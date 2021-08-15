مشاهد مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجريئة تثير ضجة في الأردن (فيديو)

فجرت شبكة ” نتفليكس” العالمية، ضجة واسعة في الشارع الأردني، إثر عرضها مسلسل مدرسة الروابي للبنات، لما تضمنه المسلسل من مشاهد “جريئة” قالوا منتقدوه إنها منافية للآداب والقيم وعادات الأردنيين.

وتصدر هاشتاغ “مدرسة الروابي للبنات” قائمة الأعلى تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما نشر مدونون ونشطاء عشرات التغريدات والتدوينات، بدا فيها واضحا الانقسام في الآراء حول المسلسل الجديد الذي استهدف مجتمع مدارس الإناث وتناول قضية “التنمر” بين الفتيات.

اختلاف الاراء بين الأردنيين حول مدرسة الروابي للبنات

وجاءت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المسلسل، الذي عرضت أولى حلقاته الخميس، بين مؤيد للفكرة على اعتبار أنها تعكس واقعا ملموسا، وبين من يرى فيه اعتداء صارخا على المنظومة المجتمعية المحافظة في الأردن.

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واعتبر فريق من المتابعين بأن المسلسل يتطرق إلى قضية واقعية وهي “التنمر” في مدارس الإناث، فيما يتناول كذلك التحرش الجنسي والتفكك الأسري واستغلال القُصّر عن طريق مواقع التواصل، مما يستدعي أن يكون هناك عمل فني يعالج كل تلك القضايا.

الي مقهورين ع نهاية مدرسة الروابي ترا هذا واقعنا يوم شفتم واقعنا بنهايه مسلسل ماتقبلتوه!النهايه جد بكتني وخلتني انهار لاني حسيت برعبب البنات المغدورات بجرائم الشرف وعجبتني جدد لانها وصلت فكرهه عن معاناة بنات كثيير مانبغا نهاية ورديه ابدا ماتمد لواقعنا بصِله

#مدرسة_الروابي_للبنات pic.twitter.com/ZB3GL4gyne — MEMA (@jimema95) August 14, 2021

أفكار ناقشها مسلسل #مدرسه_الروابي_للبنات

١-التنمر

٢- الاستغلال عبر الانترنت

٣- التحرش الجنسي

٤- جرائم الشرف

٥-تفكك الأسرة وعواقبه على سلوك الأبناء

٦- ثقافة العيب تجاه زيارة الطبيب النفسي

٧- جمال عمان وقت الغروب.

يعطيكم العافية @Timashomali كلنا فخر فيكم.. — G (@GhaidaBitar) August 12, 2021

مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” يناقش قضايا مهمة مثل التنمر والتحرش والواقع السلوكي لبعض الفئات العمرية من البنات. برافو تيما الشوملي على الجرأة والقوة والإخراج.#مدرسه_الروابي_للبنات pic.twitter.com/6uwwU0mi5P — د. نادر الكساسبه nader ksasbeh (@Naderksasbeh) August 13, 2021

وفي المقابل، رأى فريق آخر كان على النقيض تماما، أن المسلسل يستهدف منظومة القيم لدى الشباب وخصوصا فئة فتيات المدارس، ويسعى لضرب العادات والتقاليد عبر مشاهد وإيحاءات جنسية وصفت بأنها جريئة ولا تمت بصلة إلى المجتمع الأردني المحافظ.

شعبية نتفليكس تجيب عن سؤالي القديم:

كيف يتبع الناس المسيح الدجال بالرغم من الحذير النبوي الواضح منه؟

وها هي نتفليكس تروج للشذوذ والزنا وللماسونية والتطبيع وجمهورها كبير ومنسوب للإسلام!

وليتهم شاهدوها سرا بل يسوقون لها لتكون لهم سيئات جارية!#مدرسة_الروابي

#مدرسه_الروابي_للبنات — د.أيمن البلوي (@aymanbalawiee) August 13, 2021

من اشكالهم احس المسلسل بيض ونسخه كربونيه من مسلسل جن ، اللي تابعه كيف تشوفوا المسلسل قبل مانستعجل بالحكم ؟!

#مدرسه_الروابي_للبنات pic.twitter.com/qd161iicun — جهاد العنزي . (@xdil94) August 12, 2021

#مدرسه_الروابي_للبنات الشعب الاردني عنده حالة انكار غريبة وانه المسلسل بحكي عن فئة ما بتمثل مجتمعنا مع انها موجودة ، لا يا عمّي موجودة وبنسب مشل قليلة وهيك حياتهم ولا تفكر الاردن بس حياة البداوة وعادات وتقاليد ونظام بيتك اللي عايشه ! بس انت اللي معلق بخمسينيات القرن الماضي — عمّارⓂ #القدس (@AmmarAlnablsi) August 13, 2021

تيما الشوملي مخرجة مسلسل مدرسة الروابي للبنات

ومن جانبها أشارت مخرجة ومنتجة مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” تيما الشوملي، إلى أن المسلسل كان حلما يتناول هموم النساء من خلال أعين النساء وأقلامهن، معربة عن فخرها بأن العمل الفني الأردني استطاع أن يخرج للعالمية ويترجم إلى عدة لغات.

وأكدت الشوملي في تصريح صحافي، أن إنتاج المسلسل كان تحديا كبيرا لما يحمله من مسؤولية، فالمسلسل يتناول تحديدا قضية التنمر، وقالت إن هذه الفئة العمرية من الفتيات بحاجة إلى عمل فني يعبر عنهن.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 6 حلقات، في العاصمة الأردنية عمان، وهو من كتابة وتأليف تيما الشوملي، وشيرين كمال، بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

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ويقدم مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع بعض زميلاتها من البنات المهمشات ويخططن معا للانتقام من المتنمرات، وسط أجواء خيالية مليئة بالدراما والأسرار، مسلطا الضوء على المشكلات التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية الحرجة.

ويعرض المسلسل مترجما إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، وهو من بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، ويارا مصطفى، بالاشتراك مع الفنانتين نادرة عمران وريم سعادة.

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