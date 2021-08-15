شهداء جنين
شهداء جنين
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مجزرة في جنين.. “4” شهداء اختطفت إسرائيل منهم اثنين خلال اشتباكات مسلحة “فيديو”

كتب وطن
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح الإثنين، استشهاد اربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيما أصيب عدد اخر بجراح مختلفة.

المصادر الطبية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين أكدت استشهاد الشابين صالح أحمد محمد عمار (19 عاما) من المخيم، ورائد زياد عبد اللطيف أبوسيف (21 عاما) من المدينة، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الاحتلال اختطفت جثمان الشهيد الثالث وهو الشاب نور عبد الإله جرار, والرابع الذي لم تعرف هويته لغاية اللحظة. حسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية “وفا”.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو زينة بعد مداهمة منزله في المخيم.

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اشتباك مسلح وإطلاق نار في جنين

هذا وتداول ناشطون فلسطينيون فيديوهات أظهرت لحظة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة جنين واعتلاء احدى البنايات السكنية، الامر الذي فجر مواجهات عنيفة تصدى خلالها مقاومون لقوات الاحتلال ودارت اشتباكات مسلحة.

وأعلنت حركة فتح وفصائل العمل الوطني الإضراب الشامل في المدينة ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء.

وأظهرت الفيديوهات لحظة اطلاق قوات الاحتلال النار على الشبان الفلسطينيين الامر الذي ادى إلى استشهاد بعضهم وإصابة أخرين بالرصاص كما هو واضح في الفيديو.

كما تداول ناشطون لحظة وصول جثماني شهيدين إلى مستشفى جنين بعد أن ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في المخيم، فيما يحتجز الاحتلال جثماني شهيدين آخرين.

حماس تعلق على مجزرة جنين

وعلق الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع على مجزرة جنين التي راح ضحيتها 4 شهداء فلسطينيين قائلاً :” ما حدث اليوم في جنين دليل على أن مـقـــاومة شعبنا متصاعدة ومتواصلة ضد المحتل الصهيوني وأنه لا يمكن أن تنكسر إرادة شعبنا أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه”.

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وأضاف :” ارتقاء 4 شهداء في مواجهات جنين وقبلها في مواجهات بيتا يتطلب وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع اليد الثقيلة عن  المقاومة وإطلاق العنان للشباب الثائر في الضفة الغربية لردع الاحتلال “.

إسرائيل تبرر مجزرتها بحجة واهية

وذكرت القناة 13 الاسرائيلية أن قوة من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود داهمت جنين لتنفيذ اعتقالات في مخيمها للاجئين، الا أن مسلحين فتحوا النار على القوة الامر الذي دفعها للرد على مصدر النيران وتصفية 5 فلسطينيين. حسب زعمها.

وشيعت جماهير غفيرة جثامين الشهداء في ساعات الصباح الأولى.

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