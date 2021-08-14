صدمة للجمهور .. من يصدق أنّ مادونا في هذه الصور عمرها 63 عاما! (شاهد)

تستعد المغنية الأمريكية مادونا تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ63، حيث تشير معلومات موقع (ويكيبيديا) إلى أنّها من مواليد (16 أغسطس 1958).

ونشرت مادونا صوراً عبر حسابها في “انستغرام”، لأحد ظهور لها قبل احتفالها بعيد ميلادها الــ63، حيث أنّ ملامحها لا تُظهرها في هكذا سنّ.بحسب الجمهور الذي صدم من الصور واعتبر أنها لا زالت شابّة.

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وكانت النجمة العالمية كشفت فى وقت سابق من العام الجاري عن انتقالها لقصرها الجديد التي اشترته مؤخرًا بمبلغ يقترب من 20 مليون دولار في لوس أنجلوس.

مادونا وفتى أحلامها

وظهرت المغنية العالمية مؤخراً بصحبة صديقها وفتى أحلامها مثلما وصفه موقع ديلي ميل Ahlamalik William، أثناء تواجدهما بمطار جون كيندي، حيث أكد الموقع أنها تواعده منذ فترة طويلة .

وذكر تقرير الموقع أن الثنائي يعيشا فترة كبيرة من الرفاهية والاستمتاع بوقتهما معاً خلال عدة جولات معاً في أمريكا وخارجها.

وأشار الى فارق السن الكبير بين الثنائي إذ يبلغ صديق مادونا 27 عاما، في حين تبلغ النجمة الكبيرة 62 عاما، ما يجعل الفارق بينهما يصل إلى نحو 35 عاماً.

“وجدت الحب الحقيقي”

وفي سياقٍ آخر، أطلقت مادونا التريللر الدعائي لفيلمها الوثائقي الذي يتناول مسيرتها.

وظهرت النجمة العالمية وهي تحتفل بقرب عرض فيلمها، حيث استمتعت بحفل شواء عائلي مع صديقها الجديد، وأطفالها.

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وقالت النجمة العالمية إنها أرادت مشاركة محبيها لقطات من السعادة التى عاشتها مع صديقها الجديد وأبنائها.

إذ ارتدت ملابس شبابية، عبارة عن “هوت شورت” وظهرت وهي تجلس على عوامة في حمام سباحة ملحق بمنزلها، وفي صور أخرى بصحبة صديقها، وبدت مادونا في سعادة كبيرة.

ورغم الجدل الذى أثارته النجمة بارتباطها الجديد بشاب يقترب من عمر أبنائها ويصغرها بنحو 35 عاما، فإنها أبدت في تصريحات لها بمجلة “بيبول” ارتياحها لهذه العلاقة، مشيرة إلى أنه حب حقيقي في حياتها ولا يتلاعب بمشاعرها.

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