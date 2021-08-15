مجزرة في جنين.. “4” شهداء اختطفت إسرائيل منهم اثنين خلال اشتباكات مسلحة “فيديو”

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح الإثنين، استشهاد اربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيما أصيب عدد اخر بجراح مختلفة.

المصادر الطبية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين أكدت استشهاد الشابين صالح أحمد محمد عمار (19 عاما) من المخيم، ورائد زياد عبد اللطيف أبوسيف (21 عاما) من المدينة، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الاحتلال اختطفت جثمان الشهيد الثالث وهو الشاب نور عبد الإله جرار, والرابع الذي لم تعرف هويته لغاية اللحظة. حسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية “وفا”.

مصادر محلية: "استــــشهاد نور جرار وأمجد حسينية ورائد أبو سيف وصالح عمار برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم".#فلسطين pic.twitter.com/UfN6vKN4qq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 16, 2021

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو زينة بعد مداهمة منزله في المخيم.

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#شاهد .. لحظة اعتقال قوات الاحتلال للشاب محمد ابو زينه من مخيم جنين فجر اليوم . pic.twitter.com/nGnLnlDVOi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 16, 2021

اشتباك مسلح وإطلاق نار في جنين

هذا وتداول ناشطون فلسطينيون فيديوهات أظهرت لحظة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة جنين واعتلاء احدى البنايات السكنية، الامر الذي فجر مواجهات عنيفة تصدى خلالها مقاومون لقوات الاحتلال ودارت اشتباكات مسلحة.

⁧#شاهد⁩ .. قوات الاحتلال خلال نصبها كميناً في إحدى البنايات في جنين فجر اليوم، حيث جوبهت بالرصاص من قبل مسلحين فلسطينيين . pic.twitter.com/UD6cvAadcV — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) August 16, 2021

وأعلنت حركة فتح وفصائل العمل الوطني الإضراب الشامل في المدينة ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء.

وأظهرت الفيديوهات لحظة اطلاق قوات الاحتلال النار على الشبان الفلسطينيين الامر الذي ادى إلى استشهاد بعضهم وإصابة أخرين بالرصاص كما هو واضح في الفيديو.

بالفيديو.. شهداء وإصابات لحظة استهدافهم برصاص قناص من جيش الاحتلال خلال اشتباكات جنين فجر اليوم. pic.twitter.com/fnOVJFpAzF — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) August 16, 2021

كما تداول ناشطون لحظة وصول جثماني شهيدين إلى مستشفى جنين بعد أن ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في المخيم، فيما يحتجز الاحتلال جثماني شهيدين آخرين.

#شاهد| لحظة وصول جثماني شهيدين إلى مستشفى جنين صباح اليوم بعد أن ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في المخيم، فيما يحتجز الاحتلال جثماني شهيدين آخرين. تصوير: علي سمودي pic.twitter.com/vgics7AzOc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 16, 2021

حماس تعلق على مجزرة جنين

وعلق الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع على مجزرة جنين التي راح ضحيتها 4 شهداء فلسطينيين قائلاً :” ما حدث اليوم في جنين دليل على أن مـقـــاومة شعبنا متصاعدة ومتواصلة ضد المحتل الصهيوني وأنه لا يمكن أن تنكسر إرادة شعبنا أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه”.

🔴 الناطق باسم حــمــااس عبد اللطيف القانوع: ما حدث اليوم في #جنين دليل على أن مـقـــاومة شعبنا متصاعدة ومتواصلة ضد المحتل الصهيوني وأنه لا يمكن أن تنكسر إرادة شعبنا أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه. — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) August 16, 2021

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وأضاف :” ارتقاء 4 شهداء في مواجهات جنين وقبلها في مواجهات بيتا يتطلب وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع اليد الثقيلة عن المقاومة وإطلاق العنان للشباب الثائر في الضفة الغربية لردع الاحتلال “.

ارتقاء 4 شـــهــداء في مواجهات #جنين وقبلها في مواجهات #بيتا يتطلب وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع اليد الثقيلة عن المقــــاومة وإطلاق العنان للشباب الثائر في الضفة الغربية لردع الاحتلال. — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) August 16, 2021

إسرائيل تبرر مجزرتها بحجة واهية

وذكرت القناة 13 الاسرائيلية أن قوة من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود داهمت جنين لتنفيذ اعتقالات في مخيمها للاجئين، الا أن مسلحين فتحوا النار على القوة الامر الذي دفعها للرد على مصدر النيران وتصفية 5 فلسطينيين. حسب زعمها.

وشيعت جماهير غفيرة جثامين الشهداء في ساعات الصباح الأولى.

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