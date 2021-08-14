زارا البلوشي على الشاطئ كاشفةً ساقيها وتثير الجدل بين متابعيها! (شاهد)

نشرت الممثلة العمانية زارا البلوشي صورة عبر سناب شات، أثارت جدلاً بين الجمهور.

وظهرت زارا متمددة على “مرجيحة” على احد الشواطئ فيما يبدو، بملابس صيفية خفيفية، كشفت ساقيها، وعلقت: “أبي أسافر”.

ومؤخرا، أثارت زارا البلوشي المقيمة بالسعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في إعلان أحد العلامات التجارية التي تنتج أزياء خاصة بطلاب المدارس.

وظهرت البلوشي بالفيديو الذي نشرته عبر (سناب شات)، وهي ترتدي الزي المدرسي الخاص بطالبات الثانوية وتحمل حقيبة باللون الزهري، وتضع أغنية butter لفرقة BTS الكورية الشهيرة، كخليفة موسيقية.

زارا البلوشي تبدو جاهزة لعودة المدارس💗

pic.twitter.com/URFNibO8nR — قولدن دوز (@GoldenDose) August 12, 2021

وتعرضت الفنانة العمانية لتعليقات ساخرة من الناشطين الذين رأوا أنها عادت إلى سن المراهقة مجدداً ولا تعيش سنها الحقيقي.

وجاء في التعليقات: (الحين هي مشغلة داينمايت قصدها ان فانز الكيبوب متوسط وثانوي؟! الاعلان ذا فوضى ).

وسخر آخر من قصر قامة زارا البلوشي وعلق: (لهذا السبب تحديداً يخوفوني الحريم القصيرات).

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ووافقه آخر الرأي قائلاً: (هل هي قصيره بزياده ولا عيني فيها شيء؟).

وكتب آخر: (بسم الله شفيها صارت ميني طولها متر).

زارا البلوشي والكاش مايوه

وفي سياق آخر، ردت زارا البلوشي، على مهاجمي ظهورها بملابس البحر أثناء قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف.

وبفيديو عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، قالت زارا البلوشي: (الملابس ليست مقياسا لوصف الإنسان إما محترم أو غير محترم، وأنا محترمة ولم أقم بالإساءة لأحد أو أقلل من شأن الجمهور).

#سناب_شات زارا البلوشي: "الاحترام ما يكون بالملابس، أنتم إذا وحدة طلعت شعرها قلتوا مُخلة بالآداب" pic.twitter.com/RIAdzqRERW — عالم المشاهير (@5vwwv) June 28, 2021

وحول تأثير الطلاق عليها، أكدت زارا البلوشي أنها تقوم بنشر صورها في حسابها الخاص، وهي صور ليست مخلة بالآداب كما اتهمها البعض على اعتبار أنها تغيرت بعد الطلاق، مضيفة: (أنا محترمة رغما عن أي شخص يتهمني بقلة الاحترام).

وأشارت زارا البلوشي إلى أنها كانت تظهر مع زوجها الأول في أحد الفنادق داخل شاليه خاص بمدينة جدة، بنفس الطريقة وكذلك مع طليقها في روسيا، معقبة: (إيش ألبس على البحر يعني فستان، لازم ألبس شورت).

وليست أول مرة تثير بها البلوشي الجدل، فقد ظهرت الشهر الماضي وهي ترتدي ملابس نوم بيضاء شفافة أثناء إعلانها لأحد العلامات التجارية المخصصة في بيع (الملابس الداخلية)، وكشفت أجزاءً من قدميها ويديها، وهو ما أغضب الجمهور أيضاً.

تهديدات بالترحيل

وكشفت البلوشي أنها تعرضت لتهديدات بالترحيل من السعودية عبر رسائل وصلتها على بريدها الخاص، وردت بأنها تستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتابعت: (أنا لست إرهابية ليتم تهديدي بهذه الطريقة، وليس علي قضايا جنائية، تصلني هكذا رسائل فقط لأني ارتديت مايوه!).

وأكدت زارا أنها تقيم في السعودية وفق قوانين الدولة التي سمحت لها بالحصول على الإقامة وطالبت بعدم إزعاجها حتى لا تتخذ إجراء في هذا الشأن.

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