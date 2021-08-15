حامل اللقب مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام في أولى مواجهاته بالدوري الإنجليزي (شاهد)

سقط فريق مانشستر سيتي حامل اللقب السابق أمام منافسه توتنهام بهدف نظيف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “توتنهام الجديد”.

هدف توتنهام في شباك مانشستر سيتي

ونجح فريق توتنهام “السيبرز” من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في شباك منافسه الضيف مانشستر سيتي.

وجاء الهدف في الدقيقة ال55 عن طريق المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بتسديدة قوية سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء على يمن حارس مرمى فريق مانشستر سيتي.

وحاول فريق مانشستر سيتي مع ممارسة الضغط على لاعبي فريق منافسه المستضيف لتلك المواجهة توتنهام، إلا أنه فشل في إحراز أي من الأهداف في اللقاء لينتهي اللقاء بفوز توتنهام بهدف نظيف دون رد.

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تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني بيت جوارديولا بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف توتنهام في أولى مواجهات الدوري الإنجليزي، حيث تواجد في حراسة مرمى الفريق البرازيلي إيدرسون.

في إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليغ يبدأ حملته للدفاع عنه بخسارة أمام توتنهام هوتسبير بهدف سون هيونغ مين على ملعب توتنهام هوتسبير. pic.twitter.com/WxpIZhBTjE — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 15, 2021

وفي مركز خط الدفاع لعب كلاً من اللاعبين، زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو.

بينما كان في مركز خط الوسط: اللاعب رودريجو، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، أما في خط الهجوم لعب ثلاثي خط الهجوم، رحيم سترلينج، رياض محرز، فيل فودين.

تشكيلة فريق توتنهام

ودخل المدرب نونو إسبيريتو سانتو في قيادة تشكيلة أساسية أمام منافسه مانشستر سيتي، حيث كان في حراسة المرمى هوغو لوريس.

بينما في دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: كريستيان روميرو، سيرخيو رودريغيز، سيرجي أورير، وفي خط الوسط جاء كلاً من: ديلي ألي، لوكاس مورا، تانغي ندومبيلي، موسى سيسوكو.

أما في هجوم الفريق لعب كلاً من: هاري كين، سون هيونغ مين، بريان جيل.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق توتنهام في المركز العاشر من الترتيب بعد انتهاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما جاء منافسه في المركز الثالث عشر فريق مانشستر سيتي دون إحراز أي من النقاط.

What an amazing start to the season! #COYS 🤩 pic.twitter.com/pWZ5RlKCGn — Sergio Reguilón (@sergio_regui) August 15, 2021

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