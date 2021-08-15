هالة صدقي تكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

خرجت الفنانة المصرية هالة صدقي عن صمتها، وحسمت حقيقة الأنباء المتداولة حول أصولها، وأنها ليست مصرية بل فلسطينية.

هالة صدقي: أنا صعيدية وأفتخر

ونشرت هالة صدقي صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، من نسخة الخبر المتداول والذي جاء فيه نسباً على لسانها، أن والدها فلسطيني ووالدتها مصرية.

وعلقت الفنانة المصرية بالقول: (انتشر البوست ده من مده ونزل علي مواقع كتيره، ولكن للتوضيح انا يشرفني اني اكون من اي بلد عربي).

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وتابعت هالة: (لكن للتوضيح انا مصريه ومن جذور مصريه واصل جذور الاب من صعيد مصر المنيا والام اصل جذورها من صعيد مصر ايضا بالرغم انها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد . صعيديه اصلي وافتخر ).

هالة صدقي ووالدتها

وقبل نحو أسبوعين، أحيت هالة صدقي، ذكرى وفاة والدتها، فنشرت صورة لها عبر حسابها بموقع (إنستجرام) ووجهت لها رسالة قائلة: (زي النهاردة ست الستات وجميلة الجميلات راحت مني، بس بما إني متأكدة أنها في أحسن مكان فأنا سعيدة لها، بس وحشتني قوي، الله يرحمك يا أجمل أم).

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وفي سياق آخر، تصدت هالة صدقي للدفاع عن مواطنتها الفنانة نيللي كريم، بعد إقامة حفل عقد قرانها وزفافها بعد عدة أيام من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

نيللي كريم لا تعرف دلال عبدالعزيز شخصيا!

وردت هالة على أحد متابعيها خلال تهنئتها لنيللي عبر حسابها على إنستجرام، الذى طلب من الأخيرة تأجيل الفرح، قائلا: (لو استنوا كام يوم.. بنات دلال حيزعلو ميصحش)، لترد هالة: (نيللى لا تعرفهم على المستوى الشخصى ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها).

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فيما كتبت متابعة أخرى: (إحنا من المغرب ومنعرفهومش شخصيا لكن حزنانين عليهم، كانت تخسر إيه لو استنت شهر دول.. اهرام من بلدها يا حسرة)، لتتصدى لها هالة أيضا قائلة: “حضرتك ما تعرفيش ظروف الناس فبلاش تحكمى بسرعة”.

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وكانت هالة صدقي قد هنأت نيللي كريم بمناسبة زواجها، ونشرت صورة لها من الفرح، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: (زى ما فى حياتنا أحزان فى كمان أفراح، بدعى من كل قلبى لصاحبتى وحبيبتى وزميلتى أجمل وأطيب قلب فى الدنيا بنجاحها فى أصعب التجارب وهى الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا أجمل نيللى.. وادعوا لهم بالتوفيق).

(مهما كانت الفرحة هناك جرح لن يلتئم)

هذا وقد قضت محكمة أسرة قصر النيل، الشهر الماضي، برفض دعوى زوج هالة صدقي، التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، وحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة لطفليه.

كما قضت المحكمة بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، بحسب محاميها رفعت الشريف.

وأعربت هالة صدقي عن سعادتها بحكم محكمة أسرة قصر النيل، وكتبت عبر حسابها على انستجرام: (بشكر كل اللى حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة، وبعتذر لعدم الرد تماما من كل وسائل الإعلام، لأن فى الحقيقة فى أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه، ولم أكن أحب أن يدفعنى استفزازه ومساوماته لدرجة الحبس، لأنه فى النهايه للأسف أبو ولادى).

أوراق مزورة

وتابعت هالة: (للأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليه ولم يراع مشاعرهم وضغط عليا حتى نصل لهذه المرحلة، ولأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت أنه من حق أولادى عليه، أن أنشر الحكم وأرد حقهم واعتبارهم، الذى أهدره فى حق أطفال كل ذنبهم إن أمهم معروفة).

واستطردت الفنانة المصرية: (بشكركم.. ومهما كان فرحة الحكم، إلا أن هناك جرح لن يلتئم، وللأسف ولادى الضحية).

ووجهت هالة شكراً خاصاً لمحاميها قائلة: (بشكر الأستاذ رفعت الشريف المحامى المحترم والمحترم جدا، وكل الصحفيين والإعلامين الذين ساندونى ووقفوا جميعهم بدون استثناء معي).

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واختتمت هالة: (بعتذر عن اقحامكم فى مشاكلي، وأوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتى الشخصية، الذي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة، ولم يهتم غير بنفسه فقط، ولكن وجب تبرأة أطفالي من هذا الشخص، ولم يتبق إلا قضية الطاعة، وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تانى.. صباحكم كله خير).

وسبق أن هددت هالة صدقي زوجها سامح سامي زكريا بكشف أسرار خطيرة حوله قد تمنعه من دخول مصر إذا عرفها الشعب.

وقالت هالة صدقي في مداخلة عبر برنامج (حديث القاهرة) على فضائية (القاهرة والناس): (رفضت أي حوارات أو أحاديث مع زوجي منذ 7 سنوات، منذ أن غادر حياتي وأبنائي، ورفضت أي حديث معه أو حتى مكالمات هاتفية).

وأشارت هالة صدقي إلى أنها قامت بمساعدة والده على الرغم من أنه لم يتواصل معها، مضيفة: (ورحمة أمي لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر لما يعرفوا حقيقته).

وأكدت هالة صدقي أنها تعرضت هي وأبناؤها منذ 7 سنوات لشتائم بألفاظ مسيئة من قبل زوجها عبر (فيسبوك)، كما أنه تحدث وكشف عن التفاصيل التي تخص البيت.

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