رانيا يوسف بفستان ضيق مكشوف الصدر ترقص وتتمايل في حفل روبي وتثير جدلاً!

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل برقصها خلال حفل غنائي جديد أحيته الفنانة روبي في الساحل الشمالي.

رانيا يوسف ترقص بفستان ضيق

وانتشرت مقاطع فيديو، تُظهر رانيا يوسف وهي تتمارل وترقص مرتديةً فستاناً ضيقاً ومكشوفاً عن منطقة الصدر، على أنغام أغنية “قلبي بلاستيك” لروبي، ما أثار الجدل.

وخلال الحفل، قدّمت روبي وصلة من أغانيها الجديدة والقديمة، منها: (انت عارف ليه، ليه بيداري، يالرموش، قلبي بلاستيك، حتة تانية).

وارتدت روبي في الحفل فستانًا أبيض “ستان” ظلت تتمايل به على المسرح وهي ترقص وتغني.

روبي حافية القدمين!

وأثارت الفنانة المصرية روبي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفها الغريب على المسرح في أحدث حفلاتها الغنائية في الساحل الشمالي.

وقامت روبي، بحسب ما ظهر بالفيديوهات المتداولة التي تابعتها (وطن)، بخلع حذائها عالي الكعب، والغناء والرقص حافية القدمين، لتتحرك بحرية أكبر وترقص بسهولة. وهو ما أثار جدلاً بين الجمهور، ما بين من رأى أن تصرفها عفوياً ولم تخطئ وآخرون هاجموها باعتبار أنه تصرف مبتذل ويسيء للحاضرين.

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وارتدت روبي بالحفل بفستان أبيض ناعم، وربطت شعرها من الأمام وتركته ينسدل على كتفها من الخلف.

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