موعد ومعلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك المصري لمواجهة صعبة أمام نظيره الإسماعيلي مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال30 من الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد الإسماعيلية”.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر” القاهرة”، والسودان، ليبيا.

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بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، البحرين، قطر، كما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

📸 | تدريبات الفريق تعود لمعقله في 💯 عقبة إستعدادًا للقاء الإسماعيلي في منافسات الدوري العام ⚽️🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/FG6GCMHD2m — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 12, 2021

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث اللقاء بين الزمالك ونظيره الإسماعيلي في قمة الدوري المصري عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري بلال علام.

📸 تحرك فريقنا إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الإسماعيلي في الدوري العام 🏹💪#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/0tjNapbBbs — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 13, 2021

تشكيلة فريق الزمالك

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” 50 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منافسه الإسماعيلي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة فريق الإسماعيلي

وسيدخل المدير الفني لفريق الإسماعيلي أحمد إبراهيم بتشكيلة أساسية أمام منافسه متصدر الدوري المصري الزمالك، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد صبحي.

وسيلعب في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، حسين السيد، باهر المحمدي، مارون صحراوي، أما في وسط الفريق آري بابل، محمد حسن، أحمد مدبولي، محمد صادق.

بينما في هجوم تشكيلة فريق الإسماعيلي سيكون كلاً من اللاعبين، عبد الرحمن مجدي، فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويتربع فريق الزمالك على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 65 نقطة.

على عكس منافسه الإسماعيلي الذي يحتل المركز الثاني عشر من جدول الترتيب برصيد 34 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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