عبدالخالق عبدالله يُحرض على مفتي سلطنة عمان وينتقد رسالته للشعب الأفغاني

انتقد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تهنئة مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، للشعب الأفغاني بانتصار حركة طالبان وإجبارها أمريكا على الانسحاب من البلاد.

وأعاد عبدالخالق عبدالله نشر تهنئة الشيخ الخليلي على حسابه بتويتر وعلق منتقدا إياها في صيغة تساؤل:”هل استعجل سماحة الشيخ في إرسال هذه التهنئة؟”

هل استعجل سماحة الشيخ في إرسال هذه التهنئة؟ https://t.co/Aq0BiTpLfM — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 16, 2021

واليوم، الاثنين، هنأ مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، “الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين”، في إشارةٍ إلى سيطرة حركة طالبان على البلاد.

تغريدة مستشار ولي عهد أبوظبي تثير سخرية من النظام الإماراتي

وأثارت تغريدة عبدالخالق عبدالله هجوما واسعا ضده، وكتب أحد النشطاء ساخرا منه:”ألم تتأخر تهنئة الإمارات؟”

ألم تتأخر تهنئة الإمارات. 😁😀 — magdi rashad (@magdirashad) August 16, 2021

وكتب علي ردا على مستشار ابن زايد:”لا قال الحقيقة التي توجع المنافقين.”

لا قال الحقيقة التي توجع المنافقين — Ali (@yem_free) August 16, 2021

ودون ناشط آخر:”تنادون بالتسامح والتطبيع والسلم والسلام وتأتي على سماحة المفتي هل استعجل في إرسال هذه التهنئة، سيأتي قومك ويبادرون بالتهنئة لاتتعجل في التحليل لانه سيتغير لاحقا انتهى”

تنادون بالتسامح والتطبيع والسلم والسلام وتأتي على سماحة المفتي هل استعجل في إرسال هذه التهنئة

سيأتي قومك ويبادرون بالتهنئة لاتتعجل في التحليل لانه سيتغير لاحقا

انتهى — AL GHAREEBI 🇴🇲 (@ALGHAREEBI) August 16, 2021

مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي

ونشر مفتي سلطنة عمان بياناً بالتهنئة عبر تويتر، رصدته “وطن” قال فيه: “نتبع ذلك تهنئة أنفسنا وتهنئة الأمة الإسلامية جميعا بتحقيق وعد الله الصادق، ونرجو من الشعب المسلم الشقيق أن يكون يدا واحدة في مواجهة جميع التحديات وأن لا تتفرق بهم السبل وأن يسودهم التسامح والوئام”.

ودعا مفتي سلطنة عمان إلى تطبيق شريعة الله العادلة، والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلّم، والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبذ كل ما له صلة بشرعة الطاغوت الخاسرة.

نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين ونتبع ذلك تهنئة أنفسنا وتهنئة الأمة الإسلامية جميعا بتحقيق وعد الله الصادق، ونرجو من الشعب المسلم الشقيق أن يكون يدا واحدة في مواجهة جميع التحديات وأن لا تتفرق بهم السبل وأن يسودهم التسامح والوئام. pic.twitter.com/CpSHwAeihX — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 16, 2021

وأضاف: “اننا لنتفاءل ونرجو من الله تعالى أن يكون هذا النصر العتيد جامعاً لأمة الإسلام جميعاً حتى يتوالى لهم النصر ويحرروا كل شبر من ترابهم المحتل، ويخلصوا المستضعفين مما يرزحون تحته من نير الظلم”.

مفتي سلطنة عمان: نرجو تحقق أمنيتنا الكبرى بتحرير الأقصى

وتابع مفتي سلطنة عمان يقول: “كما نرجو بفضل الله تعالى أن تتحقق قريباً امنيتنا الكبرى بتحرير المسجد الأقصى المبارك وجميع الأرض المحتلة من حوله، وأن يمن علينا بفضله تعالى بأن نحتفي بهذا النصر بالصلاة له شاكرين في عرصات مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة”.

وقال مفتي سلطنة عمان الشيخ الخليلي: “وبذلك تغسل الامة عن جبينها عار الاحتلال الذي تلطخت به ردحاً من الزمن بسبب بعدها عن الله وتفرقها بينها ولا مخلص لها الا ان تعتصم بالله وحده”.

الوضع في أفغانستان الاثنين هادئ

هذا وقال مسؤولون في حركة طالبان إن الوضع في أفغانستان اليوم الاثنين هادئ، وإن مقاتلي الحركة لا يشتبكون مع قوات الحكومة المنصرفة أو المدنيين في أي منطقة، وذلك بعد يوم من سيطرة الحركة على العاصمة كابل وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الحركة -رفضوا ذكر أسمائهم- أنهم لم يتلقوا أي تقارير عن أي اشتباكات في مختلف أنحاء البلاد، وقال عضو كبير في الحركة إن “الوضع هادئ وفقا لما لدينا من تقارير”.

وأفادت رويترز -حسب مسؤول في طالبان- بأن أكثر من 90% من المباني الحكومية باتت تحت سيطرة الحركة.

كما قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم إن الحركة نشرت وحدات خاصة من مقاتليها في كابل لتوفير الأمن، وإن جميع نقاط التفتيش الرئيسة تقريبا في العاصمة تحت سيطرة الحركة.

كما نقلت رويترز عن مسؤول في طالبان أن مقاتلي الحركة باشروا جمع السلاح من المدنيين في العاصمة كابل، “لأن الناس ليسوا بحاجة إليها للحماية الشخصية بعد الآن”.

وقال لرويترز “نتفهم أن الناس احتفظوا بالأسلحة من أجل السلامة الشخصية، الآن يمكنهم الشعور بالأمان، لسنا هنا لإيذاء المدنيين الأبرياء”.

وبعد 20 عاما على طردها من السلطة إثر الغزو الأميركي لأفغانستان دخلت قوات طالبان أمس الأحد العاصمة كابل، وسيطرت على المقار الأمنية والحكومية فيها، وذلك عقب سيطرتها على الولايات الـ33 الأخرى خلال أسبوع فقط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك