الموت يفجع نانسي عجرم.. من هو محمد سعد ملحن أشهر أغانيها والذي توفي بكورونا؟

فجع الموت اليوم، الاثنين، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بوفاة ملحن أشهر أغانيها الملحن محمد سعد، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لإصابته بفيروس كورونا، منذ شهر.

وأعلن خبر الوفاة الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم.

وكتب على حسابه الشخصي بـ فيسبوك:”أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم.”

وتابع الشاعر فوزي إبراهيم:”محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا.. اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك ياحبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

من هو الملحن محمد سعد؟

ويشار إلى أن الملحن محمد سعد من مواليد العام 1968، قدم عددا من الأعمال الشهيرة، مثل أغنية أخاصمك أه، وقول تاني كده، للمطربة اللبنانية نانسي عجرم.

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وأيضا أغنية خلاص روحي لـ عبد الله موسى، وأغنية جننتيني للمطرب الشاب محمد شاهين، وأغنية سيد الغاليين لراغب علامة.

هذا ونعى حمادة هلال وفاة سعد، ونشر صورة الملحن محمد سعد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتب: “الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض ‏في ميزان حسناتك.. أخي وصديقي الملحن محمد سعد.. ‏اسألكم الدعاء”.

حفيد عمر الشريف ونانسي عجرم

وفي سياق آخر حسم حفيد الفنان المصري العالمي الراحل، عمر الشريف، جدلا طارده خلال الساعات الأخيرة، والذي يتعلق بأنباء “حمله بطفل”.

وتداولت مواقع أجنبية منشورا كان حفيد عمر الشريف نشره عبر “إنستغرام”، وكتب معه: “أنا حامل”.

لكن نفى عمر الشريف جونيور هذه الشائعة عبر خاصية “الستوريز” على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وأكد أنه من الممكن أن يرسل إلى مروجي الشائعة كتابا عن أساسيات تشريح جسم الإنسان، في إشارة منه إلى أنه من المستحيل أن يلد الرجال أطفالا.

وتابع موضحا أنه قد يكون اكتسب القليل من الوزن بسبب الجلوس في المنزل نتيجة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

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كما سخر عمر الشريف جونيور من شائعة حمله بنشره صورة له ببطن منتفخ بواسطة برنامج تعديل الصور “فوتوشوب”.

وكتب عليها: “لمن يسأل عن هوية والد الطفل، فهو نانسي عجرم”، وأرفق الصورة بأغنية الفنانة اللبنانية الشهيرة “آه ونص”.

وكان حفيد عمر الشريف أعلن قبل سنوات أنه مثلي الجنس، وهو ناشط في حقوق المثليين جنسيا.

وكان عمر الشريف جونيور أثار جدلا العام الماضي، بعدما أعلن مشاركته في مسلسل إسرائيلي.

ونشر حفيد عمر الشريف عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، لخبر منشور بموقع “ديدلاين”، عن انضمامه لفريق عمل مسلسل “The Baker & The Beauty”، والذي يعد واحدا من أكثر المسلسلات شعبية ومشاهدة في إسرائيل.

يشار إلى أن عمر هو حفيد الفنان عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة، من نجلهما “طارق”.

وكان يعمل عارضا للأزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012.

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