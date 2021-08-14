حارس بيراميدز ينجو من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث سير مروع (صور)

نجا حارس بيراميدز المصري المهدي سليمان 34 عامًا، من حادث سير مؤلم تعرض لها أثناء قيادته سيارته يوم الجمعة الماضية بعد ساعات من خوض فريقه مباراة أمام المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون مقابل.

حارس بيراميدز وجماهيره

ونشر المهدي سليمان حارس فريق بيراميدز عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، حيث علق عليها: ” قدر الله وما شاء فعل”.

المهدي سليمان يتعرض لحادث سير .. نتمنى له السلامة pic.twitter.com/pImKP0tKrM — kora11.com (@kora11) August 14, 2021

وأردف سليمان، ” أطمئن كل الناس اللي اطمأنت عليّ، أنا الحمد لله تمام وبعتذر أني معرفتش أرد على حد”.

وقد شارك الحارس المهدي سيلمان في التشكيلة الأساسية لفريق بيراميدز أمام منافسه المصري البورسعيدي مساء يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة ال30 من الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

ترتيب الدوري المصري وبيراميدز

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، يليه فريق الأهلي في وصافة الترتيب برصيد 65 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 49 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 44 نقطة.

وبفارق نقطة وحيدة عن فريق بيراميدز الذي جاء في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السادس فريق الاتحاد السكندري برصيد 42 نقطة.

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وفي السابع الترتيب جاء فريق إنبي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة آتى فريق طلائع الجيش برصيد 38 نقطة الذي احتل المركز الثامن.

📸 مهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز ينشر صورة لسيارته بعد تعرضه لحادث سير قوي و يُعلق " قدر الله و ما شاء فعل " حمدلله على السلامة يا مهدي 🙏🏻 pic.twitter.com/6BEggiMOZk — كورة بالعربي ⚽ (@korabelarabi) August 13, 2021

يليه فريق الجونة ومصر المقاصة في المركزين التاسع والعاشر برصيد 37 نقطة من منافسات جدول ترتيب الدوري المصري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى الإسماعيلي على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

🔴 محمد شريف يتخطى أبو تريكة و أزارو كأكثر لاعبين تسجيلاً للأهداف بموسم واحد في الدوري، (19) هدف حتى الآن. pic.twitter.com/h9uq7JeJH0 — Ahly Insider (@AhlyInsider) August 11, 2021

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف عن المهاجم عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعدي برصيد 12 هدفًا.

بينما جاء في خامس جدول الترتيب اللاعب أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا خلال منافسات الموسم الجاري.

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