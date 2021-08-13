مباراة مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي
مباراة مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي
Videoرياضة

الشباب يتلقى الهزيمة المفاجئة أمام أبها في أولى مواجهات الدوري السعودي (فيديو)

كتب وطن
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تمكن فريق أبها من الفوز على نظيره الشباب السعودي في أولى المواجهات في الدوري السعودي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

أهداف أبها في مرمى الشباب

ونجح فريق أبها في إحراز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال9 عن طريق سعد بقير بتسديدة قوية سجلها اللاعب في شباك مرمى الشباب السعودي.

وعاد فريق أبها إلى هز شباك منافسه الشباب في الدقيقة ال41 قبل نهاية زمن الشوط الأول من المباراة عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، تمكن المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي من إحرازها بقوة في شباك مرمى الشباب.

هدف الشباب الوحيد في المباراة

وتحصل فريق الشباب السعودي على ركلة جزاء هي الثانية في المباراة في الدقيقة ال57 سجلها اللاعب الأرجنتيني إيغر بانيغا، رغم محاولاته المتكررة من أجل الخروج من المباراة بالتعادل إلا أنه فشل في ذلك، لتنتهي المباراة بفوز أبها بهدفين مقابل هدف وحيد.

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تشكيلة فريق الشباب

ولعب المدير الفني لفريق الشباب بقيادة البرازيلي “بريكليس تشاموسكا”، أمام منافسه أبها بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى زيد البواردي.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، جمعان الدوسري، عبد الله الشامخ، إيغور ليشنوفسكي، متعب الحربي، بينما آتى في خط الوسط كلاً من: نواف العابد، إيفر بانيغا، هتان باهبري.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على ثلاثي التشكيلة، مهند عسيري، أوديون إيغالو، ناصر الشمراني.

تشكيلة فريق أبها

ودخل المدرب الفني التونسي عبد الرزاق الشابي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الشباب السعودي، حيث كان في حراسة المرمى علي المحمدي.

ولعب في دفاع الفريق كلاً من: مهدي تاهرات، ساري عمرو، آمين عطوشي، كرم برناوي، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: صالح العمري، رياض شراحيلي، كريم العواضي.

وفي هجوم الفريق آتى كلاً من: سعد بقير، بنجامين تتار، عبد العزيز الجمعان.

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