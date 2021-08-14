“اعتقال مريم” وسم يتصدر الترند العماني.. ما قصة “سيدة القطط” المثيرة للجدل؟

تصدر وسم بعنوان “اعتقال مريم” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، بعد تداول أنباء عن استدعاء فتاة تدعى مريم كانت تروج على مواقع التواصل لأفكار دخيلة على المجتمع العماني تحت ستار الحرية والرأي الآخر وهو ما يعتبر أمر مخالف لقوانين السلطنة.

نشر أفكار دخيله على المجتمع تحت ستار الحرية والرأي الآخر، والبعض ينادي بخطاب الفكر بالفكر، رغم أن الفكرة لا تحتمل النقاش..❗

عندما يتعلق الأمر بالقيم الدينية أو إدخال أفكار دخيله على مجتمعنا، فإن القانون هو الفيصل .🤚 #اعتقال_مريم pic.twitter.com/ji0fzhYHZF — مريم بنت محمد البلوشية (@Maryambalushi01) August 14, 2021

اعتقال مريم

وعبر الوسم رفض معظم المغردين أفكار الإلحاد والنسوية الدخيلة على المجتمع العماني المحافظ، واستنكروا ترويج فتاة عمانية لمثل هذه الأشياء من إلحاد وشذوذ وغيره.

https://twitter.com/khamis_ali_ali/status/1426437198757482498

وكتب أحد النشطاء عبر الوسم:”لا أعلم من مريم المقصودة ولكن إن كانت من كوكب النسويات وهجرت كوكبها لتغزوا كوكبنا فلتستحق من حماة كوكبنا ما يليق بفكرها.”

لا أعلم من مريم المقصودة

ولكن إن كانت من كوكب النسويات وهجرت كوكبها لتغزوا كوكبنا فلتستحق من حماة كوكبنا ما يليق بفكرها.

فالقاعدة تقول

من لم يردعه دينه وأعرافه وتقاليده ستردعه القوانين.

نعم نؤيد #اعتقال_مريم — Tahoo Cheverlet (@TCheverlet) August 13, 2021

وتابع:”فالقاعدة تقول: من لم يردعه دينه وأعرافه وتقاليده ستردعه القوانين.نعم نؤيد اعتقال_مريم”.

على الجانب الآخر كتب حساب باسم “تفكير” متضامنا معها:”وأنا أفتقدها فتويتر ولا على بالي اعتقال_مريم هي سيدة القطط ايش سوّت مريم عشان تعتقل؟ ما عرفتها إِلَّا إنسانة خلوقة محترمة طيبة تحب الخير وكلها إنسانيّة ونقاء.!”

وأنا أفتقدها فتويتر ولا على بالي #اعتقال_مريم هي سيدة القطط

ايش سوّت مريم عشان تعتقل؟

ما عرفتها إِلَّا إنسانة خلوقة محترمة طيبة تحب الخير وكلها إنسانيّة ونقاء..! — تفكيـر.. (@th_inking7) August 14, 2021

وقالت منى الفلاحية:”هذه النوعية دخيلة على بلادنا… يبثثن في عقول المراهقات أنها مقيدة بأغلال دينية واجتماعية ووطنية، وتسميم أفكارهن حتى تصل البنت إلى مرحلة تكره فيها أسرتها ومجتمعها ودينها واحيانا الانتحار.”

هذه النوعية دخيلة على بلادنا … يبثثن في عقول المراهقات أنها مقيدة بأغلال دينية واجتماعية ووطنية

وتسميم أفكارهن حتى تصل البنت إلى مرحلة تكره فيها أسرتها ومجتمعها ودينها واحيانا الانتحار …#اعتقال_مريم اتمنى ان اشد العقوبة لكل متبجحة بأسم النسوية … — منى الفلاحية (@alfalahi_muna) August 14, 2021

وأضافت:”اعتقال_مريم اتمنى ان اشد العقوبة لكل متبجحة باسم النسوية”

ودون سلطان:”أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل، كان المفروض أن يتم اعتقال الأشخاص ذوي الفكر المنحط من فترة لتفادي انتشار مثل هذه الأفكار.”

(ان تصل متأخراً خير من ان لاتصل)

كان المفروض ان يتم اعتقال الأشخاص ذوي الفكر المنحط من فتره لتفادي انتشار مثل هذه الافكار

#اعتقال_مريم — سلطان (@s_k1b1) August 14, 2021

وشدد محمد الشامسي على أن “الممارسات التي تكون باسم “الحرية” إنْ كانت تخالف تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا فهي لا تمتْ لنا بأي صلة.”

وتابع موضحا:”الحرية التي ينادون بها لا تعني أن نتجرد مما أكرمنا الله به؛ فنحن أمةً تختلف عن بقية الأمم بالإسلام، وكل ما يخالفه لن تكون له كلمة تُسمع ولا خِطابٌ يُقال.”

“الحركة النسوية وباء وفساد”

تحت هذا العنوان دون الكاتب العماني طالب المقبالي هذا المقال بصحيفة “الرؤية” في يوليو الماضي وجاء نصه كالآتي:

الكاتب قبل كتابة أي مقال يقوم بدراسة جميع جوانب الموضوع الذي يود الكتابة عنه لجمع أكبر قدر من المعلومات واحتواء الموضوع بكل جوانبه كي لا يقع في الأخطاء.

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فأنا لم أكن أهتم بالجمعيات النسوية التي بدأت في الانتشار في الآونة الأخيرة لأنني على يقين بأننا في بلد إسلامي مُحافظ لا يُمكن أن تنجر النساء فيه نحو هذه الجمعيات والحركات والتَّخلي عن قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف.

لقد لفت انتباهي أحد الإخوة وطلب مني أن أكتب عن هذا الموضوع خشية انتشار هذه الظاهرة في السلطنة والتي بدأت بالفعل في الانتشار في بعض الدول العربية، وبدأت آثارها تطفو على السطح.

وقد بعث إليَّ صاحبي بقصة لإحدى ضحايا هذه الجمعيات، ومن خلال سياق القصة تبين لي أنها ليست في عُمان، ولكن لأجل الفائدة سوف أتطرق إلى جوانب من تلك القصة، ومن ثم أعرج إلى تويتر وتحديداً لتقصي بعض التغريدات التي انتشرت تحت هذه الوسوم والتي اقتبست أحدها عنواناً لمقالي هذا.

#الحركة_النسوية_وباء_وفساد، #الحركة_النسوية، #اتضامن_مع_مطالبات_نسويات_عمان؛ فالقصة التي أرسلها صاحبي أنَّ امرأة تفضح الجمعيات النسوية، وترسل رسالة إلى دكتور تحدث في هذا الجانب لم أطلع على حديثه، ولكن من خلال القصة يبدو أنه كتب دفاعاً عن هذه الحركات، وصاحبة القصة تُريد أن تثبت له خطورة هذه الحركات.

فالذي يهمنا هو مضمون القصة، والحالة المأساوية التي عاشتها صاحبة القصة. فحسب الرواية أن صاحبة الرواية لديها مؤهل جامعي وفي العقد الرابع من العمر، وهي متزوجة وأم لثلاثة أولاد ويبدو أنَّ أولادها كبار وقد وصفتهم بالشباب. وتقول صاحبة الرواية أن التيار قد تلقفها بعدما أدمنت تويتر وفيسبوك وإنستجرام على حسب تعبيرها.

وأضافت أنها كانت تعيش في أمان الله، ووصفت زوجها بالطيب، لكنه حازم معها ومع بناتها، وتقول بأنها تعرفت على نساء من خلال تويتر وإنستجرام وكانت تدور بينهن حوارات قوية تركز على كره كل ما هو ذكر، زوج، أب، أخ، وأكثر ما يركزن عليه هو “شيطنة الزوج”، وأنه لا يُمكن أن تكون المرأة سعيدة في ظل زوج إلا إذا استسلم لها أو الطلاق!!

صاحبة الرواية كانت غير مُقتنعة بما يدور من حوارات في هذا الشأن، وكانت تشارك في الحوارات من باب التسلية لا أكثر.

القصة طويلة ولكن في النهاية تقول بأنَّ الجماعة توصلوا إليها من خلال نساء في نفس بلدتها، وقد رضخت للضغوط والإغراءات وصُور لها أن زوجها هو الشيطان الأكبر، كما صُوِّر لها أنَّ بيتها جهنم وأنَّها يجب أن تتخلص من هذا الجحيم الذي تعيش فيه.

وبالفعل تطلقت من زوجها وتركت بيتها وأولادها وسكنت في شقة مستأجرة وكانت الجماعة تُساعدها في دفع الإيجار وتوفر وظيفة لمن لا يوجد لديها عمل كنوع من الإغراء، وتقول صاحبة القصة أنهم يستأجرون استراحات وشاليهات وأحيانًا في بيت واحدة منهن، وكانت لديهن سيولة كبيرة من المال وجميعهن موظفات.

وتصف صاحبة القصة أن مجالسهن رقص وأغاني وحرية مُطلقة، كما تقول إنَّ الأخطر من هذا أن كل واحدة منهن تقص قصصها مع زوجها كيف أدبته وكيف جرته إلى المحاكم وورطته في قضايا ديون وعنف.

ولعلَّ صاحبة القصة حالفها الحظ بأن هداها الله وعادت إلى رشدها واكتشفت حقيقة هذه العصابة المُجرمة، وأنها تسعى لتدمير البيوت عن طريق خلق عداوة وحقد على الرجل وأنه شيطان، وأن المرأة يجب أن تستقل براتبها، ولا تسمح لرجل أن يسألها حتى لو كان أبوها.

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وبعد أربع سنوات من الضياع عادت إلى رشدها فالتزمت دينها وصلاتها، وأخذت تدعو الله تعالى أن يعيد إليها زوجها وأولادها الذين هجرتهم طوال هذه السنوات.

وبالعودة إلى تويتر فهناك تغريدات تحت وسم موجه إلى نساء عمان (#اتضامن_مع_مطالبات_نسويات_عُمان).

وبين من يدعو ويؤيد هذه التجمعات النسوية، هناك من يعارضها بشدة، ويؤكد أنَّها مخالفة للدين والمبادئ والقيم.

تقول الأستاذة جوخة الشماخية: “‏أنا امرأة عُمانية لا أؤمن بالحرية المُطلقة للمرأة، أعيش في وطن أعطاني حقوقي كاملة بل فوق ما كنت أتوقع، نشأت في أسرة لم تقف يومًا في طريق طموحاتي واهتماماتي، لدي زوج وأبناء يباركون قراراتي وخطواتي، إن عُنّفتُ أو تعرضتُ لأذى هناك قانون يحميني وينصرني”.

وتحت هذا الوسم القادم من الخارج يقول الدكتور حمود النوفلي: “‏بعد أن عبر المجتمع العُماني رجالاً ونساءً بالإجماع عن رفض فكر الحركة، نناشد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية القيام بدورها بالوعظ والتحذير منه، كما نناشد وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توعية الطلاب ومنع تشكيل مجموعات تروج له، كما نناشد وزارة التنمية الاجتماعية والادعاء العام التحرك القانوني”.

أما المغردة مريم بنت محمد البلوشية فتقول: “لم أجد تكريماً للمرأة مثل تكريم الدين الإسلامي لها، لسنا بحاجة لحركة نسوية بفكر غربي خبيث هدفه تدمير المرأة المُسلمة”.

ونحن في عُمان حظيت المرأة العمانية بما لم تحظَ به قريناتها في البلدان الغربية التي تدعي الحضارة وتدعي أنها تنصف المرأة وتعطيها حقها!.

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