محاولة للتأثير على انتخابات مجلس الشورى - اطلاق نار بحفل زفاف في اليمن - فيديو نشر على أنه لمهاجمة الديوان الأميري بقطر!
اطلاق نار بحفل زفاف في اليمن - فيديو نشر على أنه لمهاجمة الديوان الأميري بقطر!
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للتأثير على انتخابات مجلس الشورى في قطر .. فيديو “كاذب” من اليمن وصورة “أكذب” من فلسطين!

كتب Anas Al Salem
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تتواصل الحملة “الفاشلة” التي تقودها الاف الحسابات الوهمية، من خارج دولة قطر، وتحديداً من “ساحل عمان” – الإمارات_؛ لنشر الأخبار المضللة والكاذبة، حول انتخابات مجلس الشورى القطري.

ووصل الحدّ بالذباب الإلكتروني التابع للإمارات، إلى تداول صورة تظهر مجموعة من الآليات العسكرية والجنود ينتشرون في أحد الشوارع مساءً، على أنّها لـ”إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مجموعات مسلحة، ونزول الجيش في شوارع قطر”.

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وبالبحث عبر المحركات، يتبين أن هذه هذه الصورة نشرت لأول مرة قبل سنوات، وتظهر قوات إسرائيلية تنتشر بعد هجوم نفذه مقاومون فلسطينيون ضد مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة “شافوت راحيل” جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويمكن مطالعة الصورة الحقيقيّة في الخبر المنشور على احد المواقع الاخبارية هنا.

فيديو “مهاجمة الديوان الأميري”

وضمن ذات الحملة الهادفة لبث الخلافات والفتنة بين القطريين تزامنا و انتخابات مجلس الشورى، نُشر فيديو  يظهر مسلحين يطلقون النار من بنادق رشاشة، وحاول الذباب الترويج الى أنهم مسلحون من قطر يعترضون على القانون الانتخابي في البلاد.

خدمة وكالة الصحافة الفرنسية AFP لتقصي الحقائق كشفت حقيقة الفيديو المزعوم، وقالت أنه عرس في اليمن، ونشر لأول مرة في الثامن عشر من فبراير عام 2020.

وجاء في الشرح المرفق مع الفيديو أنه “يظهر عرساً في منطقة وادي هينن، الواقعة في حضرموت في اليمن”.

بيان الداخلية القطرية بشأن انتخابات مجلس الشورى 

أصدرت وزارة الداخلية القطرية، الخميس، بيانا بشأن أول انتخابات تشريعية من المقرر أن تجري في أكتوبر المقبل بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها تمديد مدة تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية، وفقا لأحكام القانون الانتخابي.

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وكان من المقرر أن يبدأ التقديم الأحد الماضي الموافق الثامن من أغسطس وينتهي الخميس.

لكن الوزارة قالت: “نظرا للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تقديم طلبات الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين الأولية، قررت اللجنة الإشرافية استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات”.

وحددت الوزارة الأسبوع المقبل “وفي ذات ساعات العمل التي تم الإعلان عنها سابقا” لتقديم الطلبات إلى مقار الدوائر الانتخابية التي تستقبل التظلمات حتي في العطلات الرسمية.

وبموجب قانون الانتخابات المنشور في 29 يوليو، ستجرى العملية الانتخابية في أكتوبر المقبل رغم عدم تحديد تاريخ بعد.

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