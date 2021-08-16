ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وتعثر المصري البورسعيدي

حقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد خلال منافسات الجولة ال31 من منافسات الدوري المصري.

أهداف بيراميدز والجونة

وأحرز أولى أهداف اللقاء بطريق الخطأ في الدقيقة الخامسة على بداية انطلاق المباراة عن طريق محمد نجيب الذي سجله في مرمى فريقه الجونة.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال65 عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جاءت على يمين شباك مرمى الجونة.

وسجل فريق الجونة هدف اللقاء الوحيد في المباراة في شباك الضيف بيراميدز في الدقيقة ال53 عن طريق محمود الشبراوي، لينتهي اللقاء يفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

مباراة سموحة والمصري البورسعيدي

ونجح فريق سموحة من خطف فوز نظيف أمام منافسه المصري البورسعيدي في الدقيقة ال68 عن طريق أحمد عبد القادر رضوان، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدف نظيف دون رد.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، يليه فريق الأهلي في وصافة الترتيب برصيد 68 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 49 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 47 نقطة.

وبفارق نقطة وحيدة عن فريق بيراميدز الذي جاء في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن صاحب المركز السادس فريق الاتحاد السكندري برصيد 42 نقطة.

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وفي المركز السابع من الترتيب جاء فريق إنبي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة آتى فريق طلائع الجيش برصيد 38 نقطة الذي جاء في المركز الثامن.

يليه فريق الجونة ومصر المقاصة في المركزين التاسع والعاشر برصيد 37 نقطة من منافسات جدول ترتيب الدوري المصري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى الإسماعيلي على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف عن المهاجم عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعدي برصيد 12 هدفًا، متساويًا بذلك مع لاعب فريق سموحة مصطفى فتحي بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء في خامس جدول الترتيب اللاعب أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا خلال منافسات الدوري المصري الحالي.

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