عمرو دياب يحتضن ملك أحمد زاهر .. والجمهور يهاجمها (شاهد)

نشر الفنان المصري أحمد زاهر، عبر حسابه في انستغرام صوراً جمعته وابنته ملك، بالفنان المصري عمرو دياب خلال إحياء الأخير حفلاً في الساحل الشمالي .

كما انتشرت صورة للفنان عمرو دياب يحتضن ملك أحمد زاهر في الحفل، اثارت انتقادات الجمهور لابنة الفنان المصري، خاصة وأنها عبّرت قبل أيام عن حزنها الشديد على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.بحسب الجمهور

من جهتها، نشرت ملك أحمد زاهر، صوراً لعائلتها في الحفل الغنائي.

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نور عمرو دياب تفاجئ الجميع بخطوبتها

في شأن آخر، فاجأت نور دياب، متابعيها بإعلان خطوبتها دون سابق إنذار، واستعدادها للانتقال للعيش معه جنوب لندن.

وعبر خاصية البث المباشر، عبر حسابها على (انستجرام)، شاركت نور عمرو دياب متابعيها التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش في مكان جديد رفقة خطيبها معبرة عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

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وقالت نور دياب: (أود الذهاب إلى العديد من المحلات مثل H&M و ZARA نظرا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة، أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضا).

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كما كشفت نور دياب عن جنسية خطيبها، قائلة إنه أفريقي بريطاني، ووعدت متابعيها بأنها ستشاركهم تفاصيل خطبتها وصورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا.

ونوهت ابنة الهضبة إلى أنها لا تستطيع ارتداء خاتم الخطوبة بعد بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

خطيب نور دياب

وكشف موقع (الفن) أن خطيب نور دياب يدعى كيران وودورد، وهو مدرب لياقة بدنية، ويعمل مصورا أيضاً، وأصوله تحديداً من غانا.

وكان كيران ينشر صوراً لنور دياب عبر حسابه على (انستجرام)، مرفقة بعبارات غزل.