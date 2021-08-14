شاهد فيديو رقص ليلى علوي الذي أثار غضب متابعيها: “قلّة احترام لروح دلال عبدالعزيز”!

نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي مقطع فيديو لها على انغام أغنية (يا انا يا لأ) للفنان عمرو دياب خلال حفل الأخير بالساحل الشمالي.

وتعرّضت الفنانة ليلى علوي لانتقادات حادة من جمهورها؛ بسبب ما اعتبروه عدم احترام زميلتها الراحلة دلال عبدالعزيز التي توفيت قبل أيام.

وقال أحد متابعي ليلى علوي: “و الله عيب كبير ما فيش ذرة احساس لأقارب المتوفية الي هي المفروض صديقتكم”.

وقالت أُخرى: “طيب مش مكسوفه من بنات دلال!؟”.

وكتب متابع آخر: “جرى ايه ياطنط ليلى . طب خلي عندك شوية دم واحساس دي صاحبتك دلال”.

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وظهرت ليلى علوي في صور أخرى نشرتها وهي ترتدي فستاناً مفتوحاً من الأمام، خلال تواجدها في حفل عمرو دياب.

ليلى علوي .. فنياً

وتنتظر ليلى علوي عرض فيلم “200 جنيه” الذي تحدد له يوم 25 أغسطس الجاري، وتشارك في بطولته إلى جانب عدد كبير من النجوم منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، خالد الصاوي، غادة عادل، هاني رمزي، نيللي كريم، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، محمد فراج، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد ومي سليم، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وكان آخر أفلام ليلى علوي “ماما حامل” بطولة بيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى ومصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت.

عمرو دياب يلمح بعودته إلى دينا الشربيني

على جانبٍ آخر، أثار الفنان المصري عمرو دياب، حالة من الجدل والشك حول عودته إلى مواطنته الممثلة دينا الشربيني، وذلك بسبب كلمة نطقها أثناء حفله الأخير.

وقال دياب في حفله الغنائي أول أمس الخميس بعد انتهائه من أداء أغنية (برج الحوت)، موجهاً حديثه لأحد الحضور: (هنرجع).

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وهو ما أثار الشك بين جماهيره، فمنهم من رجح أنه يمهد لإعلان عودته إلى دينا الشربيني، ومنهم من قال إنها كلمة عابرة ليس أكثر، ولا تعني عودتهما معاً.

وسبق أن رفضت دينا الشربيني الإجابة عن سؤال بعض الصحفيين لها عن إمكانية عودتها لعمرو دياب مجدداً، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين).

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا

وقبل أيام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لعمرو ودينا الشربيني من إحدى المناسبات.

وتسببت الصورة بالجدل حيث ظن البعض أن الثنائي عاد مرة أخرى قبل أن يتبين أن الصورة المنتشرة هي صور قديمة من حملة الترويج لتطبيق “YELA” وأن الهدف من تداولها حاليًا كان إعادة الترويج للتطبيق الذي أُطلق سابقاً.

وفي هذا السياق، كشف موقع (الفن) عن صدمة تلقتها دينا ​حين التقت صدفة بعمرو على مدخل أحد الفنادق في القاهرة.

وذكرت الموقع أن المعلومات تفيد بأن دينا ألقت التحية على عمرو، فتجاهلها وأكمل طريقه نحو المصعد، وتبين لاحقاً أنه يقيم في نفس الفندق بين الحين والآخر، ولا يختلط مع الكثير من الناس.