم، وبدأوا يضربونا بما في يدهم، وفجأة قنابل مسيلة للدموع، أختي وقعت أثناء ركضنا، والدتي 50 سنة هربت ركضاً وأنا بعكاز).

فتاة تروي تفاصيل الاعتداء بالغاز المسيل للدموع على جمهور حفل #عمرو_دياب في #العلمين pic.twitter.com/Yd4KHHx8cw — محمد حسن (@mhassanm515) August 15, 2021

ولم تكن الفتاة سما هي الوحيدة التي علقت على ما حدث في حفلة الهضبة، فقد كتب ناشط أيضاً: (الناس زعلانة أن حفلة عمرو دياب اتضرب فيها قنابل مسيلة للدموع بعد الشغب اللي حصل على بوابة الدخول بسبب إن الأماكن خلصت لسبب ما وناس معاها تذاكر مدخلتش).

وتابع: (سبب وجود الشرطة في المكان هو منع حدوث شغب اللي لو حصل هتحصل مصايب اكبر بكتير عن القنابل المسيلة للدموع اعيب على الجهة المنظمة عدم احتواء الموضوع وتهدئة الناس بانهم هيعوضوهم على الاقل باسترداد تمن التذكرة اللي دفعوها).

سبب وجود الشرطة في المكان هو منع حدوث شغب اللي لو حصل هتحصل مصايب اكبر بكتير عن القنابل المسيلة للدموع

اعيب على الجهة المنظمة عدم احتواء الموضوع وتهدئة الناس بانهم هيعوضوهم على الاقل باسترداد تمن التذكرة اللي دفعوها — Dalissima (@_Dalissima_) August 15, 2021

وزارة الداخلية تعقب

هذا وقد علّقت وزارة الداخلية المصرية على خبر إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز مسيلة للدموع على الجماهير الذين تجمعوا في موقع إقامة حفل الفنان المصري.

وبتغريدة عبر حساب الوزارة الرسمي على (تويتر) جاء في نصها: (نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح).

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح pic.twitter.com/ck5FuKLQeL — وزارة الداخلية (@moiegy) August 15, 2021

موقف إنساني للهضبة

هذا وقد شهد الحفل أيضاً موقفاً آخر مثير للجدل، حين صعد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسرح، وعبر عن سعادته برؤية الهضبة، بالسجود أمام الجميع شكراً لله على ذلك.

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وما أن رأى الشاب عمرو دياب، قام باحتضانه وظل يردد قائلا (أنا بحبك أوي)، ليبادر الهضبة باحتضانه أيضاً والتقاط الصور معه، وهو ما أشاد به الجمهور.

قام شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالسجود شكرا لله، عقب صعوده على مسرح العلمين الجديد، ومقابلته الفنان عمرو دياب فى حفله الغنائي الله يشفيه ويعافيه حلو منهم خلوه يطلع يسلم عليه pic.twitter.com/syaj4rawly — لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) August 14, 2021

حفل عمرو دياب في العلمين

وأحيا الهضبة حفلا غنائيا في العلمين الجديدة، بحضور جماهيري كبير، وتراوحت أسعار التذاكر من 700 إلى 4000 جنيه.

وظهر عمرو دياب في الحفل بإطلالتين، الأولى تيشيرت أبيض بنقوشات برتقالية مع جينز أزرق، ثم تيشيرت وبنطال أسود.

وكان عمرو دياب قد فاجأ جمهوره بإطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم (34)، وذلك بعد أشهر على إطلاق عطره الخاص.

وأعلن الهضبة عن خط الأزياء الخاص به عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، حيث نشر صوراً له من حفلته الأخيرة في الساحل الشمالي، وكتب: (خط أزياء 34 الخاص بي سيكون متاحا في جميع أنحاء العالم قريبًا.. ترقبوا).

وتم العمل على خط أزياء عمرو دياب الجديد في سرية تامة منذ أكثر من عام مع فريق عمل كبير ومتخصص.

صُنع في مصر

وكشف عمرو دياب تفاصيل خط الأزياء الجديد الخاص به في بيان صحفي، قال فيه: (الجيل الجديد هم أول اهتمامي، لقد حرصت مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزء كبيرا من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية).

وتتضمن مجموعة أزياء الهضبة أكثر من 100 منتج، ويتعاون فيها مع مجموعة البركة القابضة وGroup Four لتصنيع وتسويق المنتجات التي تحمل علامته التجارية (34).

وتشتمل الخطة على إنتاج أكثر من 100 منتج من الملابس والنظارات الشمسية والطبية، كما يوجد خط إنتاج كبير للإكسسوارات والمنتجات الجلدية.

سر رقم 34 في حياة عمرو دياب

وأشار إلى أنه من خلال رحلة 34 في مختلف القطاعات والأسواق، سيتم استخدام المواد الخام التي تتطابق مع العلامات التجارية الكبرى وتنافسها، لضمان جودة استثنائية تمثل مكانة دياب العالمية.

اللافت أن عطر عمرو دياب يحمل نفس الاسم، كما أصدر ألبوم منذ أشهر باسم (34)، ويعود السر وراء اختيار هذا الرقم إلى أنه مميز جداً في حياة الفنان المصري، فهو تاريخ ميلاد والده ووالدته، اللذين ولدا عام 1934.

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