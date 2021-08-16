فيديوهات مرعبة.. حرائق القدس تتوسع وإسرائيل عاجزة وتطلب المساعدة الدولية

في تطور خطير على غرار ما حدث في الجزائر اتسعت رقعة حرائق الغابات خارج القدس، اليوم الاثنين، بعد فشل الاحتلال في السيطرة على ألسنة اللهب، حيث طلبت إسرائيل المساعدة الدولية.

قناة “كان” الإسرائيلية، ذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، أصدر تعليمات بطلب المساعدة الدولية لإطفاء الحرائق المندلعة في جبال القدس المحتلة، بينما التهمت النيران نحو 10 آلاف دونم بجبال القدس منذ صباح الإثنين.

لجوء إسرائيل إلى طلب المساعدات الدولية لإطفاء الحرائق التي اشتعلت في جبال القدس، جاء بعدما فشلت قوات الإطفاء مدعومة بالجيش، في السيطرة عليها.

مشاهد مرعبة من الحرائق في القدس والتي تمتد الى مناطق مختلفة والمطالبة بمساعدات دولية للسيطرة على الحرائق والحد منها ⁧#حرائق_القدس⁩ pic.twitter.com/N5EY1Nh9qx — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) August 16, 2021

فيديوهات حرائق القدس

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول عدد من الرواد مجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق لحجم الحرائق الهائلة التي اشتعلت في القدس المحتلة، كما تُظهر أعمدة الدخان وهي تغطي سماء قبة الصخرة كذلك.

حرائق الغابات تصل إلى القدس pic.twitter.com/p3UAbPgF7u — Fayçal Métaoui (@Fmetaoui) August 16, 2021

وأمس الأحد أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منازل في قرى عدة عند أطراف القدس بسبب اندلاع حريق ضخم في مناطق مشجرة، وفق ما أعلنت الشرطة في بيان.

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ويحاول عشرات من عناصر الإطفاء إخماد النيران بمؤازرة طائرات لمكافحة الحرائق، وأمكن رؤية الدخان من أنحاء عدة في القدس.

وشاركت مروحيات تابعة لسلاح الجو في جيش الاحتلال بعمليات إخماد الحريق إلا أن أنه تمدد وفشلت السيطرة عليه.

حرائق ضخمة تندلع في جبال #القدس وإسرائيل تُخلي 6 بلدات pic.twitter.com/eZaq04OdJe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2021

كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن وزير الخارجية يائير لابيد، طلب من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، إرسال طائرات إطفاء صباح غدٍ الثلاثاء 17 أغسطس/آب؛ للمساعدة في السيطرة على الحرائق بجبال القدس.

من جانبها، أكدت الصحيفة أن دينياس قال لوزير الخارجية الإسرائيلي: “اليونان ستساعد بقدر ما تستطيع، بينما هي نفسها تتعامل مع الحرائق داخل أراضيها”,

أما في غرفة العمليات بوزارة الخارجية، فإنهم يخططون كذلك للاتصال بقبرص وإيطاليا وفرنسا ودول أخرى بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي؛ للمساعدة في إطفاء الحريق، بحسب المصدر ذاته.

وأمس أعلن متحدّث باسم جهاز الإطفاء في القدس في بيان أن “الحريق يتمدد سريعا بسبب الرياح القوية وقد استدعينا عناصر إطفاء من مناطق عدة لمساعدتنا”.

وقال قائد جهاز الإطفاء في المنطقة، نسيم تويتو، خلال مؤتمر صحافي متلفز “إنه أحد أكبر الحرائق في منطقة القدس منذ سنوات”.

حرائق في غابات غرب القدس. اللهم بردًا وسلاما pic.twitter.com/yGNABWUH9R — Maysa (@Maysabsuwilm) August 16, 2021

وبعدما اقتربت ألسنة النيران منها، أخليت خمس قرى تقع غربي القدس هي بيت مئير وشويفا وكيسالون وجفعات يعاريم ورامات رازيل، وتم إجلاء السكان وفق ما أعلنت الشرطة التي أعلنت إغلاق طرق عدة.

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اجتماعا مع مسؤولي الأجهزة الأمنية خصص للحريق، وفق بيان لمكتبه.

وأورد الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي باللغة العربية على تويتر أن بينيت أوعز لوزارة الدفاع والجيش بمساعدة “قوات الإطفاء والطوارئ وفق الحاجة وبلا قيود”.

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وصرّح إسحق رافيتز رئيس بلدية كريات يعاريم المجاورة لهذه القرى للإذاعة الرسمية أن بلدته “فتحت أبوابها (…) لكل العائلات التي تحتاج إلى حماية”.

وكان قد اندلع حريق في هذه البلدة بالذات قبل 10 أيام تم إخماده سريعا.

ولم تعرف إلى الآن أسباب الحريق، علما بأن إسرائيل تشهد في الصيف حرائق عدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفي الأسابيع الأخيرة شهد حوض المتوسّط حرائق عدة، خصوصا في اليونان وتركيا والجزائر حيث قضى منذ الإثنين العشرات من جراء حرائق غابات.

وفي سياق متصل، بدأت الشرطة الإسرائيلية الاستعداد لإخلاء مستشفى “هداسا عين كارم” بالقدس، لكن لم يصدر أمر من هذا القبيل حتى الآن، وفق المصدر ذاته.

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