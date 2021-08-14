حارس مرمى بيراميدز سليمان وحادث السير المروع
حارس مرمى بيراميدز سليمان وحادث السير المروع
Imageرياضة

حارس بيراميدز ينجو من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث سير مروع (صور)

كتب وطن
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نجا حارس بيراميدز المصري المهدي سليمان 34 عامًا، من حادث سير مؤلم تعرض لها أثناء قيادته سيارته يوم الجمعة الماضية بعد ساعات من خوض فريقه مباراة أمام المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون مقابل.

حارس بيراميدز وجماهيره

ونشر المهدي سليمان حارس فريق بيراميدز عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، حيث علق عليها: ” قدر الله وما شاء فعل”.

وأردف سليمان، ” أطمئن كل الناس اللي اطمأنت عليّ، أنا الحمد لله تمام وبعتذر أني معرفتش أرد على حد”.

وقد شارك الحارس المهدي سيلمان في التشكيلة الأساسية لفريق بيراميدز أمام منافسه المصري البورسعيدي مساء يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة ال30 من الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

ترتيب الدوري المصري وبيراميدز

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، يليه فريق الأهلي في وصافة الترتيب برصيد 65 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 49 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 44 نقطة.

وبفارق نقطة وحيدة عن فريق بيراميدز الذي جاء في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السادس فريق الاتحاد السكندري برصيد 42 نقطة.

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وفي السابع الترتيب جاء فريق إنبي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة آتى فريق طلائع الجيش برصيد 38 نقطة الذي احتل المركز الثامن.

يليه فريق الجونة ومصر المقاصة في المركزين التاسع والعاشر برصيد 37 نقطة من منافسات جدول ترتيب الدوري المصري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى الإسماعيلي على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف عن المهاجم عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعدي برصيد 12 هدفًا.

بينما جاء في خامس جدول الترتيب اللاعب أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا خلال منافسات الموسم الجاري.

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