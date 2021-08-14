شيخة قطرية تفضح الشاعر ابن الذيب ومخطط الإمارات ضد قطر تزامنا مع انتخابات الشورى

ردت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، على الشاعر القطري الذي تحتضنه الإمارات محمد بن الذيب، بعد تطاوله على أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، ودسه السم في العسل محاولا نشر الفتنة وتأجيج الوضع.

وكان محمد بن الذيب نشر عدة مقاطع تحريضية ضد قطر، محاولا نشر الفتنة والفوضى مستغلا الجدل الدائر بشأن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى.

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خطاب #محمد_ابن_الذيب موجة لقناة الجزيرة وآخر الأحداث تجاة إنتخابات مجلس الشورى القطرية. pic.twitter.com/hyGr5l6sDO — محمد ابن الذيب (@mbinaltheeb) August 14, 2021

هذا وردت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على بن الذيب في تغريدات لها بتويتر عبر حسابها الرسمي وقالت:””لما تخاطب سمو الشيخ تميم_بن_حمد_آل_ثاني ونائبه سمو الشيخ عبدالله_بن_حمد_آل_ثاني وتخاطب أي مواطن قطري، تأدب في كلامك وإشاراتك!”

لما تخاطب سمو الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني ونائبه سمو الشيخ #عبدالله_بن_حمد_آل_ثاني وتخاطب أي مواطن قطري، تأدب في كلامك وإشاراتك!

وإذا ما تعرف حدود الأدب الشعب القطري بيعلمك ويقول لك قف عند حدك يا قليل الأدب!

ولا يشرفنا وجود مواطن بيننا يتطاول على رموز بلاده وشعبه ويطعن في الأعراض! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 14, 2021

وتابعت:”وإذا ما تعرف حدود الأدب الشعب القطري بيعلمك ويقول لك قف عند حدك يا قليل الأدب! ولا يشرفنا وجود مواطن بيننا يتطاول على رموز بلاده وشعبه ويطعن في الأعراض!”.

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وأضافت في تغريدة أخرى:”الصعلوك اللي يحلف على القرآن إنه ما قد خان … نسي أن أرشيفه مليان”

الصعلوك اللي يحلف على القرآن إنه ما قد خان … نسى أن أرشيفه ملييييااااااااااان !!!! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 14, 2021

وهاجمت الشاعر القطري الذي احتضنه محمد بن زايد، لاستخدامه في التحريض على قطر وشيطنتها:”الذنب ما عمره صار ذيب”.

الذنب ما عمره صار ذيب … — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 14, 2021

واختتمت الشيخة القطرية تغريداتها بالقول:” قبائل قطر بدوها وحضرها سنة وشيعة وشوفاتهم ومقيمينها الأوفياء تاج على راسك وأشرف منك ومن تاريخك المليء بالخيانة والقذارة.”

قبائل قطر بدوها وحضرها سنة وشيعة وشوفاتهم ومقيمينها الأوفياء تاج على راسك وأشرف منك ومن تاريخك المليء بالخيانة والقذارة . . . — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) August 14, 2021

من جانبه وجه الكاتب أحمد المصلح خطابا لابن الذيب الذي ظن أن الناس في غفلة عن السم الذي يدسه في العسل، وفضح مخططه الذي تقف ورائه الإمارات.

الكاتب أحمد المصلح موجهاً خطابه لابن الذيب الذي ظن أن الناس في غفلة عن السم الذي يدسه في العسل . pic.twitter.com/CjPpBimWCq — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) August 14, 2021

من جانبها كتبت الإعلامية القطرية إلهام بدر:”ابن الذيب تؤلب على الوطن وتنكر حصاره”على قولتكم حصار” هذا وانت”على قولتك”مواطن تخرج بطول لسان وبذائة لتشوه الحقائق ونحن شهودها!! تاريخنا مليء بالأيقونات المشرفة لا نحتاج مثلك لتصنيع أيقونات وهمية فقد رأينا خياراتك التافهة “وإنهم يقولون مالا يفعلون” صدق الله العظيم”

ابن الذيب

تؤلب على الوطن وتنكر حصاره"على قولتكم حصار" هذا وانت"على قولتك"مواطن تخرج بطول لسان وبذائة لتشوه الحقائق ونحن شهودها!! تاريخنا مليء بالأيقونات المشرفة لانحتاج مثلك لتصنيع أيقونات وهمية فقد رأينا خياراتك التافهة @MohamedBinZayed

"وإنهم يقولون مالا يفعلون"صدق الله العظيم — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) August 14, 2021

وقال الكاتب فهد العمادي:”محاولة ابن الذيب بدس السم في العسل وتأجيج الوضع لن ينطلي على أحد. فالمجتمع القطري واعي لمثل هذه الأمور وليس بحاجة إلى نصائح متلون لا يعرف له مبدأ فهو مجتمع متكاتف ومتلاحم بكل أطيافه بدو وحضر”.

محاولة #ابن_الذيب بدس السم في العسل وتأجيج الوضع لن ينطلي على احد فالمجتمع القطري واعي لمثل هذه الامور وليس بحاجة الى نصائح متلون لا يعرف له مبدأ فهو مجتمع متكاتف ومتلاحم بكل أطيافه بدو وحضر — فهد العمادي (@fahedalemadi) August 14, 2021

وتابع موضحا أن قطر دولة قانون فمن له حق سيأخذه بالطرق القانونية وليس بالطريقة التي يريدها المتلون ابن الذيب “الذي أساء لرموز قطر ورجالاتها ومكونات المجتمع، بينما يمتدح شيطان العرب بكل طلاقة وهو الذي حاصرنا وكاد ان يغزو بلادنا !فعلا الا الحماقة اعيت من يداويها”

و #قطر دولة قانون فمن له حق سيأخذه بالطرق القانونية وليس بالطريقة التي يريدها المتلون #ابن_الذيب الذي أساء لرموز قطر ورجالاتها ومكونات المجتمع ..بينما يمتدح شيطان العرب بكل طلاقة وهو الذي حاصرنا وكاد ان يغزو بلادنا !

فعلا الا الحماقة اعيت من يداويها — فهد العمادي (@fahedalemadi) August 14, 2021

جمال ريان يرد على الشاعر ابن الذيب

وكان الإعلامي والمذيع البارز بقناة الجزيرة جمال ريان، رد على مزاعم ابن الذيب واتهاماته لقناة الجزيرة وقال في تغريدة له:”اخي محمد الذيب:الجزيرة تناولت الموضوع، اما تناولك جمال ريان وفيصل القاسم وغيرهم فلسنا مرتزقة، بل نعمل بشرف بعرق جبيننا في قناة اخباريه تلتقي مبادئها النبيلة مع مبادئنا.”

وتابع:”نحن ضيوف في قطر، رجاء لا تقحمنا في موضوع قطري داخلي بحت،حفظك الله،وحفظ الله قطر،واهلها،وقيادتها-جمال ريان.”

موجة أخبار مضللة تجتاح قطر

وقبل أسابيع قليلة من الموعد المرتقب لانعقادها، لا تزال أول انتخابات تشريعية في قطر تثير موجة من التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ظل السجال بشأن قانون الانتخابات في هذه الدولة الخليجية والاعتراضات عليه، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة للجيش القطري في الشارع، وفيديو قيل إنه يُظهر خطابا حديثا لأمير قطر ألقاه في الساعات الماضية.

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لكن وكالة “فرانس برس” أكدت أن هذه الصورة ليست للجيش القطري في الشارع بل هي منشورة قبل سنوات، كما أن هذا الخطاب في الحقيقة عمره أربع سنوات، وهو يأتي “في سياق سلسلة الأخبار المضللة التي أثارها قانون الانتخابات”.

في الفيديو يظهر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وهو يلقي خطابا عبر التلفزيون، قال فيه: “في هذه الظروف التي يمر بها وطننا، أخاطبكم خطاب العقل والوجدان، نتحدث بعقلانية لتقييم المرحلة التي نمر بها، وتخطيط المستقبل الواعد الذي أثبت شعبنا أنه أهل له”.

وجاء في التعليقات المرافقة لهذا الفيديو، على موقعي فيسبوك وتويتر، أن “تميم يظهر خوفا من اتساع دائرة الرفض له”، فيما يوحي بأن هذا الخطاب ألقي في الساعات الماضية، بالتزامن مع ظهور وسم #قطر_تنتفض على موقع تويتر، ما يوحي بوجود انتفاضة شعبية في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل جدل حول قانون الانتخاب الذي يقصر المشاركة في هذا الاستحقاق الأول في الإمارة على أبناء من حصلوا على الجنسية القطرية قبل عام 1930، مقصيا بذلك أبناء عدد من العائلات والقبائل.

خطاب قديم

لكن هذا الخطاب المتداول لا شأن له بكل ذلك، بل هو يعود للعام 2017.

وتقول فرانس برس إنه يكفي وضع أي جملة من هذا الخطاب على محرك غوغل لتظهر على الفور روابط تقود إلى خطاب ألقاه أمير قطر عام 2017.

ومن هذه الروابط ما يقود إلى مكتب الاتصال الحكومي في قطر، وفيه نص الكلمة كاملة.

ويمكن العثور على الخطاب نفسه، وقد نشره موقع قناة الجزيرة على يوتيوب في 21 يوليو 2017.

وجاء الخطاب آنذاك بعد أسابيع على اندلاع الأزمة الخليجية وقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر لاتهامها بدعم جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين متطرفين، والسعي إلى التقرب من إيران التي تتهمها هذه الدول بالتدخل في شؤون عدد من الدول العربية.

واستمرت الأزمة ثلاث سنوات إلى أن حصلت مصالحة في قمة مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر الماضي، ورفعت الدول الأربع القيود عن قطر واستأنفت حركة الطيران مع الدوحة.

صورة انتشار الجيش

أما فيما يتعلق بالجيش، فإن الصورة المنشورة تعود في الحقيقة للجيش الإسرائيلي بعد هجوم نفذه فلسطينيون في الضفة الغربية.

ويظهر في الصورة رتل من الآليات العسكرية في شارع مضاء ليلا.

وظهرت الصورة بهذا السياق على موقع فيسبوك في الساعات الماضية بالتزامن مع ظهور وسم #قطر_تنتفض على موقع تويتر، وذلك في سياق سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا على تويتر، مرفقة بعدة أوسمة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى، و#قطر_تنتفض.

وكان مستخدمون لمواقع التواصل تداولوا أيضا مقطعا مصورا قيل إنه يظهر اشتباكات ليلا قرب الديوان الأميري في الدوحة. لكن هذا الفيديو في الحقيقة منشور قبل أكثر من عام على أنه يصور عرسا في اليمن.

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