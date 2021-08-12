“هالبدو والغنم”.. نضال الأحمدية تسيء للسعودية وتفجر غضب السعوديين

تصدر وسم بعنوان “نضال الأحمدية تسيء للسعودية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، بعد تداول تغريدة للإعلامية اللبنانية تسب فيها السعودية شعبا وقيادة وتصفهم بالبدو والغنم.

ووفق التغريدة المتداولة لنضال الأحمدية والغير موجودة على صفحتها بتويتر حاليا ـ ربما حذفتها بعد الضجة ـ فقد انتقدت الإعلامية اللبنانية مشاركة العديد من الفنانين العرب بحفلات في السعودية تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان.

الصحافية اللبنانية نضال الأحمدية تسيء للسعودية بألفاظ مشينة و عنصرية !! By : @q1q555 pic.twitter.com/kZqSIdujNY — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 12, 2021

نضال الأحمدية

ونشرت نضال الأحمدية صورا من حفلات اليوم الوطني السعودي والذي شارك به نجوم عرب وعلقت بما نصه:”الله يخرب بيتكن يا عاهرين. على آخر عمركن عم تشحدو الحفلات والفلوس من هالبدو والغنم بعدما علمناكن الاتيكيت صرتوا تركبوا الجمل والناقة”.

وتسببت تغريدة الأحمدية في موجة غضب واسعة بين السعوديين الذين شنوا عليها هجوما عنيفا.

معليش بس وش هالمسخرة احد يوقفها عند حدها وخلها تعرف ان السعودية بيت لكل عربي الله يعز دولتنا 🇸🇦🙏🏼#نضال_الأحمدية_تسي_للسعودية pic.twitter.com/XFNWInoDJE — ولد أكابر♌️ (@waleed_ziyad) August 12, 2021

وكتبت ناشطة باسم هنادي عبر الوسم:”هذي تكلمت على السعودية وحاطة صور من البوم الوطني حرام نسكت لها”.

هذي تكلمت على السعوديه وحاطه صور من البوم الوطني حرام نسكت لها😭😭 #نضال_الاحمديه_تسي_للسعوديه pic.twitter.com/EytQQnpK1v — هنادي🇸🇦 (@hanadi_Assa) August 12, 2021

وقالت ساندي الحربي:”هذه نضال الأحمدية من زمان ما تعجبني متوقع منها تغلط على السعودية تستحق اي رد عليها بالمثل عشان تعرف كيف تحترم نفسها”

#نضال_الاحمديه_تسي_للسعوديه

هذه نضال الاحمديه من زمان ماتعجبني متوقع منها تغلط على السعودية تستحق اي رد عليها بالمثل عشان تعرف كيف تحترم نفسها pic.twitter.com/1pw9kPCfT0 — ساندي الحربي 🇸🇦 (@qEV5p6rQmk60qP9) August 12, 2021

ودونت ناشطة أخرى:”نضال الأحمدية م لقت احد يوقفها عند حدها قعدت تسرح وتمرح ! غلطت على ناس كثير واولهم اهل السعوديه سبت السعوديه كامله ! لا هذي مصختها وقفوها عن حدها عشان تكون عضّه وعبّره لها ولغيرها.”

نضال الاحمديه م لقت احد يوقفها عند حدها قعدت تسرح وتمرح ! غلطت على ناس كثير واولهم اهل السعوديه سبت السعوديه كامله ! لا هذي مصختها وقفوها عن حدها عشان تكون عضّه وعبّره لها ولغيرها #نضال_الاحمدية_تسي_للسعودية pic.twitter.com/MxyU95vlyD — ً (@cuiliy) August 12, 2021

وقال مغرد:”لا تعطوها أكبر من حجمها،ولا تجعلوا من الحشرات ترند. السعودية تبقى السعودية.”

لا تعطوها أكبر من حجمها،ولا تجعلوا من

🕷🦗🐜🦂🕸ترند .

السعودية تبقى السعودية، — Hinas 🇩🇿@elissakh #صاحبة رأي 🎼🎼🎵🎶🎤 (@Hinas54228872) August 12, 2021

ويشار إلى أنه أواخر يوليو الماضي، أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها مجدداً حول الحجاب.

نضال الأحمدية: بفهم قد 100 شيخ!

وأثناء استضافتها في برنامج (سؤال محرج)، طرح الإعلامي طوني خليفة سؤالاً على نضال قائلاً: (ليه ما تدعى بأن الله يطعمني نعمة إني ألبس الحجاب؟)، لترد عليه: (لا يوجد بالقرآن في حجاب، بفهم قدك وقد مائة شيخ، الله لا يقدر ألبس الحجاب، وبطلب من الله ألا ارتديه).

وتعرضت نضال الأحمدية لهجوم واسع من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في التعليقات: (اخر زمن ناخذ التفسير والفتاوي منك).

وتوقع آخر أن ترتدي نضال الحجاب إذا أصبح موضة، وكتب ساخراً: (من الخطأ مناقشة اشخاص مثل هؤلاء فالدين المطلوب فقط جعل الحجاب موضه اوربية و ستلبسها هي و الامعات الي نفسها).

(الله لا يقدر ألبس الحجاب)

وليست أول مرة تهاجم فيها الأحمدية الحجاب، فسبق أن أثارت جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء توجيهها رسالة إلى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم؛ ردًا منها على انتقادها للأخيرة بعد المعركة الكلامية التي دارت بينها وبين إليسا حول الأفضل بينهما.

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ونشرت حينها الأحمدية فيديو عبر حسابها على (إنستغرام)، بدأته بالتعليق على تغطية رأسها، مؤكدة أنه ليس حجابًا، وقالت: (الله لا يقدر إني البس حجاب).

وتابعت: (أولا هذا مو حجاب هذا غطا لأن في برد كتير، الله لا يقدر إني ألبس الحجاب وهذه راح تعمل قضية وراح تزعل مني أمل حجازي).

واستكملت بعدها نضال الأحمدية حديثها عن تصاعد حدة المعركة الكلامية بين إليسا ونانسي عجرم حول الأفضل بينهما، والتي بدأت بتصريحات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أمل حجازي تتحدى نضال الأحمدية

وردت حينها الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي على نضال بمنشور جاء فيه : (سؤال موجه الى السيدة نضال الأحمدية هل يا نضال لديك الجرأة بأن تخبري الناس المعجزة التي حصلت معك في سورة يس ؟؟ وهل آمنتي بالقرآن الكريم بعد هذه المعجزة ؟ مع العلم اني أؤمن بجرأتك لماذا تكتمتي على هذا الموضوع؟).

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وجاء الرد من نضال الأحمدية بالنص: (لا تنقصني جرأة في قول الحقيقة خصوصا حين يتوفر الشهود وانت منهم.. اطل واتحدث عن معجزتين حققتهما لي السورة الكريمة بشرط ان تطلي معي).

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