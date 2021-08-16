(شاهد) عريس وعروس البحيرة غادرا الحياة بشكل مأساوي في ليلة العمر.. ابتلعهما نهر النيل أثناء الزفة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة حزن وصدمة واسعة، عقب تداول تفاصيل حادث مروع نتج عنه مقتل عروسين مصريين في ليلة زفافهما في البحيرة، حيث سقطت سيارتهما في نهر النيل أثناء الزفة.

هذا وتداول النشطاء مقطع فيديو للحادثة كانت قد وثقته كاميرات المراقبة يظهر لحظات انقلاب السيارة وإسراع المتواجدين لمحاولة إنقاذهم.

فرحة تتحول لمأتم.. وفاة عروسين بليلة زفافهما إثر سقوط سيارتهما بمصرف في #البحيرة بحادث مروع التقطته كاميرات المراقبة pic.twitter.com/LksE0Gx3Ne — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 16, 2021

وقال نشطاء مصريين: “إن العروسين من قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود، حيث سادت حالة من الحزن على فقدان العروسين الذين لقيا مصرعهما في الحادث مع شقيقة العروس”.

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عريس وعروس البحيرة

وكشف أهالي قرية “الشعيرة” أن العريس المتوفي هو حسام حسن قنديل حيث كان من المقرر إقامة حفل زفافه غداً الثلاثاء، بإحدى قاعات الأفراح بمركز إيتاي البارود”.

وأشاروا إلى أن الحادث وقع أثناء عودته بصحبة عروسه من الكوافير، ليسفر الحادث عن وفاة العروسين وشقيقة العروس وإصابة قائد السيارة، وقد تم نقلهم جميعاً لمستشفى إيتاي البارود المركزي.

وكان مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف أمام قرية الشيخ محمد طريق ” الخوالد – إيتاي البارود” أثناء موكب زفاف.

والجدير ذكره أن الحادثة أثارت تعاطفاً واسعاً بين المصريين، وقام موقع “اليوم السابع” ببث فيديو مباشر لعملية تشيع العروسين، حيث تجمع الآلاف من الأهالي لصلاة الجِنازة على العروسين وتشيع جثمانهما للمقابر.

ونقل الموقع عن أحد أهالي القرية، قوله: “إن العروسين من شباب البلد المحترمين والمحبوبين، والعريس كان شاب مكافح في مقتبل العمر ونحتسبهم شهداء عند الله”.

وفاة السائق المصاب في حادث مصرع العروسين في البحيرة

هذا وذكر موقع “اليوم السابع” أنه توفي منذ قليل السائق المصاب أحمد قنديل، متأثرا بجراحه في مستشفى إيتاى البارود، فى الحادث المروع أمس والذى شهد مصرع عروسين وشقيقة العروس، على طريق إيتاى البارود – كفر الشيخ مخلوف، حيث لقى عروسان وشقيقة العروس مصرعهم وأصيب آخر بجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج إثر انقلاب سيارة ملاكي بمصرف مجاور للطريق أثناء الزفة.

بعد دفن العروسين وشقيقة العروس فجرًا.. تشيع جنازة الضحية الـ4 سائق سيارة زفاف قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود في #البحيرة pic.twitter.com/9MQcPVilPa — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 16, 2021

أسرة عروسين البحيرة: لم يستطيعا الخروج من السيارة بسبب غلق الشبابيك

وعن تفاصيل الحادث قال محمد حمدي، عم العروسين، إن سيارة زفة العروسين انقلبت في النهر أثناء عودتهم من الكوافير، وبسبب أن شبابيك السيارة كانت مغلقة لم يستطيعوا الخروج منها ، حتى أن العديد من الناس ظلوا يحاولون إخراجهم من السيارة لمدة نصف ساعة ولم يستطيعوا إخراجهم.

وأضاف محمد، أن العروسين أولاد عم، ومخطوبين منذ عام، واليوم كان يوم حنتهم والعرس كان من المقرر أن يكون بعد يومين، مضيفا أن الجميع كان يحب العروسين وهذا ما ظهر بالجنازة، فالعريس كان شاب مكافح.

وقال أحد الأهالي، إنه شاهد فيديو قصير للحادث، تظهر فيه سيارة كانت تسير في الجهة المقابلة لهم وقامت بالتضييق عليهم فحاولوا أن يتفادوا وقوع اصطدام ولكنهم انقلبوا بالنهر.

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