محمد صلاح وتسجيل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح وتسجيل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي
Videoرياضة

محمد صلاح يدخل التاريخ برقم قياسي جديد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب وطن
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نجح النجم المصري محمد صلاح 28 عامًا مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق رقم قياسي جديد مع بداية افتتاح الدوري الإنجليزي، بعد تمكنه من تسجيل هدف في شباك مضيفه نورويتش للموسم الخامس على التوالي.

محمد صلاح والرقم القياسي

وبهذا الهدف التاريخي أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، يسجل في المباراة الافتتاحية للموسم الخامس على التوالي مع فريقه ليفربول “الريدز” الإنجليزي.

وكيل أعمال محمد صلاح

وكتب وكيل أعمال النجم المصري صلاح “رامي عباس” في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاءت بعد تمكن موكله من تسجيل هدف القياسي مع فريق ليفربول، قائلاً: ” آمل أنهم يشاهدون”.

وقد فسر جماهير وعشاق النجم المصري محمد صلاح، بأنها رسالة موجهة إلى إدارة فريق ليفربول “الريدز” الذي لم يحسم بعد عقد “فخر العرب” حتى الآن، على الرغم من قيام إدارة الفريق من تجديد عقود عدد من اللاعبين داخل صفوف الفريق من أبرزهم الهولندي فان دايك.

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مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

وحقق فريق ليفربول الفوز على منافسه نورويتش سيتي في أولى مباريات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” بثلاثية نظيفة دون رد.

وأحرز هدف التقدم لفريق ليفربول “الريدز” في المباراة في الدقيقة ال26 عن طريق البرتغالي دييغو جوتا بتسديدة رائعة سددها على يمين شباك حارس مرمى الفريق المنافس، جاءت بعد عرضية جميلة من النجم المصري محمد صلاح.

وجاء الهدف الثاني عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة ال65، سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء داخل شباك مرمى نورويتش سيتي.

بينما وقع النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة ال74 بتسديدة قوية جاءت على يسار شباك مرمى الفريق المنافس، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة دون رد.

وسيواجه فريق ليفربول في ال21 من شهر أغسطس/ آب القادم أمام منافسه بيرنلي في مباراة قوية بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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