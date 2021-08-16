قبلة نيللي كريم وزوجها أمام الحضور تعرّضها لانتقادات كبيرة!

تداولت حسابات على موقع انستغرام، فيديو، من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم الأسبوع الماضي، عرّضها لانتقادات كبيرة.

ويظهر الفيديو المتداول لحظة قيام هشام عاشور نجم الإسكواش السابق بتقبيل نيللي قبلة “ساخنة”، امام الحضور في الحفل، اثارت انتقادات الجمهور.

من جهتها، نشرت نيللي كريم اول صورة لها مع زوجها في شهر العسل .

وكان حساب “عرب وود” على تويتر، نشر ملخص حفل زفاف نيللي وهشام بالساحل الشمالي بحضور الهضبة عمرو دياب وعدد كبير من نجوم مصر.

#عرب_وود | شاهد ملخص حفل زفاف #نيللي_كريم وهشام عاشور بالساحل الشمالي بحضور الهضبة عمرو دياب وعدد كبير من نجوم مصر 🔥💥@NellyKarim pic.twitter.com/VfgZtixkKT — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 12, 2021

سعر فستان زفاف نيللي كريم

وحاز فستان الفنانة المصرية نيللي كريم الذي اختارته في حفل زفافها على مساحة واسعة من حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت معلومات عن سعره.

وتبيّن أن نيللي اختارت فستاناً بقصة الحورية من تصميم المصممة ياسمين يايا من دارها Maison Yaya.

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وقد يصل سعر الفستان، بحسب التخمينات، الى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي، مع الطرحة الطويلة التي وضعتها على رأسها.

يُشار إلى أنّه كان من المفترض أن يقام زفاف نيللي يوم الأحد الماضي، إلا أن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز تسببت في تأجيل الحفل 3 أيام.

فنياً، تعاقدت الفنانة نيللّي كريم على البطولة النسائية لفيلم (صقر وكناريا)، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد علاء والمقرر تصويره بداية سبتمبر المقبل.

وكشف المنتج والموزع وائل عبدالله: (تعاقدنا مع الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم (صقر وكناريا) بمشاركة الفنان ماجد الكدواني والنجم أحمد عز وبداية التصوير سبتمبر المقبل).