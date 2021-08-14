ريال مدريد يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بانتصار كبير على ألافيس (شاهد)

افتتح فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في الدوري الإسباني بفوز كبير على منافسه المضيف ألافيس برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

ريال مدريد والرباعية الثمينة

وأحرز فريق ريال مدريد “المرينغي” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال48 مع بداية انطلاق مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتسديدة قوية سجلها اللاعب ببراعة على يمين حارس مرمى ألافيس.

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وجاء الهدف الثاني للفريق الملكي الإسباني في الدقيقة ال56 عن طريق المدافع الإسباني ناتشو سجلها اللاعب برأسية بعد عرضية جميلة، وعاد الفرنسي بنزيما في الدقيقة ال62 ليهز شباك مرمى ألافيس وتسجيل هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريق ريال مدريد.

وسجل الهدف الحاسم في المباراة اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في أولى منافسات الدوري الإسباني “الليغا”.

ضربة الجزاء وهدف ألافيس الوحيد

وتمكن فريق ألافيس من تسجيل هدفه الوحيد في شباك الفريق الضيف ريال مدريد في الدقيقة ال65 عن طريق خوسيلو.

عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد ارتكاب خطأ حارس الفريق الملكي الإسباني تيبوا كورتوا بعرقلة واضحة وحصوله على بطاقة صفراء جراء ذلك، ليسجلها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى شباك ريال مدريد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ولعب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أولى مواجهات الدوري الإسباني أمام منافسه المضيف ألافيس، حيث كان في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

💬 @nachofi1990: "نحن سعداء لأن هذا كان هدفنا..الفوز بأول مباراة بالدوري والبدء بشكل جيد. نحن فرحون جدا ومتشوقون للمزيد من المباريات القادمة." #AlavésRealMadrid pic.twitter.com/XfiV4GIcVr — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 14, 2021

وفي دفاع الفريق لعب كلاً من: دافيد ألابا، ناتشو، ميلتاو، بينما في خط الوسط لعب كلاً من اللاعبين، مارتين أوديغارد، إيسكو، لوكاس فاسكيز، لوكا مودريتش.

أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، غاريث بيل.

تشكيلة فريق ألافيس

ودخل المدير الفني لفريق ألافيس ” ابيلاردو فرنانديز” بتشكيلة أساسية أمام منافسه ريال مدريد، حيث جاء في حراسة المرمى باتشيكو.

لوكا مودريتش وناتشو والإحتفال بالهدف الثاني في مرمى ألافيس. pic.twitter.com/qO8f5jN6rj — Insider Real (@RMCFarab) August 14, 2021

بينما في دفاع الفريق لعب كلاً من: مارتن أجويريجابيريا، فيكتور لاجوارديا، فلوريان لوجون، روبن دوارتي، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: بيري بونس، توني مويا، توماس بينا، لويس ريوخا، واعتمد المدرب على ثنائي التشكيلة خط هجوم الفريق، لوكاس بيريز، خوسيلو.

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