حقيقة تعاقد الشناوي مع النصر السعودي والرحيل عن الأهلي المصري

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتراب تعاقد نادي النصر السعودي مع حارس فريق الأهلي المصري ومنتخب بلاده محمد الشناوي 32 عامًا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

الشناوي والنصر السعودي

وعلق الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل المقرب من نادي نصر السعودي على الأنباء التي تحدثت عن اقتراب نادي النصر السعودي، من التعاقد مع حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي خلال الفترة القليلة القادمة على الهشتاك الذي أطلقه النشطاء النصراوي “مبروك الشناوي”.

اللي طلع هذا الهاشتاق مع احترامي له شكله يلعب بلايستيشن كثير و يعتقد ان الموضوع لعب بلايستيشن 🤣😂#النصر ما فاوض الكابتن محمد الشناوي نهائي لا من قريب و لا من بعيد و هو ليس من أهداف النصر #مبروك_الشناوي_نصراوي

. https://t.co/zgz8H8vlso — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 12, 2021

قائلاً: ” اللي طلع هذا الهشتاك مع احترامي له شكله يلعب بلايستيشن مثير ويعتقد أن الموضوع لعب بلايستيشن”.

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وأردف الإعلامي المريسل، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” النصر السعودي ما فاوض الكابتن محمد الشناوي نهائي لا من قريب ولا من بعيد وهو ليس من أهداف النصر”.

الشناوي والعرض المالي

وأفادت تقارير صحفية مصرية، أن نادي النصر السعودي متمسك بالتعاقد مع نجم فريق الأهلي وحارسه عرينه محمد الشناوي، حيث أنه قد رفع قيمة عرضه المادي المقدم إلى إدارة فريق الأهلي المصري عبر أحد الوسطاء يصل إلى 6 ملايين دولار لحسم صفقة التعاقد معه.

وفي ذات السياق، فقد كشف مدرب حراس المنتخب المصري الأولمبي أسامة عبد الكريم، بأن الحارس المصري محمد الشناوي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية والعربية بعد تألقه الأخير مع منتخب بلاده “الفراعنة” في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

تقارير مصرية: نادي #النصر السعودي يتمسك بضم حارس #الأهلي المصري محمد الشناوي ويرفع عرضه المالي إلى 6 ملايين دولار pic.twitter.com/ABip8lKWe2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 11, 2021

وساهم الشناوي أحد أبرز الحراس في القارة السمراء الأفريقية، في تتويج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخ مسيرة المارد الأحمر وللمرة الثانية على التوالي.

الألقاب والبطولات

ولقب كأس السوبر الإفريقي إلى جانب حصد العديد من البطولات على الصعيد المحلي من أبرزها الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

🚨 || Ahlynews :

نادي الهلال يتقدم بعرضٍ رسمي من أجل التعاقد مع الحارس "محمد الشناوي" بعقد يمتد لثلاث سنوات . pic.twitter.com/iRQRWLSfgd — مدرج الهلال (@modarajalhilal) August 12, 2021

وانضم محمد الشناوي إلى صفوف فريق الأهلي المصري خلال موسم 2016-2017 بصفقة تمتد لمدة خمس سنوات بمبلغ 3 ملايين جنيه مصري، قادمًا من فريقه السابق بتروجيت المصري الذي هبط إلى مستوى الدرجة الثانية من الدوري.

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