“بدّلتي وجهك!” .. دنيا بطمة تنشر صورة خاصة بيوم الجمعة والجمهور يهاجمها (شاهد)

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة، ظهرت فيها مرتديةً قفطاناً مغربياً، وارفقتها بتعليق للجمهور: “جمعة طيبة” .

وكالعادة في معظم الصور التي تنشرها دنيا، تعرّضت لانتقاد من متابعيها بسبب ما غيرّته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها، وكتبت معلقة: “بدلتي وجهك عاوتاني (اي مرة ثانية)”.

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وقبل هذه الصورة بيومين، أطلّت الفنانة المغربية على متابعيها، بإطلالة محتشمة أخيراً بعد سلسلة جلسات تصوير جريئة.

ونشرت بطمة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغريباً أنيق ومحتشم بشكل كبير.

وعلقت بطمة على الصور: ( مساء الاناقة المغربية ، أناقتي بحفلي مؤخرا مع بنات الريف). وفي آخر صورة، كتبت بطمة: (ليلة هادئة للجميع ).

المفارقة أن دُنيا بطمة جعلت خاصية التعليقات متاحة، عكس ما فعلته مع صورها الجريئة مؤخراً، حيث كانت تحرص على إغلاقها تجنباً للهجوم.

زيادة وزن دنيا بطمة تغير ملامحها

وعبّر جمهور دنيا عن دهشتهم من تغير ملامحها بسبب عمليات التجميل، عدا عن السمنة الزائدة التي باتت تعاني منها، فيما اتهمها آخرون بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام.

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وتعرّضت بطمة أخيراً لانتقادات كثيرة بسبب وزنها الزائد وصلت حد السخرية والكلام الجارح، هذا إلى جانب اتهامها في قضية (حمزة مون بيبي)، الحساب الذي عمل على فضح عدد من المشاهير ونشر تسريبات تخصّهم.

وقبل أسابيع نشرت النجمة المغربية تصريحاً أعلنت فيه أنها لن تغفر لأحد اساء لها.

وكتبت دنيا عبر حسابها الرسمي في موقع (إنستغرام): (لن أغفر لأحد، يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونِعم الوكيل في كل من ظلمني، وأوجعني، واتّهمني بالباطل وتحدّث عني بالسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننتُ به خيراً وكان شراً، ومن استغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً وسبباً في وجعي يوماً، والله لن أسامحهم أبداً. محكمة الله بيننا).