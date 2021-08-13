الشباب يتلقى الهزيمة المفاجئة أمام أبها في أولى مواجهات الدوري السعودي (فيديو)

تمكن فريق أبها من الفوز على نظيره الشباب السعودي في أولى المواجهات في الدوري السعودي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

أهداف أبها في مرمى الشباب

ونجح فريق أبها في إحراز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال9 عن طريق سعد بقير بتسديدة قوية سجلها اللاعب في شباك مرمى الشباب السعودي.

وعاد فريق أبها إلى هز شباك منافسه الشباب في الدقيقة ال41 قبل نهاية زمن الشوط الأول من المباراة عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، تمكن المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي من إحرازها بقوة في شباك مرمى الشباب.

هدف الشباب الوحيد في المباراة

وتحصل فريق الشباب السعودي على ركلة جزاء هي الثانية في المباراة في الدقيقة ال57 سجلها اللاعب الأرجنتيني إيغر بانيغا، رغم محاولاته المتكررة من أجل الخروج من المباراة بالتعادل إلا أنه فشل في ذلك، لتنتهي المباراة بفوز أبها بهدفين مقابل هدف وحيد.

🔚 نهاية المباراة#الشباب 1 🆚 أبها 2

⚽️ ايڤر بانيغا حظاً أجمل في قادم المواجهات 🙏🏼#يلا_شباب #أبها_الشباب pic.twitter.com/AzsHUVO0Li — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 12, 2021

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تشكيلة فريق الشباب

ولعب المدير الفني لفريق الشباب بقيادة البرازيلي “بريكليس تشاموسكا”، أمام منافسه أبها بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى زيد البواردي.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، جمعان الدوسري، عبد الله الشامخ، إيغور ليشنوفسكي، متعب الحربي، بينما آتى في خط الوسط كلاً من: نواف العابد، إيفر بانيغا، هتان باهبري.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على ثلاثي التشكيلة، مهند عسيري، أوديون إيغالو، ناصر الشمراني.

شكراً جمهورنا الوفي على الحضور والمؤازرة ومبروك لنا جميعاً الفوز 💙❤️#أبها_الشباب pic.twitter.com/mtril1yrDT — نادي أبها السعودي (@abhaFC) August 12, 2021

تشكيلة فريق أبها

ودخل المدرب الفني التونسي عبد الرزاق الشابي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الشباب السعودي، حيث كان في حراسة المرمى علي المحمدي.

ولعب في دفاع الفريق كلاً من: مهدي تاهرات، ساري عمرو، آمين عطوشي، كرم برناوي، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: صالح العمري، رياض شراحيلي، كريم العواضي.

وفي هجوم الفريق آتى كلاً من: سعد بقير، بنجامين تتار، عبد العزيز الجمعان.

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