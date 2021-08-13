“المركب مولعة بينا”.. بسمة وهبة وابنتها تنجوان من الموت في وسط البحر (فيديو)

استغاثت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذها بعد تعرضها لحادث وسط البحر.

بسمة وهبة: (المركب مولعة بينا)

وبفيديو من وسط البحر على أحد المراكب، قالت بسمة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام): (يا جماعة أي حد عنده مركب في مارينا 5 يتصل بيا لأن المركب عطلانة بيا أنا وخديجة بنتي وسط البحر، تقريبا مولعة من تحت وإحنا وسط البحر ومش عارفين نعمل إيه، اللي ساكن حواليا).

وتابعت الإعلامية المصرية: (لا يوجد قلق إن شاء الله أي شيء سنقفز في البحر ولكن هناك رائحة شياط والمركب معطل بنا).

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وتفاعل الجمهور مع وهبة وحاول البعض مساعدتها، وأكدوا أنهم قاموا بإبلاغ الشرطة.

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صديقة بسمة وهبة تنقذها

وفي وقت لاحق، كشفت بسمة أنها بخير مع ابنتها، وقالت إنها بمجرد توجيه استغاثة عبر حسابها الرسمي في “إنستجرام”، بعد حدوث حريق في مركبها بالساحل الشمالي “مارينا 5″، تواصلت معها إحدى صديقاتها، وأنقذتها وهي الآن بسلام مع ابنتها في منزلها.

وأضافت وهبة في فيديو جديد: (مش عارفة إيه علاقة الصيف بالحوادث، السنة اللي فاتت حصل حادثة الجيت، والسنة دي المركب ولع، الحمد لله إحنا بخير، الحمد لله ببركة يوم الجمعة، شكرًا يا جماعة لكل حد سأل، إحنا بخير، شكرًا يا جماعة).

وكتبت تعقيباً على الفيديو: (الحمدلله اللي جت ع كده يا رب دايماً ف الحديد ولا فينا ولا ف غالي فينا).

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المفارقة أن بسمة وهبة نجت للمرة الثانية، من الموت في فبراير الماضي بعد اشتعال حريق في شقتها، بسبب المدفأة الكهربائية.

ونشرت بسمة حينها مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستغرام”، يوثق احتراق السجاد داخل منزلها وهي تقول: “لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

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وعلقت الإعلامية المصرية على الفيديو قائلة: “أنا لا أتعظ أبداً، المدفأة اشتعلت، والنار كانت ستشتعل في البيت كله لولا ستر الله. متى سيغادرنا الشتاء وفيروس كورونا؟”.

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وسبق أن تعرض منزل بسمة وهبة إلى حريق قبل شهور، ونشرت حينها فيديو يُظهر احتراق سلك المدفأة أيضاً.

مشترك المدفأة كاد يقتل بسمة وهبة

وقالت وهبة حينها: “لو قلت ما حدث معي لن يصدقني أحد، نجاني الله من موت محقق، الفيشة اشتعلت الساعة الخامسة. صباحاً لكنني استطعت السيطرة عليها ونجوت بحمدلله”.

وأشارت بسمة وهبة حينها خلال تقديمها برنامج “كل يوم”، على شاشة «on e»، إلى أنها كانت تظن أن المشترك الخاص بها. مستورد وهذا يعني حالته جيدة ولن يُسبب حرائق.

وأضافت: “واضح إن الرقابة بعافية شوية، حين تحدثت عن المدفأة عملت نفسي تلميذة وشاطرة وقلت في البيت أحضروا لي بلاطة. سيراميك تحت المدفأة حتى لا نضع خشباً كما قالوا”.

وتابعت وهبة: “دخلت أنام وتركت المدفأة التي في غرفة النوم مشتعلة، قلقت من النوم على أصوات طقطقة غريبة، النوم سلطان. وقد لا يقلق منه أحد، بس الحمد لله إني قلقت”.

اعتقدت بأنه حلم

ووصفت بسمة وهبة لحظة اكتشافها الحريق قائلة: “فتحت عيني وجدت نور، سألت مين فتح النور في الغرفة أثناء نومنا، اعتقدت ذلك. وجدت أنه ليس نور، بل حريق ونار مشتعلة، ركضت فوراً واعتقدت أنني أحلم”.

واستطردت: “وجدت سلك المشترك قد ذاب، والنار تخرج منه والأرض حوله احترقت، ولله الحمد استيقظ زوجي وركضنا لإطفائها. ذهبت أحضر الماء، وجدت أنني أفعل كارثة، لكن زوجي أحضر فوط قماش وأطفأ الحريق، وعرفت أن القطن يكتم الحريق”.

شلل عضلي في وجه بسمة

وقبلها بشهر فقط، كشفت بسمة وهبة عن إصابتها بشلل عضلي في الوجه بسبب خطأ طبي.

وقالت بسمة وهبة إنها تلقت حقنة بالخطأ في الوجه أثناء خضوعها لعملية شد الوجه بالبوتكس والفيلر.

ونشرت بسمة وهبة فيديو عبر “انستجرام” شاركت خلاله تفاصيل أزمتها الصحية، ورفضت ذكر اسم مركز التجميل أو الطبيب. الذي تسبب في شلل الوجه.

بسمة وهبة تحذر

وأكدت بسمة وهبة أنها ترغب فقط في تحذير متابعيها، بعدما كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر ولا تستطيع تناول الأكل أو فتح فمها.

وأشارت بسمة وهبة إلى أنه أثناء تواجدها في دبي ذهبت لطبيبة مشهورة أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.

وأكدت بسمة حينها عدم رغبتها بالإفصاح عن أسماء الأطباء المذنبين والمركز التجميلي.

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