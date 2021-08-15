موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق برشلونة الإسباني منافسه الضيف ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد مباراة هامة، أولى منافسات مباريات الدوري الإسباني “الليغا” على أرض ملعب “الكامبنو”.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ونظيره ريال سوسيداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، الأردن، لبنان، البحرين، قطر.

بينما ستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري كافة الدوريات والبطولات في الوطن العربي والشرق الأوسط.

🎙️@RonaldKoeman: "ليست هناك أية أعذار رغم رحيل ميسي. لدينا مجموعة قوية تزخر بلاعبين موهوبين ومتمرسين. فريقنا جاهز للتنافس على البطولات. يجب التحلي بالثقة وتعزيز اللعب الجماعي" pic.twitter.com/I2odellCpI — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 14, 2021

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة فريق برشلونة ونظيره ريال سوسيداد المعلق الرياضي العامل في قنوات شبكة ” beIN Sports” المعلق التونسي رؤوف خليف.

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تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدير الفني لفريق برشلونة ” رونالد كومان” 58 عامًا، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: إيمرسون، جيرارد بيكيه، إريك غارسيا، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: فيليبي كوتينيو، ريكارد بويج، فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، أنطوان غريزمان، عثمان ديمبيلي.

تشكيلة فريق ريال سوسيداد

وسيدخل المدير الفني لفريق ريال سوسيداد إيمانول ألغاوسيل في مواجهة صعبة أمام منافسه برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ماثيو رايان.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من، دييغو ريكو، روبين لو نورماند، موديبو ساجنان، وسيكون في خط الوسط كلاً من: دافيد سيلفا، عدنان يانوزاي، ميكل ميرينو، مارتين زوبيمندي.

بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: ألكسندر إيزاك، ويليان جوزيه، بورتو.

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