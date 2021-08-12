موعد ومعلق مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الشباب السعودي في أولى مواجهات افتتاح الدوري السعودي أمام نظيره فريق أبها مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

موعد مباراة الشباب وأبها

وستقام المباراة بين فريق الشباب ومنافسه أبها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت ” مكة المكرمة” السعودية، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، الأردن، سوريا، لبنان، البحرين، قطر.

بينما ستكون عند الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، لكن بتوقيت الامارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثامنة الربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات “sbc السعودية الرياضة” التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وستثبت المباراة عبر القمر الصناعي النايل سات على قناة “ssc sport HD1” بتردد12149، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12015، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين الفريقين عبر شبكة قنوات “sbc” السعودية المعلق الرياضي عبد الله الغامدي.

تشكيلة فريق الشباب

وسيلعب المدير الفني لفريق الشباب بقيادة البرازيلي “بريكليس تشاموسكا”، أمام منافسه أبها بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى زيد البواردي.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، جمعان الدوسري، عبد الله الشامخ، إيغور ليشنوفسكي، متعب الحربي، بينما سيأتي في خط الوسط كلاً من: نواف العابد، إيفر بانيغا، هتان باهبري.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على ثلاثي التشكيلة، مهند عسيري، أوديون إيغالو، ناصر الشمراني.

تشكيلة فريق أبها

وسيدخل المدرب الفني التونسي عبد الرزاق الشابي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الشباب السعودي، حيث سيكون في حراسة المرمى علي المحمدي.

وسيلعب في دفاع الفريق كلاً من: مهدي تاهرات، ساري عمرو، آمين عطوشي، كرم برناوي، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: صالح العمري، رياض شراحيلي، كريم العواضي.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: سعد بقير، بنجامين تتار، عبد العزيز الجمعان.

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