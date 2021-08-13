اعتناق هازارد الإسلام .. خبر ينتشر كالنّار في الهشيم و “وطن” تكشف الحقيقة

كالنار في الهشيم، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد باعتناق البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، الإسلام.

وبينما نسبت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، خبر اعتناق هازارد الإسلام إلى موقع BBC البريطاني، لم تجد “وطن” بمراجعة الموقع والبحث فيه ما يؤكد صحة ما يتداول.

كما أنّه لم يصدر من إيدين هـازارد أو أي وسيلة إعلام تابعة أو قريبة من نادي ريال مدريد ما يشير إلى اعتناقه الإسلام.

خبر اعتناق ايدين هازارد الاسلام غير صحيح

وفي السياق، اكد حساب (أخبار الكرة العالمية) على تويتر المختص بنقل اخبار كرة القدم العربية والعالمية، أن خبر اعتناق ايدين هـازارد الاسلام غير صحيح.

خبر اعتناق ايدين هازارد الاسلام = غير صحيح ❌❌❌ pic.twitter.com/VoYwJF890w — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) August 12, 2021

وتعود قصة اعتناق هازارد الاسلام إلى عام 2015 عندما صرح اللاعب السنغالي (ديمبا با) زميل قائد بلجيكا في تشيلسي الإنجليزي، بأن الأخير دائمًا ما يتناقش معه حول تعاليم الدين الإسلامي وكيفية قراءة القرآن الكريم وتفسيره.

جدير بالذكر ان هازارد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من تشيلسي في صفقة بلغت 115 مليون يورو.

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ولعب هـازارد مع الفريق الملكي 43 مباراة فقط على مدار موسمين، بسبب كثرة الإصابات، وسجل 5 أهداف فقط وقدم 8 تمريرات حاسمة.

في السياق، كشفت تقارير صحفية عن احتمالية ظهور اللاعبين دانييل كارباخال وإيدين هـازارد في تشكيلة المدرب الإسباني، كارلو أنشيلوتي في أولى جولات الدوري الإسباني.

وكان قد بدأ الثنائي منذ أسبوع في التدرب مع المجموعة الجماعية استعدادًا للموسم الجديد.

وحسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الثنائي هـازارد وكارباخال يعملان بنفس الوتيرة التي يعمل بها زملائهم في التدريبات التحضيرية وقد يلحقا بمباراة ألافيس.