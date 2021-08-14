مانشستر يونايتد يقسو على ليدز يونايتد بهزيمة ثقيلة في مباراة تألق بوغبا (شاهد)

اكتسح فريق مانشستر يونايتد منافسه الضيف ليدز يونايتد في أولى مواجهات الدوري الإنجليزي بخمس أهداف ثمينة دون رد، في مباراة جمع كلا الفريقين على ملعب الشياطين الحمر المستضيف لتلك المواجهة ” أولد ترافورد”.

هاتريك فيرنانديز مع مانشستر يونايتد

وسجل لاعب الوسط البرتغالي برونو ميجيل فيرنانديز الهاتريك في الدقيقة 30،54، 60 من عمر زمن مجريات أحداث اللقاء.

بينما سجل زميله ماسون جرينوود في الدقيقة ال52، وجاء الهدف القاتل في الدقيقة ال68 عن طريق فريدريكو سانتوس.

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وشهدت لمباراة تألق النجم الفرنسي بول بوغبا الذي صنع 4 أهداف في المباراة، وكذلك زميله البرتغالي فيرنانديز الذي سجل ثلاثة أهداف في شباك منافسه ليدز يونايتد في أولى مواجهات منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

هدف ليذر يونايتد الوحيد

وجاء هدف فريق ليدز الوحيد في المباراة في الدقيقة ال48 مع بداية مجريات الشوط الثاني من اللقاء في شباك مانشستر يونايتد، لتنتهي المباراة القوية لصالح الفريق المستضيف مانشستر يونايتد بخمس أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ودخل المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد النرويجي ” أوله غونار سولشار” 48 عامًا، بتشكيلة أمام منافسه فياريال، حيث كان في حراسة المرمى دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، فريدريكو سانتوس، بول بوغبا، خوان ماتا.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، جيسي لينغارد، أماد ديالو، ماسون جرينوود.

تشكيلة فريق ليدز يونايتد

ولعب المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في تشكيلة أساسية أمام منافسه مانشستر يونايتد، حيث تواجد في حراسة المرمى إيلان ميسيلر.

وفي خط دفاع الفريق، آتى كلاً من: جونيور فيربو، روبن كوخ، دييغو يورينتي، لوك أيلينج، بينما في خط الوسط سيكون في تشكيلة الفريق كلاً من: جاك هاريسون، ماتيوز كليتش، أدم فورشاو.

أما في هجوم الفريق لعب كلاً من: رافينيا دياز، باتريك بامفورد، رودريغو مورينو.

وسيواجه مانشستر يونايتد منافسه ساوثهامبتون يوم الأحد القادم، بينما سيلتقي الخاسر في المباراة فريق ليدز يونايتد أمام فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.

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