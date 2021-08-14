“زلة لسان” عمرو دياب على المسرح هل تلمح بعودته إلى دينا الشربيني؟!

أثار الفنان المصري عمرو دياب، حالة من الجدل والشك حول عودته إلى مواطنته الممثلة دينا الشربيني، وذلك بسبب كلمة نطقها أثناء حفله الأخير.

عمرو دياب: (هنرجع)

وقال دياب في حفله الغنائي أول أمس الخميس بعد انتهائه من أداء أغنية (برج الحوت)، موجهاً حديثه لأحد الحضور: (هنرجع).

وهو ما أثار الشك بين جماهيره، فمنهم من رجح أنه يمهد لإعلان عودته إلى دينا الشربيني، ومنهم من قال إنها كلمة عابرة ليس أكثر، ولا تعني عودتهما معاً.

وسبق أن رفضت دينا الشربيني الإجابة عن سؤال بعض الصحفيين لها عن إمكانية عودتها لعمرو دياب مجدداً، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين).

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا

وقبل أيام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لعمرو ودينا الشربيني من إحدى المناسبات.

وهو ما تسبب بالجدل حيث ظن البعض أن الثنائي عاد مرة أخرى قبل أن يتبين أن الصورة المنتشرة هي صور قديمة من حملة الترويج لتطبيق “YELA” وأن الهدف من تداولها حاليًا كان إعادة الترويج للتطبيق الذي أُطلق سابقاً.

وفي هذا السياق، كشف موقع (الفن) عن صدمة تلقتها دينا ​حين التقت صدفة بعمرو على مدخل أحد الفنادق في القاهرة.

وذكرت الموقع أن المعلومات تفيد بأن دينا ألقت التحية على عمرو، فتجاهلها وأكمل طريقه نحو المصعد، وتبين لاحقاً أنه يقيم في نفس الفندق بين الحين والآخر، ولا يختلط مع الكثير من الناس.

اقرأ أيضاً: عمرو دياب يطلق خط أزيائه الخاص “34” وهذا سر الرقم في حياته

وأشار الموقع إلى أنه لا عودة لدينا والهضبة على الإطلاق، لأن الأخير يرفض حتى الصداقة بينهما، والقصة بالنسبة له انتهت تماماً، بعد أن خدمها وأصبحت نجمة صف أول إثر إرتباط اسمها باسمه، بحسب مصادر حولهما.

هذا وقد حرصت دينا الشربيني على المشاركة في جنازة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز.

وانتشرت صور تظهر دينا الشربيني في الجنازة مكشوفة الشعر، وفي صورةٍ أخرى بدت وهي تضع حجاباً.

ووثق مقطع فيديو لحظة هروب دينا الشربيني من الصحفيين في جنازة دلال عبدالعزيز، فيما يبدو لأنها لا تريد الادلاء بأي تصريحات صحفية .

كما شارك دياب، جمهوره عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، صورًا من حفله الأخير الذي أحياه في منطقة رأس الحكمة قبل أسبوعين.

وبعد دقائق فقط من النشر، قام الفنان المصري بحذفها بسبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وكتب منشورا ينعي فيه الفنانة الراحلة، وكتب فيما نصه (خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، رحمها الله وألهم العائلة الصبر والسلوان).

أحلى ونص

هذا وقد تصدر الهضبة التريند عبر (تويتر) الشهر الماضي بعد طرح برومو أغنية (أحلى ونص) بساعات والتي اعتبرها الجمهور حينها هدية الهضبة لهم تزامناً مع عيد الأضحى المبارك .

وأغنية (أحلى ونص)، هي ثالث أغاني الهضبة 2021 بعد أن طرح اغنية (الدنيا بترقص) التي ظهرت معه فيها الممثلة هدى المفتي ثم طرح بعدها أغنية (اتقل).

الدنيا بترقص وهدى المفتي

وتصدرت أيضاً حينها اسم هدى المفتي، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تتراقص على الشاطئ برفقة عمرو ، ما جعل الجمهور يتساءل عن وجود علاقة بينهما أو مشروع ارتباط، خاصة أنه سبق أن استعان بحبيبته السابقة الفنانة دينا الشربيني كموديل كليب (أماكن السهر).

اقرأ أيضاً: دينا الشربيني تتعرض لموقف مُحرج بسبب عمرو دياب جعلها تنسحب فوراً من أمام الكاميرات!

وظهر عمرو في الكليب الذي أخرجه ​طارق العريان​، بأربع إطلالات صيفية مختلفة، وإستعان بمجموعة راقصات أجنبيات، لكن هدى المفتي كانت الراقصة الأساسية وبطلة الكليب، وهو ما أثار الشك لدى الجمهور حول علاقتهما.

علاقة الهضبة وعارضة أزياء روسية

وتحدثت تقارير حينها عن أن (الهضبة) يعيش علاقة عاطفية جديدة مع عارضة أزياء روسية.

وبحسب الأنباء، فإن العارضة تدعى نيكي ماريانا وهي من الديانة المسيحية، إذ لا تعرف العادات والتقاليد العربية.

ورغم نشر صور واسم العارضة الروسية، على أنها الحبيبة الجديدة للفنان عمرو دياب، الا ان توقعات تقول إنها قد تكون علاقة عابرة ولن تدوم.

ونُشرت صور العارضة نيكي ماريانا حينما كانت في دبي وزارت عيادة الدكتور نادر صعب.

عمرو دياب ودينا ضياء

بينما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو دياب مرتبط عاطفياً في الوقت الحالي مع إحدى المصورات في مجلة فوج العالمية الشهيرة في نسختها العربية، وتدعى دينا ضياء بهجت.

وذكرت صحيفة (صدى البلد)، أن دينا ضياء تعيش في إسبانيا، وأصبحت ترافق عمرو دياب في جميع رحلاته، وتعود بداية علاقتهما إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا.

وأشارت إلى أن عمرو دياب ينوى اصطحاب دينا ضياء معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك