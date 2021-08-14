مانشستر يونايتد يقسو على ليدز يونايتد بهزيمة ثقيلة في مباراة تألق بوغبا (شاهد)

اكتسح فريق مانشستر يونايتد منافسه الضيف ليدز يونايتد في أولى مواجهات الدوري الإنجليزي بخمس أهداف ثمينة دون رد، في مباراة جمع كلا الفريقين على ملعب الشياطين الحمر المستضيف لتلك المواجهة ” أولد ترافورد”.
هاتريك فيرنانديز مع مانشستر يونايتد
وسجل لاعب الوسط البرتغالي برونو ميجيل فيرنانديز الهاتريك في الدقيقة 30،54، 60 من عمر زمن مجريات أحداث اللقاء.
بينما سجل زميله ماسون جرينوود في الدقيقة ال52، وجاء الهدف القاتل في الدقيقة ال68 عن طريق فريدريكو سانتوس.
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وشهدت لمباراة تألق النجم الفرنسي بول بوغبا الذي صنع 4 أهداف في المباراة، وكذلك زميله البرتغالي فيرنانديز الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك منافسه ليدز يونايتد في أولى مواجهات منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.
الساحر مع أداته السحرية 🧙♀️🪄#يونايتد #يونايتد_ليدز pic.twitter.com/wwq8dM1gDh
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 14, 2021
هدف ليذر يونايتد الوحيد
وجاء هدف فريق ليدز الوحيد في المباراة في الدقيقة ال48 مع بداية مجريات الشوط الثاني من اللقاء في شباك مانشستر يونايتد، لتنتهي المباراة القوية لصالح الفريق المستضيف مانشستر يونايتد بخمس أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.
تشكيلة فريق مانشستر يونايتد
ودخل المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد النرويجي ” أوله غونار سولشار” 48 عامًا، بتشكيلة أمام منافسه فياريال، حيث كان في حراسة المرمى دافيد دي خيا.
حلوووووة البدااااايات 🥰#يونايتد #يونايتد_ليدز
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 14, 2021
وفي خط دفاع الفريق كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، فريدريكو سانتوس، بول بوغبا، خوان ماتا.
واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، جيسي لينغارد، أماد ديالو، ماسون جرينوود.
تشكيلة فريق ليدز يونايتد
ولعب المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في تشكيلة أساسية أمام منافسه مانشستر يونايتد، حيث تواجد في حراسة المرمى إيلان ميسيلر.
وفي خط دفاع الفريق، آتى كلاً من: جونيور فيربو، روبن كوخ، دييغو يورينتي، لوك أيلينج، بينما في خط الوسط سيكون في تشكيلة الفريق كلاً من: جاك هاريسون، ماتيوز كليتش، أدم فورشاو.
📋| التشكيلة الرسمية للقاء #LUFC pic.twitter.com/tRxI99vL4z
— Leeds United – ليدز يونايتد (@LUFC_Arab) August 14, 2021
أما في هجوم الفريق لعب كلاً من: رافينيا دياز، باتريك بامفورد، رودريغو مورينو.
وسيواجه مانشستر يونايتد منافسه ساوثهامبتون يوم الأحد القادم، بينما سيلتقي الخاسر في المباراة فريق ليدز يونايتد أمام فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.