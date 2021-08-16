شجار عنيف وتعارك بالأيدي ينتهي بطرد لاعب غلطة سراي في الدوري التركي (فيديو)

اندلع شجار عنيف بين مدافع فريق غلطة سراي ماركوس تيكسرا مع زميله كريم أوغلو في ختام المباريات الافتتاحية من منافسات الدوري التركي للموسم الجديد، والتي أقيمت على ملعب “غيرسون أتاتورك”.

طرد لاعب غلطة سراي

وشهدت المباراة في الدقيقة ال62 اندلاع شجار بين الثنائي كريم أوغلو وماركوس تيكسرا في مشهد مسيئ مع بداية افتتاح الدوري التركي، فقد اتجه البرازيلي ماركوس نحو زميله أوغلو وضربه في رأسه وصفعه على وجه.

الحكم يطرد البرازيلي ماركوس تيكسيرا لضربه زميله كريم اكتوركوغلو 👀 جمهور غلطة سراي يطالب بإنهاء عقده فوراً !! pic.twitter.com/wA85TALqf8 — ‏كُلهم كِذبه ،، إياكّ والتعمق 💔 (@sayer_10_) August 17, 2021

وهو ما دفع حكم المباراة إلى طرد اللاعب البرازيلي تيكسرا من المباراة وإشهار البطاقة الحمراء في وجهه بعد هذا التصرف.

مباراة غلطة سراي وغيرسون

وحقق فريق غلطة سراي الفوز على منافسه غيرسون سبور في المواجهة الأولى له في الدوري التركي بهدفين نظيفين دون رد.

وسجل غلطة سراي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال31 في تسديدة قوية جاءت من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك الفريق المنافس غيرسون سبور.

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بينما جاء الهدف الثنائي في الدقيقة ال47 من مجريات أحداث اللقاء عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة ارتكبها أحد لاعبي فريق غيرسون.

وحاول فريق غيرسون ممارسة الضغط على لاعبي غلطة سراي في مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة، إلا أنه فشل في إحراز أي من الأهداف في اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز غلطة سراي بهدفين نظيفين دون رد.

ترتيب الدوري التركي

ويتربع فريق طرابزون سبور في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 3 نقاط، يليه آلتاي إزمير في وصافة الترتيب بنفس النقاط.

أما في المركز الثالث جاء فريق بشكتاش، وآتى فريق غلطة سراي في خامس الترتيب، يليه فريق فاتح كاراجرمروك.

🇹🇷⛓️ في الدوري التركي اليوم, طرد مارسيلو لاعب غلطة سراي بسبب ضربه لزميله #Galatasaray 🟠🔴 😅 pic.twitter.com/Nb0VkLN42m — عاصم عمر (@asemelkhaudry) August 16, 2021

وفي المركز السادس من الترتيب ألانيا سبور، وجاء فريق فنربخشة في المركز السابع، وفريق كونيا سبور بالمركز الثامن من الترتيب برصيد 3 نقاط.

أما في المركزين التاسع والعاشر فريق أنطاليا سبور وجوزتيبي برصيد نقطة وحيدة مع انتهاء الجولة الأولى من منافسات الدوري التركي الممتاز للموسم الجاري.

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