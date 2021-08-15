حفيد عمر الشريف عن خبر حمله: “نانسي عجرم والد طفلي”! (شاهد)

سخر عمر جونيور حفيد الممثل المصري الراحل عمر الشريف، والممثلة الراحلة فاتن حمامة، من تداول عدة وسائل إعلامية عربية خبر حمله.

(حفيد عمر الشريف حامل!)

جاء ذلك بعد انتشار الخبر تحت عنوان (حفيد عمر الشريف حامل)، وذلك بعدما نشر الأخير مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على إنستغرام، لنفسه وهو يقوم بحركات راقصة، وأرفقها بتعليق ساخر قائلاً: (وأنا حامل).

وعبر عمر الشريف جونيور عن استغرابه من تداول الأمر بهذه الطريقة، ونشر نسخةً من الخبر على (انستجرام) عبر خاصية الستوري، وعلق ساخراً: (بما ان الجميع يسأل.. الوالد هو نانسي عجرم).

وفي ديسمبر الماضي، عمر الشريف جونيور جدلاً واسعاً عقب نشره صورة برفقة ممثلة إسرائيلية، بعد إعلانه عن انضمامه للموسم الثالث من المسلسل الإسرائيلي The Baker and the Beauty.

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وظهر عمر جونيور في الصورة التي نشرها عبر “انستجرام”، وهو بجانب الممثلة الإسرائيلية روتم سيلا في تل أبيب، والغريب أنه أرفقها بتعليق باللغة العبرية، وكتب: “نحن ننظر إليك يا عاصي. بدون فوتوشوب، مجموعة الجوزاء”.

موجة غضب واسعة

وأثارت الصورة غضب المصريين الذين استنكروا تماديه بالوقاحة، وتباهيه بصورة مع ممثلة إسرائيلية، خاصة أنه شاذ جنسياً ولا علاقة له بالنساء، ورأوا أن الصورة تحمل أهدافاً أخرى.

وسبق أن أعلن عمر جونيور عن انضمامه للموسم الثالث من المسلسل الإسرائيلي الذي يحكي قصة حب بين خباز بسيط ونجمة عالمية .

ونشر عمر جونيور حينها خبر انضمامه عبر “إنستغرام”، قائلًا: “متحمس جدًا للانضمام إلى أحد مسلسلاتي المفضلة”.

وبدأ المسلسل بالعرض للمرة الأولى عام 2013، وبدأ تصوير الموسم الجديد في تل أبيب.

حفيد عمر الشريف الشاذ

وكان عمر جونيور قد اعترف بمثليته الجنسية قبل سنوات، ولم يأبه بالإساءة إلى أجداده الأسطورة عُمر الشريف وفاتن حمامة.

وكان موقع “ميرور” البريطاني، قد نشر تقريرا قبل سنوات تحدث فيه حفيد عمر الشريف عن حياة جده الجامحة، ونزواته مع الممثلة اليهودية الأميركية باربرا سترايسند، وحظه السيئ في لعبة الورق.

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ويشير التقرير إلى أن عمر الشريف عزز مكانته في هوليوود من خلال فيلم لورنس العرب، حيث لم يكن هناك أي شك في روعة أدائه، لافتا إلى أنه كان يتنافس مع الممثل بيتر أوتول في دور السينما.

عمر الشريف وأوكار الشرب

ويستدرك الموقع بأنه وفقا لحفيد الشريف، الذي يدعى عمر، فإنه كان هناك أداء عاطفي ساخن، بعيدا عن الكاميرات عند توقف التصوير.

وينقل التقرير عن الحفيد، قوله إن النجمين، الشريف وأوتول، أصبحت صداقتهما متينة، وبعد انتهاء تصوير المشاهد، فإنهما كانا يختفيان في أوكار الشرب في بيروت، أو يذهبان إلى الفندق في جو مليء بالنساء والشمبانيا، مشيرا إلى أن مخرج العمل ديفيد لين كان يحضر لهما الجميلات بنفسه.

ويقول الحفيد للموقع: “أوتول وجدي كانا صديقين مقربين جدا، كانا دائما يستذكران قصصهما ومغامراتهما، وقال بيتر لي كل شيء عن المتاعب التي حصلت لهما، وأخبرني عن جو المتعة الذي كان يوفره لهما لين، كانوا يصورون في الصحراء الأردنية لمدة 18 شهرا”.

(لورنس العرب)

ويضيف الحفيد: “سمعت مليون حكاية من حكايات جدي، وعلى الرغم من أنني أحب الاستماع لمثل هذه الحكايات عن غيره من الناس، فإني كنت لا أريد أن أسمع عن الحياة الجنسية الخاصة بجدي، لكنه كان دائما منفتحا جدا عندما يتعلق الأمر بهذا الشأن”.

ويلفت التقرير إلى أن الشريف، الذي توفي في عام 2015، ولد في الاسكندرية لأب كاثوليكي، في عام 1932، وأرسل إلى مدرسة بريطانية في مصر لأنه كان بدينا، مشيرا إلى أنه درس الرياضيات في الجامعة في المدينة قبل الذهاب إلى الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن، واعتنق الإسلام في عام 1955 ليتزوج الممثلة المصرية فاتن حمامة، وكان لديهما ابن وهو طارق، والد الحفيد عمر.

ويذكر الموقع أن الشريف كان ممثلا لمدة سبع سنوات عندما التقى المخرج لين، الذي اختاره بناء على نظراته، لأداء دور الشريف علي في فيلم لورنس العرب، الذي صدر في عام 1962، وهو الدور الذي أكسبه ترشيح أوسكار وغولدن غلوب، وجعل منه واحدا من كبار نجوم هوليوود.

فاتن حمامة وعمر الشريف

ويفيد التقرير بأن فاتن حمامة كانت زوجته لمدة ست سنوات، وقال الحفيد عمر (33 عاما) إنه لم يسألها أبدا عما تعرفه عن مغامرات جده العاطفية أو علاقاته النسائية.

ويقول الحفيد ضاحكا: “قال لي جدي إنه لا يمكن أن تكون ناجحا في هوليوود إذا كنت غير متوافق مع اليهود والمثليين جنسيا”، ويضيف: “حظي باهتمام من اليهود والمثليين بعد مغادرة مصر”.

ويختم “ميرور” تقريره بالإشارة إلى أنه رغم ذلك، فإنه تلقى سلسلة تهديدات بالقتل، أجبرته على الفرار إلى كندا عند والدته يهودية الأصل “ديبي”.

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